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સચિન, વિરાટ, સહેવાગ સુધી, ભારતીય ક્રિકેટરોએ રક્ષાબંધનનો તહેવાર ઉજવ્યો

દિગ્ગજ ભારતીય ક્રિકેટરોએ તેમની બહેનો સાથે રક્ષાબંધનનો તહેવાર ઉજવ્યો અને સોશિયલ મીડિયા પર સુંદર ફોટા શેર કર્યા. ચાહકો તેને ખૂબ જ પસંદ કરી રહ્યા છે.

ભારતીય ક્રિકેટરોએ રક્ષાબંધનનો તહેવાર ઉજવ્યો
ભારતીય ક્રિકેટરોએ રક્ષાબંધનનો તહેવાર ઉજવ્યો (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 28, 2026 at 8:59 PM IST

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RAKSHA BANDHAN 2026: રક્ષાબંધનના શુભ અવસર પર, રમતગમત જગતના દિગ્ગજોએ તેમની બહેનો સાથેના પ્રેમના આ અતૂટ બંધનની ખૂબ જ ઉત્સાહથી ઉજવણી કરી. ઘણા અગ્રણી ભારતીય ક્રિકેટ સ્ટાર્સે સોશિયલ મીડિયા પર તેમની બહેનો સાથેના ખાસ ફોટા શેર કર્યા, જેમાં આ સુંદર સંબંધની ઝલક રજૂ કરવામાં આવી.

વિરાટ કોહલી

ભારતીય રન મશીન વિરાટ કોહલીએ આ વર્ષે રક્ષાબંધન તેની બહેન ભાવના કોહલી ઢીંગરા સાથે ઉજવણી કરી. આ ખાસ પ્રસંગે ભાવનાએ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક સુંદર ફોટો શેર કર્યો જેમાં તે વિરાટના કાંડા પર રાખડી બાંધતી જોવા મળી રહી છે. આ ફોટો સાથે, તેણીએ એક ઊંડો ભાવનાત્મક સંદેશ લખ્યો: "જીવન આપણને ગમે ત્યાં લઈ જાય, મારી પ્રાર્થનાઓ હંમેશા તમારી સાથે રહેશે."

વીરેન્દ્ર સેહવાગ

'મુલ્તાનના સુલતાન' તરીકે જાણીતા ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટર વીરેન્દ્ર સેહવાગે પણ પોતાની બહેનો સાથે ખૂબ જ સાદગી અને પ્રેમથી રક્ષાબંધનનો તહેવાર ઉજવ્યો. સેહવાગે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક સુંદર ફોટો શેર કર્યો જેમાં તે રાખડી બાંધાવતો જોવા મળ્યો અને એક હૃદયસ્પર્શી સંદેશ લખ્યો: "કાંડા પર દોરો, હૃદયમાં વચન. કાંડા પર પ્રેમ અને હૃદયમાં શક્તિ બાંધતી બધી બહેનોને રક્ષાબંધનની શુભકામનાઓ."

સચિન તેંડુલકર

'ક્રિકેટના ભગવાન' તરીકે ઓળખાતા સચિન તેંડુલકરે આ ખાસ દિવસે પોતાની મોટી બહેન (*તાઈ*) પ્રત્યે આદર અને સ્નેહ વ્યક્ત કર્યો. સચિને એક પરિવારના મેળાવડાના ફોટા શેર કર્યા જેમાં તેની બહેન તેના કાંડા પર રાખડી બાંધતી જોવા મળી રહી છે. તેણે લખ્યું, "રાખીની શુભકામનાઓ, તાઈ; અમે ઘણા વર્ષો અને યાદો શેર કરી છે. હું ખરેખર ભાગ્યશાળી છું કે મને હંમેશા તમારો ટેકો મળ્યો."

સચિન તેંડુલકરે એક વીડિયો શેર કર્યો

દીપક ચહર અને માલતીએ એક રીલ શેર કરી

સ્ટાર બોલર દીપક ચહર અને તેની બહેન માલતી ચહર વચ્ચેનો સંબંધ હંમેશા રમતિયાળ મજાક અને સ્નેહથી ભરેલો રહ્યો છે. આ રક્ષાબંધન પર, તેમની રમૂજ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ હતી; ચાહકોને ખાસ કરીને તેમણે બનાવેલી રીલ ખૂબ ગમતી હતી, જેમાં તેઓ પ્રખ્યાત ફિલ્મ સંવાદો રજૂ કરતા હતા.

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