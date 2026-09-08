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"ટીમ વાદળી જર્સીમાં રમશે" હોકી ઇન્ડિયાનો મોટો નિર્ણય

આગામી દિવસોમાં એશિયન ગેમ્સ શરૂ થવાની તૈયારીમાં છે. આ પહેલા, હોકી ઇન્ડિયાએ એક મોટો નિર્ણય લીધો છે.

એશિયન ગેમ્સમાં ખેલાડીઓ વાદળી જર્સી પહેરશે
એશિયન ગેમ્સમાં ખેલાડીઓ વાદળી જર્સી પહેરશે (ANI)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 8, 2026 at 8:54 PM IST

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હોકી ઈન્ડિયાના પ્રમુખ દિલીપ તિર્કીએ મંગળવારે જણાવ્યું હતું કે, ભારતીય પુરુષ અને મહિલા હોકી ટીમો જાપાનના આઈચી-નાગોયામાં આગામી એશિયન ગેમ્સમાં વાદળી જર્સી પહેરશે. તિર્કીએ ઉલ્લેખ કર્યો હતો કે ભારતીય ઓલિમ્પિક એસોસિએશન (IOA) એ ટીમ કિટના રંગો અંગે વિકલ્પો ઓફર કર્યા હતા, અને હોકી ઈન્ડિયાએ ભારતીય ટીમની જર્સી માટે વાદળી રંગને પ્રાથમિક પસંદગી તરીકે પસંદ કર્યો હતો.

એશિયન ગેમ્સમાં જઈ રહેલા ખેલાડીઓ માટે વિદાય સમારોહ દરમિયાન બોલતા, તિર્કીએ કહ્યું, "IOA એ અમને ટીમ કિટ માટે રંગ વિકલ્પો આપ્યા છે. હોકી ઈન્ડિયાએ ભારતીય ટીમની જર્સી માટે વાદળી રંગને પ્રાથમિક રંગ તરીકે અને નારંગી રંગને ગૌણ રંગ તરીકે પસંદ કર્યો છે. મેં વર્લ્ડ કપ પહેલા પણ કહ્યું હતું કે ટીમ જર્સીનો નારંગી રંગ કાયમી નથી અને ભવિષ્યમાં તેને બદલી શકાય છે. હવે, એશિયન ગેમ્સ માટે વાદળી રંગ પાછો ફર્યો છે; ટીમ વાદળી જર્સીમાં રમશે."

વર્લ્ડ કપમાં જર્સી પર થયો હતો વિવાદ

નેધરલેન્ડ્સ અને બેલ્જિયમમાં યોજાયેલા વર્લ્ડ કપ પહેલા ભારતીય હોકી ટીમના જર્સીનો રંગ પરંપરાગત વાદળીથી નારંગી રંગમાં બદલવાના નિર્ણય અંગે વિવાદ ઉભો થયો હતો. તે સમયે, ટિર્કીએ આ પ્રક્રિયા પર સવાલ ઉઠાવતા કહ્યું હતું કે જર્સીનો રંગ બદલવાનો નિર્ણય તેમની અથવા એક્ઝિક્યુટિવ બોર્ડની જાણ વગર લેવામાં આવ્યો હતો. તેમણે પ્રક્રિયા અંગે વાંધો ઉઠાવતા વિવાદ વધુ તીવ્ર બન્યો. રંગ બદલવાનું કારણ એ હતું કે વાદળી જર્સીમાં વાદળી જર્સીમાં રમવાથી દૃશ્યતા સમસ્યાઓ થતી હતી. ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન વિરેન રાસક્વિન્હા, પરગત સિંહ, ધનરાજ પિલ્લે અને અજિત પાલ સિંહ સહિત અનેક દિગ્ગજોએ પણ તે સમયે આ નિર્ણય પર સવાલ ઉઠાવ્યા હતા.

ભારતીય પુરુષ હોકી ટીમ વર્લ્ડ કપમાં નિરાશાજનક પ્રદર્શન બાદ આઠમા સ્થાને રહી હતી, જ્યારે મહિલા ટીમે પાંચમું સ્થાન મેળવ્યું હતું - જે 1974 પછીનું તેમનું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન હતું.

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TAGGED:

INDIAN HOCKEY TEAMS
હોકી ઇન્ડિયા
ભારતીય હોકી ટીમ
વર્લ્ડ કપમાં જર્સી વિવાદ
HOCKEY TEAMS REVERT L BLUE JERSEYS

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