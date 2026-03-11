T20 વર્લ્ડ કપ જીત્યા બાદ, આ ભારતીય ખેલાડીએ ફ્લાઇટને બદલે ટ્રેનની મુસાફરી કરી
ભારતના વર્લ્ડ T20 સ્ટાર શિવમ દુબે, ઘરે પહોંચવા માટે અમદાવાદથી મુંબઈ જતી થર્ડ એસી ટ્રેનમાં મુસાફરી કરી.
Published : March 11, 2026 at 4:07 PM IST
SHIVAM DUBE IN TRAIN: ટીમ ઈન્ડિયાના ખેલાડીઓ T20 વર્લ્ડ કપ જીત્યા પછી પોતાના ઘરે જવા રવાના થઈ ગયા છે. બધા ખેલાડીઓ IPL શરૂ થાય તે પહેલાં પોતાના પ્રિયજનો અને પરિવાર સાથે થોડો સમય વિતાવવા માંગે છે. પોતાના પરિવાર અને બાળકો સાથે ફરી મળવાની ઈચ્છામાં, એક ભારતીય ખેલાડીએ એવું કંઈક કર્યું જે તમને આશ્ચર્યચકિત કરી દેશે. ઝડપથી ઘરે પહોંચવા માટે, ટીમ ઈન્ડિયાના એક ખેલાડીએ ફ્લાઇટ છોડી દીધી અને ટ્રેનમાં મુસાફરી કરી.
આ T20 વર્લ્ડ કપમાં ટીમ ઈન્ડિયા માટે મહત્વપૂર્ણ ઇનિંગ્સ રમનાર શિવમ દુબેએ અમદાવાદથી મુંબઈ ટ્રેન દ્વારા મુસાફરી કરી હતી. ધ ઈન્ડિયન એક્સપ્રેસ સાથેની વાચતીતમાં તેમણે ખુલાસો કર્યો, "કોઈ ફ્લાઇટ ઉપલબ્ધ ન હતી, તેથી મેં ટ્રેન લેવાનું નક્કી કર્યું. મેં અમદાવાદથી મુંબઈ સવારની ટ્રેન પકડી. અમે રોડ માર્ગે આવી શક્યા હોત, પરંતુ ટ્રેન ઝડપી હતી."
શિવમ દુબે શક્ય તેટલી વહેલી તકે ઘરે પાછા ફરવા અને તેના બાળકોને મળવા માંગતા હતા. તેમના પુત્રનું નામ અયાન છે, જે 4 વર્ષનો છે, અને તેમની પુત્રીનું નામ મેહવિશ છે, જે 2 વર્ષની છે. તેમણે સમજાવ્યું, "સોમવારે સવારે, મેં અને મારી પત્નીએ ટ્રેનમાં મુસાફરી કરવાનું નક્કી કર્યું. અમારી પાસે ફક્ત થર્ડ એસીમાં ટિકિટ હતી, તેથી અમે તેમને બુક કરવાનું નક્કી કર્યું."
તેણે કાળજીપૂર્વક પોતાની ઓળખ છુપાવી અને ટ્રેનમાં મુસાફરી કરી. તેની પત્ની પણ તેની સાથે રહી. મુંબઈ સ્ટેશન પર ઉતરતા પહેલા, કોઈ મુશ્કેલી ટાળવા માટે તેઓએ પોલીસને ફોન કર્યો, અને અંતે, બધું સરળતાથી પાર પડ્યું.
શિવમ દુબેનું T20 વર્લ્ડ કપમાં શાનદાર પ્રદર્શન
આ T20 વર્લ્ડ કપમાં ટીમ ઈન્ડિયા માટે શિવમ દુબેએ બેટથી અસાધારણ રીતે સારું પ્રદર્શન કર્યું છે. તેણે ભારતની ઇનિંગ્સની છેલ્લી ઓવરમાં ત્રણ ચોગ્ગા અને બે છગ્ગા ફટકારીને સ્કોર 250 ને પાર પહોંચાડ્યો. સમગ્ર ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન તેનું બેટ પૂરજોશમાં ચાલી રહ્યું છે. તેણે આ ટુર્નામેન્ટમાં કુલ 15 છગ્ગા ફટકાર્યા છે, જે રોહિત શર્માના રેકોર્ડની બરાબરી કરે છે. આ તેનો સતત બીજો T20 વર્લ્ડ કપ પણ છે.
