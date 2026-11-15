રિંકુ સિંહ પોતાના પરિવાર સાથે પીએમ મોદીને મળ્યા, પ્રિયા સરોજ સાથેના લગ્નમાં આમંત્રણ આપ્યું
ભારતીય ક્રિકેટર રિંકુ સિંહ અને તેમના પરિવારે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીને તેમના લગ્નમાં આમંત્રણ આપવા માટે મુલાકાત લીધી હતી.
Published : November 15, 2026 at 7:54 PM IST
RINKU SINGH MEET PM MODI: ભારતીય ક્રિકેટર રિંકુ સિંહ આવતા મહિને લગ્ન કરવા જઈ રહ્યા છે. મૂળ ઉત્તર પ્રદેશના અલીગઢના રહેવાસી, આ સ્ટાર ક્રિકેટર ડિસેમ્બરમાં સમાજવાદી પાર્ટીના સાંસદ પ્રિયા સરોજ સાથે લગ્ન કરવાના છે. તે પહેલા, આ સ્ટાર વર્લ્ડ ચેમ્પિયન ક્રિકેટરે ભારતના વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને મળ્યા હતા. રિંકુ આજે, 15 નવેમ્બરના રોજ પોતાના પરિવાર સાથે પીએમ મોદીને તેમના લગ્નમાં આમંત્રણ આપવા માટે પહોંચ્યો હતો. રિંકુએ પોતે સોશિયલ મીડિયા પર પીએમ મોદી સાથેની મુલાકાત વિશે એક પોસ્ટ શેર કરી હતી. તેણે પોતાના ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ પર આ મુલાકાતનો ફોટો શેર કર્યો હતો.
રિંકુ સિંહે પીએમ મોદીને લગ્નનું આમંત્રણ આપ્યું
ભારતીય ક્રિકેટર રિંકુ સિંહ 4 ડિસેમ્બરે સમાજવાદી પાર્ટીના સાંસદ પ્રિયા સરોજ સાથે લગ્ન કરવા જઈ રહ્યા છે. લગ્ન પહેલા, તેમણે અને તેમના પરિવારે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીને આમંત્રણ આપ્યું. રિંકુ સિંહ સાથે તેમની માતા બીના દેવી, ભાઈ સોનુ સિંહ અને બહેન નેહા સિંહ પણ હતા, જેમણે પીએમ મોદીને મળ્યા હતા.
Cricketer Rinku Singh posts on his Instagram, "Honoured to meet Prime Minister Narendra Modi with my family, invite him to my wedding and seek his blessings. A truly special moment for us" https://t.co/OENO8TS39V— IANS (@ians_india) November 15, 2026
રિંકુએ એક પોસ્ટ શેર કરી અને એક મોટું નિવેદન લખ્યું: "રિંકુ સિંહના પરિવારે પ્રધાનમંત્રીને તેમના લગ્નમાં હાજરી આપવા માટે આમંત્રણ આપ્યું છે. ઇન્સ્ટાગ્રામ પર પ્રધાનમંત્રી સાથેનો ફોટો શેર કરતા રિંકુ સિંહે લખ્યું, "માનનીય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીને મારા પરિવાર સાથે મળીને, તેમને અમારા લગ્નમાં આમંત્રણ આપીને અને તેમના આશીર્વાદ મેળવીને મને ખૂબ જ સન્માનની લાગણી થઈ રહી છે. આ ખરેખર અમારા માટે ખૂબ જ ખાસ ક્ષણ છે."
નોંધનીય છે કે રિંકુ અને તેનો પરિવાર લગ્ન સમારોહ પહેલા અનેક અગ્રણી વ્યક્તિઓનો સંપર્ક કરી રહ્યા છે. પીએમ મોદી પહેલા, રિંકુ અને તેનો પરિવાર લગ્નનું આમંત્રણ આપવા માટે ઉત્તર પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથની મુલાકાત લીધી હતી. તેણીએ તેના સોશિયલ મીડિયા પર આ વિશે એક પોસ્ટ પણ શેર કરી હતી.
ઉત્તર પ્રદેશના અલીગઢના રહેવાસી રિંકુ સિંહે 8 જૂન, 2025 ના રોજ પ્રિયા સરોજ સાથે સગાઈ કરી હતી. ક્રિકેટના વ્યસ્તતાને કારણે લગ્નની તારીખ વારંવાર મુલતવી રાખવામાં આવી રહી હતી. આખરે, દોઢ વર્ષ પછી, બંને લગ્નના બંધનમાં બંધાવાના છે. પ્રિયા ઉત્તર પ્રદેશના મછલીશહરથી સમાજવાદી પાર્ટીના સાંસદ છે.
રિંકુ અને પ્રિયાના લગ્નમાં દેશના ટોચના રાજકીય નેતૃત્વની સંભવિત હાજરી અંગે ચર્ચાઓ તેજ બની છે, જેમાં અગ્રણી નેતાઓ હાજરી આપે તેવી અપેક્ષા છે. મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, દિગ્ગજ ક્રિકેટર વિરાટ કોહલી, રોહિત શર્મા, ટીમ ઈન્ડિયાના મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીર અને BCCIના ઉપાધ્યક્ષ રાજીવ શુક્લાને પણ લગ્નમાં આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું છે. તેઓ પણ હાજરી આપે તેવી અપેક્ષા છે.
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