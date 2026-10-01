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ભારત ગોલ્ડથી એક ડગલું દૂર: સેમિફાઇનલ મેચમાં ભારતે પાકિસ્તાનને 4-3ના માર્જિનથી હરાવ્યું

એશિયન ગેમ્સ 2026 માં પુરુષોની હોકી ઇવેન્ટની સેમિફાઇનલમાં, ભારતીય ટીમે પાકિસ્તાનને 4-3 ના માર્જિનથી હરાવ્યું અને ગોલ્ડ મેડલ મેચમાં પોતાનું સ્થાન સુરક્ષિત કર્યું.

સેમિફાઇનલ મેચમાં ભારતે પાકિસ્તાનને 4-3ના માર્જિનથી હરાવ્યું
સેમિફાઇનલ મેચમાં ભારતે પાકિસ્તાનને 4-3ના માર્જિનથી હરાવ્યું (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 1, 2026 at 3:26 PM IST

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ભારતીય પુરુષ હોકી ટીમ એશિયન ગેમ્સના ફાઇનલમાં પ્રવેશી છે. ભારતે પાકિસ્તાનને 4-3થી હરાવીને સતત બીજી વખત એશિયન ગેમ્સના ટાઇટલ મેચમાં પ્રવેશ કર્યો છે. પુરુષ અને મહિલા બંને ટીમો એશિયન ગેમ્સના ગોલ્ડ મેડલ મેચમાં પહોંચી ગઈ છે. ભારત પાકિસ્તાન સામે 3-0થી આગળ હતું, પરંતુ પાકિસ્તાને ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં વાપસી કરી અને સ્કોર બરાબર કર્યો. જોકે, મેચ સમાપ્ત થવાના 49 સેકન્ડ પહેલા અભિષેકે ફિલ્ડ ગોલ કરીને ભારતને લીડ અપાવી, જે આખરે નિર્ણાયક સાબિત થયો. મેચ પછી, બંને ટીમોના ખેલાડીઓએ હાથ મિલાવ્યા.

પ્રથમ ક્વાર્ટરથી દબાણ

ભારતે પહેલા ક્વાર્ટરથી જ પાકિસ્તાન સામે દબાણ બનાવવાનું શરૂ કર્યું. હરમનપ્રીત સિંહે પેનલ્ટી ફટકારીને ભારતને 1-0ની લીડ અપાવી. ભારત પાસે પહેલા ગોલ કરવાની ચાર તક હતી, પરંતુ ટીમ ચૂકી ગઈ. જોકે, હરમનપ્રીતે પાંચમી મિનિટમાં પેનલ્ટી કોર્નરને ગોલમાં રૂપાંતરિત કરવાની તક ગુમાવી નહીં. ત્યારબાદ દિલપ્રીતે ગોલ કર્યો, પરંતુ રેફરીએ તેને નામંજૂર કરી. ત્યારબાદ હરમનપ્રીતે 13મી મિનિટે બીજા પેનલ્ટી કોર્નર ગોલ સાથે ભારતની લીડ બમણી કરી. પછી, બીજા ક્વાર્ટરમાં, સુખજીત સિંહે 23મી મિનિટે ફિલ્ડ ગોલ કરીને ટીમને 3-0 કરી દીધી.

હાફટાઇમમાં ભારત આગળ

ભારતીય ટીમે હાફટાઇમ સુધી પાકિસ્તાન સામે 3-1ની લીડ જાળવી રાખી હતી. ભારત માટે હરમનપ્રીત સિંહે પહેલા ક્વાર્ટરમાં બે ગોલ કર્યા, જ્યારે સુખજીત સિંહે બીજા ક્વાર્ટરમાં એક ગોલ કર્યો. જોકે, પાકિસ્તાને પણ ગોલ નોંધાવવાની શરૂઆત કરી. બીજા ક્વાર્ટરના અંત પહેલા, પાકિસ્તાનના અબુ મહમૂદે 30મી મિનિટે પેનલ્ટી કોર્નરથી ગોલ કર્યો. હાફટાઇમ દરમિયાન મોટાભાગના સમય સુધી બોલ ભારત પાસે હતો. આ સમયગાળા દરમિયાન, ભારતને સાત પેનલ્ટી કોર્નર મળ્યા અને પાકિસ્તાનને છ પેનલ્ટી કોર્નર મળ્યા. ભારતે બે પેનલ્ટી કોર્નર ગોલમાં ફેરવ્યા, જ્યારે પાકિસ્તાને એક પેનલ્ટી કોર્નર ગોલમાં ફેરવ્યો.

ત્રીજો ક્વાર્ટર પાકિસ્તાનના નામે રહ્યો

હાફટાઇમ સુધી પાછળ રહ્યા બાદ, પાકિસ્તાને ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં વાપસી કરવાનો પ્રયાસ કર્યો. પાકિસ્તાનના અહેમદ બટ્ટને 38મી મિનિટે પીળો કાર્ડ બતાવવામાં આવ્યો. ભારતના દિલપ્રીત સિંહને 43મી મિનિટે ગ્રીન કાર્ડ આપવામાં આવ્યું. પાકિસ્તાને ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં ભારત પર દબાણ લાવવાનો પ્રયાસ કર્યો, અને હનાન શાહિદે 45મી મિનિટે ફિલ્ડ ગોલ કર્યો. ભારત ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં એક પણ ગોલ કરવામાં નિષ્ફળ ગયું. ત્યારબાદ ચોથા ક્વાર્ટરની શરૂઆતમાં વાહીદ રાણાએ 49મી મિનિટે બરાબરી કરી.

અંતિમ સેકન્ડોએ ભારતની તરફેણમાં પરિણામ ફેરવાઈ ગયું

ભારતે હાફટાઇમ સુધી લીડ જાળવી રાખી, પરંતુ પાકિસ્તાને ત્રીજા અને ચોથા ક્વાર્ટરમાં એક-એક ગોલ કરીને મેચ રોમાંચક બનાવી દીધી. ચોથા ક્વાર્ટરની અંતિમ ક્ષણોમાં ભારતીય ટીમ દબાણ હેઠળ દેખાઈ. આ સમયગાળા દરમિયાન, ટીમનો રમત મધ્યમ રહ્યો અને તેમણે ગોલ કરવાની ઘણી તકો ગુમાવી. નસીબ ભારતનો પક્ષ લે છે, અને અભિષેકે 60મી મિનિટે ફિલ્ડ ગોલ કરીને પરિણામ તેમના પક્ષમાં મેળવ્યું.

પાકિસ્તાન સામે દબદબો ચાલું

ભારત-પાકિસ્તાન મેચ હોકી ઇતિહાસની સૌથી મોટી હરીફાઈઓમાંની એક છે. એક સમયે, આ મેચે જ ટુર્નામેન્ટનું મહત્વ નક્કી કર્યું હતું, પરંતુ હવે એવું નથી રહ્યું. છેલ્લા 10 વર્ષમાં ભારત પાકિસ્તાન સામે અપરાજિત રહ્યું છે. 21 મેચમાંથી, ભારતે 19 મેચ જીતી છે અને ફક્ત બે ડ્રો થઈ છે. પાકિસ્તાન સામેની મેચ માટે મેદાનમાં ઉતરતી વખતે ટીમનો ઉત્સાહ ઉંચો હતો. ભારતે કટ્ટર હરીફ પાકિસ્તાન પર પોતાનું વર્ચસ્વ જાળવી રાખ્યું. ભારત તેના ટાઇટલનો બચાવ કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે. જો ભારત ગોલ્ડ જીતે છે, તો તે 2028 ઓલિમ્પિકમાં ટિકિટ પણ મેળવી લેશે.

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