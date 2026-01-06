મોહમ્મદ શમી હાજીર હો.... SIRના ફૉર્મમાં ગરબડના કારણે ચૂંટણી પંચની નોટિસ
મોહમ્મદ શમીને કોલકાતામાં SIR વેરિફિકેશન સુનાવણી માટે હાજર રહેવાનું કહેવામાં આવ્યું છે.
Published : January 6, 2026 at 7:42 PM IST
હૈદરાબાદ: ટીમ ઈન્ડિયામાં સ્થાન મેળવવા માટે ઘરેલુ ક્રિકેટમાં સખત મહેનત કરી રહેલા ફાસ્ટ બોલર મોહમ્મદ શમી હવે એક નવી મૂંઝવણમાં ફસાઈ ગયા છે. તેમને પણ પશ્ચિમ બંગાળમાં મતદાર યાદીના ચાલી રહેલા સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન (SIR)માંથી પસાર થવું પડશે. તેમણે SIR ફોર્મ ભર્યું હતું, અને કેટલીક ભૂલોને કારણે, તેમને સોમવારે SIR ચકાસણી માટે સમન્સ મોકલવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ ઘરેલુ ક્રિકેટમાં વ્યસ્ત શેડ્યૂલને કારણે તેઓ હાજર રહી શક્યા ન હતા.
શમીને SIR ચકાસણી માટે નવી તારીખ મળી
સમાચાર એજન્સી PTIના અહેવાલ મુજબ, ચૂંટણી પંચના અધિકારીઓએ મંગળવારે જણાવ્યું હતું કે ક્રિકેટર મોહમ્મદ શમીને કોલકાતામાં SIR ચકાસણી સુનાવણી માટે હાજર રહેવાનું કહેવામાં આવ્યું છે. તેમણે એમ પણ કહ્યું હતું કે શમીને સોમવારે તેના ભાઈ મોહમ્મદ કૈફ સાથે સુનાવણી માટે જાધવપુરની એક શાળામાં બોલાવવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ ક્રિકેટર હાજર રહી શક્યો ન હતો કારણ કે તે હાલમાં રાજકોટમાં વિજય હજારે ટ્રોફીમાં બંગાળનું પ્રતિનિધિત્વ કરી રહ્યો છે. અહેવાલ મુજબ, શમીએ ચૂંટણી પંચ પાસેથી નવી તારીખોની વિનંતી કરી હતી, જેના કારણે તેમની સુનાવણી હવે 9 થી 11 જાન્યુઆરી વચ્ચે ફરીથી શેડ્યૂલ કરવામાં આવી છે.
શમી વોર્ડ નંબર 93 ના મતદાર
પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારી (CEO) ના કાર્યાલયના એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, "ક્રિકેટર અને તેના ભાઈએ ગણતરી ફોર્મ ખોટી રીતે ભર્યું હતું, જેના કારણે તેમને સુનાવણી માટે બોલાવવામાં આવ્યા હતા."
ઉત્તર પ્રદેશના અમરોહા જિલ્લાના રહેવાસી મોહમ્મદ શમી, તેમની ક્રિકેટ કારકિર્દીને કારણે વર્ષોથી પશ્ચિમ બંગાળના કોલકાતામાં રહે છે. તે કોલકાતા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના વોર્ડ નંબર ૯૩ ના મતદાર પણ છે, જે રાશબિહારી મતવિસ્તારનો ભાગ છે.
શમી ઉત્તર પ્રદેશનો છે. તે નાની ઉંમરે ક્રિકેટર બનવાના સ્વપ્ન સાથે શહેરમાં આવ્યો હતો. બાદમાં તે બંગાળના ભૂતપૂર્વ રણજી કેપ્ટન સંબરન બંદોપાધ્યાયના માર્ગદર્શન હેઠળ આવ્યો અને બંગાળ રાજ્યની અંડર-22 ટીમમાં સ્થાન મેળવવામાં સફળ રહ્યો. આજે, મોહમ્મદ શમી ભારતીય ક્રિકેટમાં એક જાણીતું નામ છે, તેણે ભારત માટે 64 ટેસ્ટ, 108 ODI અને 25 T20I રમી છે. તેની પાસે ટેસ્ટમાં 229, ODIમાં 206 અને T20Iમાં 27 વિકેટ છે. તે છેલ્લે ભારત માટે ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી 2025 ની ફાઇનલમાં રમ્યો હતો. ત્યારથી, તે ટીમમાં સ્થાન મેળવવા માટે સ્થાનિક ક્રિકેટમાં સખત મહેનત કરી રહ્યો છે.
