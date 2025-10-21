ETV Bharat / sports

ભારતીય ક્રિકેટરોએ ઉત્સાહથી દિવાળીની ઉજવણી કરી, ધોની-સચિનથી લઈને અભિષેક-પંત સુધી, બધાના ઉજવણી જુઓ

ભારતીય ક્રિકેટરોએ દિવાળી 2025 ખૂબ જ ઉત્સાહથી ઉજવી. અભિષેક શર્મા અને ઋષભ પંતે તેમના પરિવાર સાથે આ તહેવારની ઉજવણી કરી.

પ્રતીકાત્મક તસવીર
પ્રતીકાત્મક તસવીર (IANS)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 21, 2025 at 1:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: ભારતીય ક્રિકેટના સ્ટાર ક્રિકેટરોએ સોમવારે (20 ઓક્ટોબર) ખૂબ જ ઉત્સાહથી દિવાળીની ઉજવણી કરી. બધા ખેલાડીઓ આનંદ અને ઉત્સાહથી ભરેલા હતા. તેમણે સોશિયલ મીડિયા પર તેમના દિવાળી ઉજવણીના ફોટા શેર કર્યા. ચાલો તેમના ઉજવણી પર એક નજર કરીએ.

ભારતીય ક્રિકેટરોએ ભવ્યતાથી દિવાળીની ઉજવણી કરી

અભિષેક શર્માએ તેના પરિવાર સાથે દિવાળી પૂજા કરી. તેના માતાપિતા, બહેન અને તેના પતિ હાજર હતા. આ ફોટામાં, અભિષેકે કુર્તા-પાયજામા પહેર્યો છે અને ખૂબ જ સુંદર દેખાય છે.

ઋષભ પંતે પણ સોશિયલ મીડિયા પર તેના દિવાળી ઉજવણીનો ફોટો શેર કર્યો. આ ફોટામાં, પંત તેના પરિવાર સાથે જોવા મળે છે. તેની માતા પણ હાજર છે. તેણે ખૂબ જ ભવ્ય કુર્તા પહેર્યો છે, જેમાં તે ખૂબ જ સુંદર દેખાય છે.

સચિન તેંડુલકરની દિવાળી ઉજવણીની પોસ્ટ પણ સામે આવી છે. સચિન તેની પત્ની અંજલિ સાથે જોવા મળે છે. સચિને તેની પોસ્ટમાં લખ્યું છે, "અમારા ઘરેથી તમારા ઘરે, તમને બધાને દિવાળીની હૂંફ, હાસ્ય અને પ્રકાશની શુભેચ્છાઓ. તમને બધાને દિવાળીની શુભકામનાઓ." સચિનની પુત્રી સારાએ પણ દિવાળી પોસ્ટ શેર કરી.

મહેન્દ્ર સિંહ ધોનીએ તેની પત્ની સાક્ષી અને પરિવાર સાથે દિવાળી ઉજવી. ધોનીની પત્ની સાક્ષીએ સોશિયલ મીડિયા પર ધોનીના દિવાળી સેલિબ્રેશનનો ફોટો શેર કર્યો. ધોનીએ કાળો કુર્તો પહેર્યો છે, જ્યારે તેની પત્ની લીલા રંગના ડ્રેસમાં જોવા મળી રહી છે. બીજા ફોટામાં, ધોની એક ચાહક સાથે સફેદ કુર્તા પહેરેલો જોવા મળી રહ્યો છે.

જસપ્રીત બુમરાહે પણ સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરી હતી, જેમાં તે તેની માતા અને બહેન સાથે દિવાળી ઉજવી રહ્યો છે. બુમરાહે આછા વાદળી રંગનું જીન્સ અને સફેદ લાઇનિંગ સાથે હાફ શર્ટ પહેર્યો છે.

શિખર ધવને પણ તેની કથિત ગર્લફ્રેન્ડ સોફી શાઇન સાથે કાળા કુર્તામાં એક પોસ્ટ શેર કરી હતી. ઝહીર ખાને તેની પત્ની સાગરિકા સાથે એક ફોટો પોસ્ટ કર્યો હતો. રિંકુ સિંહ તેના પરિવાર સાથે જોવા મળ્યો હતો. કૃણાલ પંડ્યાએ પણ તેના પરિવાર સાથે દિવાળી ઉજવી હતી. ઘણા અન્ય ક્રિકેટરોએ પણ ખૂબ ઉત્સાહથી દિવાળી ઉજવી હતી.

આ પણ વાંચોઃ

  1. વિરાટ-સ્મૃતિ મંધાના અને અન્ય ઘણા ક્રિકેટરોએ દેશવાસીઓને દિવાળીની પાઠવી શુભેચ્છા, સુંદર વિડિયો જુઓ

TAGGED:

CRICKETERS DIWALI CELEBRATION
INDIAN CRICKETERS DIWALI
DIWALI 2025
CRICKETERS DIWALI CELEBRATION

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.