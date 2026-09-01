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ભારતીય ફૂટબોલ ટીમની જાહેરાત, 26 ખેલાડીઓની પસંદગી કરાઈ

ભારતીય પુરુષ ફૂટબોલ ટીમના મુખ્ય કોચ ખાલિદ જમીલે સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબરમાં યોજાનારી FIFA આંતરરાષ્ટ્રીય વિન્ડો માટે 26 સભ્યોની ટીમની જાહેરાત કરી છે.

ભારતીય ફૂટબોલ ટીમ
ભારતીય ફૂટબોલ ટીમ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 1, 2026 at 1:09 PM IST

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INDIAN FOOTBALL SQUAD: ભારતીય ફૂટબોલ ટીમ માટે આગામી આંતરરાષ્ટ્રીય વિન્ડો ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ બનવાની છે. સોમવારે, મુખ્ય કોચ ખાલિદ જમીલે 26 સભ્યોની ટીમની જાહેરાત કરી જે પનામા, બ્રાઝિલ અને ઉરુગ્વે સામે ત્રણ મુખ્ય આંતરરાષ્ટ્રીય ફ્રેન્ડલી મેચો રમશે. ખાસ કરીને બ્રાઝિલ અને ઉરુગ્વે સામેની મેચો ભારતીય ખેલાડીઓને પોતાને ચકાસવાની એક શ્રેષ્ઠ તક આપશે. ભારતીય ટીમ 26 સપ્ટેમ્બરે બેંગલુરુમાં પનામા સામે પોતાના અભિયાનની શરૂઆત કરશે. ત્યારબાદ, ટીમ કોલકાતા જશે, જ્યાં તેનો સામનો 3 ઓક્ટોબરે પાંચ વખતના વિશ્વ ચેમ્પિયન બ્રાઝિલ અને 6 ઓક્ટોબરે બે વખતના વિશ્વ ચેમ્પિયન ઉરુગ્વે સાથે થશે.

ફિફા વર્લ્ડ કપ 2026 ત્રણેય ટીમોએ ભાગ લીધો હતો

આ વર્ષે યોજાયેલા ફિફા વર્લ્ડ કપ 2026માં ત્રણેય ટીમોએ ભાગ લીધો હતો. પરિણામે, ભારતીય ટીમને વિશ્વ કક્ષાના ખેલાડીઓ ધરાવતી ટીમો સામે તેના રમતના સ્તરનું પરીક્ષણ કરવાનો મોટો પડકારનો સામનો કરવો પડશે. યુવા પ્રતિભા ધરાવતી ટીમ સાથે, ખાલિદ જમીલ આ આગામી મેચો દ્વારા તેની ટીમની શક્તિ અને નબળાઈઓનું મૂલ્યાંકન કરવાનો પણ પ્રયાસ કરશે.

ભારતીય ટીમ 28 સપ્ટેમ્બરે કોલકાતા જવા રવાના થશે

રાષ્ટ્રીય ટીમનો કેમ્પ 14 સપ્ટેમ્બરથી બેંગલુરુમાં શરૂ થશે. પનામા સામેની મેચ રમ્યા બાદ, ભારતીય ટીમ 28 સપ્ટેમ્બરે કોલકાતા જવા રવાના થશે. ત્યારબાદ, ટીમનો સામનો બ્રાઝિલ અને ઉરુગ્વે જેવા મજબૂત પ્રતિસ્પર્ધીઓનો સામનો કરવો પડશે. ભારતીય ટીમ આગળ જે મહત્વપૂર્ણ આંતરરાષ્ટ્રીય કાર્યો કરી રહી છે તેને જોતાં, ખાલિદ જમીલ માટે આ ત્રણ મેચ ખાસ કરીને મહત્વપૂર્ણ છે. બ્રાઝિલ અને ઉરુગ્વે સામેની મેચો ખેલાડીઓને મુખ્ય મંચ પર તેમની ક્ષમતાઓ દર્શાવવાની ઉત્તમ તક પૂરી પાડશે.

ભારતની 26 સભ્યોની ટીમ

  • ગોલકીપર્સ: અલ્બીનો ગોમ્સ, ગુરપ્રીત સિંહ સંધુ, પ્રભુસુખન સિંહ ગિલ, સોમ કુમાર.
  • ડિફેન્ડર્સ: અભિષેક સિંઘ ટેકચમ, આકાશ મિશ્રા, અનવર અલી, બિજોય વર્ગીસ, હમિંગથાનમાવિયા રાલ્ટે, જય ગુપ્તા, પ્રમવીર, રિકી મીતેઈ હાઓબમ.
  • મિડફિલ્ડર્સ: અનિરુદ્ધ થાપા, આશિક કુરુનિયા, ફારુખ ચૌધરી, લાલેંગમાવિયા રાલ્ટે, મેકાર્ટન નિકસન, મોહમ્મદ સનાન, રિકી શબોંગ, સહલ અબ્દુલ સમદ.
  • ફોરવર્ડ્સ: એડમન્ડ લાલરિંદિકા, ઈરફાન યાડવાડ, મનવીર સિંહ, રહીમ અલી, રેયાન વિલિયમ્સ, વિક્રમ પ્રતાપ સિંહ.

ભારતીય ટીમનો કાર્યક્રમ

  • 26 સપ્ટેમ્બર: ભારત વિ પનામા, શ્રી કાંતિરવા સ્ટેડિયમ, બેંગલુરુ
  • 3 ઑક્ટોબર: ભારત વિ બ્રાઝિલ, વિવેકાનંદ યુબા ભારતી ક્રીરાંગન, કોલકાતા
  • 6 ઑક્ટોબર: ભારત વિ ઉરુગ્વે, વિવેકાનંદ યુબા ભારતી ક્રીરાંગન, કોલકાતા

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