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એશિયન ગેમ્સ 2026 માટે ભારતીય હોકી ટીમની જાહેરાત, હરમનપ્રીત સિંહ કરશે આગેવાની

હોકી ઈન્ડિયાએ એશિયન ગેમ્સ 2026 માટે 20 સભ્યોની ભારતીય પુરુષ હોકી ટીમની જાહેરાત કરી છે. હરમનપ્રીત સિંહ ટીમનું નેતૃત્વ કરશે.

Indian hockey mens team
Indian hockey mens team (IANS)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 29, 2026 at 5:09 PM IST

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ASIAN GAMES 2026: ભારતીય પુરુષ હોકી ટીમ ફરી એકવાર એશિયન ગેમ્સ 2026 માં ગોલ્ડ મેડલ ડિફેન્ડ કરવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે મેદાનમાં ઉતરશે. 29 જુલાઈના રોજ, હોકી ઈન્ડિયાએ 20મી એશિયન ગેમ્સ માટે 20 સભ્યોની ટીમની જાહેરાત કરી, જે 19 સપ્ટેમ્બરથી 4 ઓક્ટોબર દરમિયાન યોજાનારી છે. અનુભવી ડિફેન્ડર અને સ્ટાર ડ્રેગ-ફ્લિકર હરમનપ્રીત સિંહને સતત બીજી વખત કેપ્ટનશીપ સોંપવામાં આવી છે, જ્યારે અનુભવી મિડફિલ્ડર મનપ્રીત સિંહ ટીમમાં પોતાના અનુભવનો ભંડાર લાવશે. મેન્સ હોકી વર્લ્ડ કપ 2026 માટે ભારતીય ટીમની પણ તાજેતરમાં જાહેરાત કરવામાં આવી હતી.

ભારત સામે ગોલ્ડ ડિફેન્ડિંગનો પડકાર

હરમનપ્રીતની કેપ્ટનશીપ હેઠળ ભારતે 2023 હાંગઝોઉ એશિયન ગેમ્સમાં ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો હતો અને ટીમ હવે જાપાનના આઈચી-નાગોયામાં આગામી ટુર્નામેન્ટમાં પોતાના ટાઇટલનું રક્ષણ કરવા માટે રવાના થશે. ભારતીય ટીમને યજમાન જાપાન, દક્ષિણ કોરિયા, બાંગ્લાદેશ, શ્રીલંકા અને ઇન્ડોનેશિયા સાથે પૂલ A માં મૂકવામાં આવી છે. મોહિત એચએસ અને સૂરજ કરકેરા ગોલકીપિંગની જવાબદારી સંભાળશે. ડિફેન્સમાં કેપ્ટન હરમનપ્રીત સિંહ સાથે જર્મનપ્રીત સિંહ, અમિત રોહિદાસ, જુગરાજ સિંહ, સંજય, સુમિત અને યશદીપ સિવાચ હશે. મિડફિલ્ડમાં, રાજિન્દર સિંહ, રાજ કુમાર પાલ, હાર્દિક સિંહ, મનપ્રીત સિંહ, નીલકંઠ શર્મા અને વિવેક સાગર પ્રસાદ ટીમને સંતુલન પૂરું પાડશે. આક્રમણનું નેતૃત્વ દિલપ્રીત સિંહ, શિલાનંદ લાકરા, સુખજીત સિંહ, મનદીપ સિંહ અને અભિષેક કરશે.

ઓલિમ્પિક 2028 માટે ક્વોલિફાય થવાનું લક્ષ્ય

ટીમ પસંદગી વિશે બોલતા, મુખ્ય કોચ ક્રેગ ફુલ્ટને ટિપ્પણી કરી કે એશિયન ગેમ્સ માટે પસંદ કરાયેલ ભારતીય ટીમ ખૂબ જ અનુભવી છે. તેમના મતે, જાપાનમાં સ્પર્ધા પડકારજનક રહેશે, કારણ કે વિજેતા સીધા લોસ એન્જલસ ઓલિમ્પિક 2028 માટે ક્વોલિફાય થશે. તેમણે કહ્યું કે આ ભારતીય ટીમનો પ્રાથમિક ઉદ્દેશ્ય છે.

કેપ્ટન હરમનપ્રીત સિંહે પણ ટીમમાં વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો, નોંધ્યું કે યુવા અને અનુભવી ખેલાડીઓનું ઉત્તમ મિશ્રણ ટીમની સૌથી મોટી તાકાત છે. તેમણે ખેલાડીઓને દબાણમાં ઝૂકવાને બદલે તેમની રમતનો આનંદ માણવાની અને તેમની જવાબદારીઓ અત્યંત નિષ્ઠાપૂર્વક નિભાવવાની સલાહ આપી.

એશિયન ગેમ્સ માટે કુલ 12 ટીમોને બે પુલમાં વહેંચવામાં આવી છે, અને બધી મેચો જાપાનના કાકામિગહારાના ગિફુ પ્રીફેક્ચરલ ગ્રીન સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. ભારતીય ટીમ 20 સપ્ટેમ્બરે ઇન્ડોનેશિયા સામે તેના અભિયાનની શરૂઆત કરશે. ત્યારબાદ 22 સપ્ટેમ્બરે શ્રીલંકા, 24 સપ્ટેમ્બરે દક્ષિણ કોરિયા, 26 સપ્ટેમ્બરે જાપાન અને 28 સપ્ટેમ્બરે બાંગ્લાદેશ સામે મેચ રમશે.

એશિયન ગેમ્સ 2026 માટે ભારતીય પુરુષ હોકી ટીમ

ગોલકીપર્સ: મોહિત એચએસ, સૂરજ કરકેરા

ડિફેન્ડર: જરમનપ્રીત સિંહ, હરમનપ્રીત સિંહ (કેપ્ટન), અમિત રોહિદાસ, જુગરાજ સિંહ, સંજય, સુમિત, યશદીપ સિવાચ

મિડફિલ્ડર: રાજિન્દર સિંહ, રાજ કુમાર પાલ, હાર્દિક સિંહ, મનપ્રીત સિંહ, નીલકાંત શર્મા, વિવેક સાગર પ્રસાદ

ફોરવર્ડ: દિલપ્રીત સિંહ, શિલાનંદ લાકરા, સુખજીત સિંહ, મનદીપ સિંહ, અભિષેક

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