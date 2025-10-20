વિરાટ-સ્મૃતિ મંધાના અને અન્ય ઘણા ક્રિકેટરોએ દેશવાસીઓને દિવાળીની પાઠવી શુભેચ્છા, સુંદર વિડિયો જુઓ
દિવાળીના શુભ અવસર પર, ભારતીય ક્રિકેટરોએ તમામ દેશવાસીઓને શુભેચ્છા પાઠવી છે, જેનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે.
Published : October 20, 2025 at 2:54 PM IST
હૈદરાબાદ: આજે ભારતભરમાં દિવાળીનો તહેવાર ખૂબ જ ઉત્સાહથી ઉજવવામાં આવી રહ્યો છે. આ સંદર્ભમાં, ઘણા ભારતીય ક્રિકેટરોએ તેમના દેશવાસીઓને દિવાળી 2025 ની શુભેચ્છાઓ પાઠવી છે. આ ક્રિકેટરોમાં સ્ટાર ભારતીય ક્રિકેટર વિરાટ કોહલી, સ્મૃતિ મંધાના, શુભમન ગિલ અને રિચા ઘોષનો સમાવેશ થાય છે. સ્ટાર સ્પોર્ટ્સે તેના સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ પર દેશવાસીઓને તેમની શુભેચ્છાઓ શેર કરી છે.
વિરાટ અને મંધાનાએ દિવાળીની શુભેચ્છાઓ પાઠવી
વિડીયોની શરૂઆત વિરાટ કોહલી કહે છે, "તમને બધાને દિવાળીની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ." સ્મૃતિ મંધાના પછી ઉમેરે છે, "તમને બધાને દિવાળીની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ." કેએલ રાહુલ પછી ઉમેરે છે, "તમને બધાને દિવાળીની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ." શુભમન ગિલ પછી ઉમેરે છે, "તમને બધાને દિવાળીની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ."
Diwali just got brighter! 🤩🪔— Star Sports (@StarSportsIndia) October 20, 2025
Team India stars ft. #ViratKohli, #KLRahul, #SmritiMandhana & more wish everyone a joyous and safe Diwali! ✨ pic.twitter.com/73AjxTn8nr
ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમની ઓપનર પ્રતિકા રાવલ વિડિઓમાં આગળ જોવા મળે છે. તે કહે છે, "હું તમને બધાને દિવાળીની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ પાઠવવા માંગુ છું." મને આશા છે કે તમારું વર્ષ શાનદાર રહે અને તમે આનંદ માણો. કુલદીપ યાદવ અને મોહમ્મદ સિરાજ પછી બધા દેશવાસીઓને દિવાળીની શુભેચ્છાઓ પાઠવે છે. આ વીડિયો ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમની વિકેટકીપર-બેટ્સમેન રિચા ઘોષ સાથે સમાપ્ત થાય છે, જે કહે છે, "ટીમ ઈન્ડિયા તરફથી આપ સૌને દિવાળીની શુભકામનાઓ. પ્રાર્થના કરો કે આપણે જીતીએ અને વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં પહોંચીએ."
ભારતીય પુરુષ અને મહિલા ક્રિકેટ ટીમોએ રવિવારે મેચ રમી હતી. તેમની પાસે દેશના ક્રિકેટ ચાહકોને જીતની ભેટ આપવાની તક હતી, પરંતુ તેઓ તેમ કરવામાં નિષ્ફળ ગયા. ભારતીય પુરુષ ટીમ પર્થમાં ઓસ્ટ્રેલિયા સામે 7 વિકેટથી હારી ગઈ હતી, જ્યારે ભારતીય મહિલા ટીમ ઈન્દોરમાં ICC મહિલા ODI વર્લ્ડ કપ 2025ની 20મી મેચમાં ઈંગ્લેન્ડ સામે 4 રનથી હારી ગઈ હતી. આ બે હારથી ભારતીય ક્રિકેટ ચાહકો માટે દિવાળી થોડી નિસ્તેજ બની ગઈ હતી.
