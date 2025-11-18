જાણો ODI વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં કયા 3 ભારતીય ખેલાડીઓએ પ્લેયર ઓફ ધ મેચનો એવોર્ડ જીત્યો
આજે અમે તમને એવા ભારતીય ક્રિકેટરો વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ જેમણે ODI વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં પ્લેયર ઓફ ધ મેચનો એવોર્ડ જીત્યો હતો.
હૈદરાબાદ: ભારતે અત્યાર સુધીમાં ત્રણ ODI વર્લ્ડ કપ ટાઇટલ જીત્યા છે. ભારતીય પુરુષ ક્રિકેટ ટીમે બે વાર વર્લ્ડ કપ જીત્યો છે, જ્યારે ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમે એક વાર ટાઇટલ જીત્યું છે. વર્લ્ડ કપ વિજેતા ટીમનો ભાગ રહેલા બધા ખેલાડીઓ વર્લ્ડ ચેમ્પિયન બન્યા, પરંતુ ત્રણ વર્લ્ડ કપ વિજેતા ટીમોના ત્રણ ખેલાડીઓ મહત્વપૂર્ણ બન્યા, જેમણે અંતિમ મેચોમાં તેમના ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન દ્વારા તેમની ટીમની જીતમાં મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપ્યું.
આજે, અમે તમને 1983 માં કપિલ દેવની કેપ્ટનશીપ, 2011 માં ધોનીની કેપ્ટનશીપ અને 2025 માં હરમનપ્રીત કૌરની કેપ્ટનશીપ હેઠળ વર્લ્ડ કપ વિજેતા ટીમોના ત્રણ ખેલાડીઓ વિશે જણાવીશું, જેમણે ODI વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં તેમના ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન માટે પ્લેયર ઓફ ધ મેચનો એવોર્ડ જીત્યો હતો.
1 - મોહિન્દર અમરનાથ
કપિલ દેવની કેપ્ટનશીપ હેઠળ ભારતે પહેલીવાર વર્લ્ડ કપ જીત્યો. 1983 ના ODI વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં વેસ્ટ ઇન્ડીઝને હરાવીને ભારતે ઇતિહાસ રચ્યો. આ ફાઇનલ મેચમાં, મોહિન્દર અમરનાથે તેમના ઓલરાઉન્ડ પ્રદર્શન માટે પ્લેયર ઓફ ધ મેચનો એવોર્ડ મેળવ્યો અને ભારતની જીતમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી. પ્રથમ બેટિંગ કરતા, મોહિન્દરએ 80 બોલમાં ત્રણ ચોગ્ગાની મદદથી 26 રન બનાવ્યા, જેનાથી ટીમ 54.4 ઓવરમાં 183 રન સુધી પહોંચી ગઈ.
બાદમાં, જ્યારે વેસ્ટ ઈન્ડિઝ 183 રનના લક્ષ્યાંકનો પીછો કરી રહ્યું હતું, ત્યારે 52 ઓવરમાં 140 રનમાં આઉટ થઈ ગઈ તો અમરનાથે મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી. તેમણે 7 ઓવરમાં 12 રન આપીને 3 વિકેટ લીધી હતી, જેનાથી ભારતીય ટીમને પહેલી વાર વર્લ્ડ કપ જીતવામાં મદદ મળી હતી. ભારતે આ મેચ ૪૩ રનથી જીતીને દેશને પહેલો વર્લ્ડ કપ અપાવ્યો હતો.
2 - મહેન્દ્ર સિંહ ધોની
મહેન્દ્ર સિંહ ધોનીની કેપ્ટનશીપ હેઠળ, ભારત 28 વર્ષ પછી ફરીથી વર્લ્ડ ચેમ્પિયન બન્યું. 2011ના વનડે વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં પ્રથમ બેટિંગ કરતા શ્રીલંકાએ 50 ઓવરમાં 6 વિકેટે 274 રન બનાવ્યા હતા. આ લક્ષ્યાંકનો પીછો કરતા ભારતે વીરેન્દ્ર સેહવાગને શૂન્ય અને સચિન તેંડુલકરને 31 રનમાં ગુમાવી દીધા હતા. ધોનીએ ગૌતમ ગંભીર સાથે મળીને ઐતિહાસિક ઇનિંગ રમી હતી.
ધોનીએ 79 બોલમાં અણનમ 91 રન બનાવીને ટીમ ઈન્ડિયાને બીજો વર્લ્ડ કપ ખિતાબ અપાવ્યો. ભારતે છ વિકેટે મેચ જીતી લીધી. આ મેચવિનિંગ ઇનિંગ માટે, ધોનીને 2011 ના ODI વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં પ્લેયર ઓફ ધ મેચ જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો.
3 - શેફાલી વર્મા
હરમનપ્રીત કૌરની કેપ્ટનશીપ હેઠળ ભારતે પોતાનો ત્રીજો ODI વર્લ્ડ કપ જીત્યો. મહિલા ક્રિકેટમાં આ ભારતનો પહેલો વર્લ્ડ કપ હતો. મહિલા ODI વર્લ્ડ કપ 2025 ની ફાઇનલ ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે નવી મુંબઈમાં યોજાઈ હતી. બેટ અને બોલ બંનેથી શાનદાર પ્રદર્શન કરનાર શેફાલી વર્માને પ્લેયર ઓફ ધ મેચ જાહેર કરવામાં આવી હતી.
શેફાલી વર્મા ODI વર્લ્ડ કપનો ભાગ નહોતી. તે લગભગ એક વર્ષથી રમતથી દૂર હતી. લીગ સ્ટેજની અંતિમ મેચમાં ભારતની ઓપનિંગ બેટ્સમેન પ્રતિકા રાવલ ઘાયલ થયા બાદ, તેને સેમિફાઇનલ અને ફાઇનલ માટે રિપ્લેસમેન્ટ તરીકે પસંદ કરવામાં આવી હતી. તે સેમિફાઇનલમાં નિષ્ફળ ગઈ, પરંતુ ફાઇનલમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું.
ફાઇનલમાં ટોસ હાર્યા બાદ, શેફાલીએ પ્રથમ બેટિંગ કરી અને 78 બોલમાં 87 રન બનાવ્યા, જેમાં 7 ચોગ્ગા અને 2 છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે, જેના કારણે ટીમ ઇન્ડિયા 50 ઓવરમાં 298 રન સુધી પહોંચી ગઈ. આ પછી, જ્યારે જીત માટે 299 રનના લક્ષ્યાંકનો પીછો કરતી વખતે આફ્રિકન ટીમ 45.3 ઓવરમાં 246 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ, ત્યારે શેફાલીએ પણ આમાં મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપ્યું.
