ભારતીય ટીમના ફાસ્ટ બોલર મોહમ્મદ શમીનો ટેસ્ટ ક્રિકેટમાંથી સંન્યાસ, કહ્યું- યાદોને ક્યારેય અલવિદા ના કહી શકાય
ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના ફાસ્ટ બોલર મોહમ્મદ શમીએ ટેસ્ટ ક્રિકેટમાંથી સંન્યાસની જાહેરાત કરી છે. મોહમ્મદ શમીએ સોશિયલ મીડિયા પર એક પોસ્ટ કરીને તેની જાણકારી આપી હતી.
Published : November 7, 2026 at 7:25 AM IST
કોલકાતા: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના ફાસ્ટ બોલર મોહમ્મદ શમીએ ટેસ્ટ ક્રિકેટમાંથી સંન્યાસની જાહેરાત કરી છે. મોહમ્મદ શમીએ સોશિયલ મીડિયા પર એક પોસ્ટ કરીને તેની જાણકારી આપી હતી.
36 વર્ષીય શમીએ એક વીડિયો પોસ્ટ કરતા પોતાની સંન્યાસની જાહેરાત કરી હતી. મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે મહારાષ્ટ્ર વિરૂદ્ધ બંગાળ માટે એક મેચ સમાપ્ત થયાના 24 કલાક કરતા વધુ સમય બાદ તેને રેડ બોલ ક્રિકેટને અલવિદા કહ્યું છે. જોકે, તે રમતમાંથી સંન્યાસ નથી લઇ રહ્યો. શમીએ સ્પષ્ટ કર્યું કે તે 50 ઓવરની ક્રિકેટ અને T20 મેચ રમવાનું ચાલુ રાખશે.
Safed jersey se vida le raha hoon, lekin usse judi yaadon se kabhi nahi… 🇮🇳❤️ Jab pehli baar Bharat ki Test jersey pehni thi, tab sirf ek sapna tha — apne desh ke liye kuch kar dikhane ka.. Uske baad har wicket, har sangharsh, har chot aur har comeback ne mujhe kuch na kuch sikhaya. Test cricket mere liye sirf ek format nahi, meri zindagi ka ek behad khaas hissa raha hai. Aaj bhaari dil aur anginat khoobsurat yaadon ke saath main Test cricket se retirement lene ka faisla kar raha hoon. Is safar mein mera saath dene wale har teammate, coach, family aur un karodon Bharatiyon ka dil se shukriya, jinhone achhe aur mushkil dono waqt mein mujh par bharosa banaye rakha.. BCCI aur Cricket Association of Bengal (CAB) ka bhi dil se shukriya, jinhone mere talent par bharosa kiya, mujhe aage badhne ke mauke diye aur mere cricket ke safar mein ek aham bhoomika nibhayi. Aapka saath aur vishwas mere liye hamesha khaas rahega. Maidan par meri aakhri Test ball bhale hi fenki ja chuki ho, lekin Bharat ke liye khelne ka garv hamesha mere dil mein zinda rahega. Shukriya, Test Cricket. ❤️ Aapka Shami 🇮🇳 #Mdshami11 #Mdshami #TestCricket #Retirement— 𝕸𝖔𝖍𝖆𝖒𝖒𝖆𝖉 𝖘𝖍𝖆𝖒𝖎 (@MdShami11) November 6, 2026
મોહમ્મદ શમીએ ભારત માટે 64 ટેસ્ટ મેચમાં 229 વિકેટ ઝડપી છે. તે ઘણા સમયથી નેશનલ ટીમની બહાર છે. 2025માં ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી ફાઇનલ બાદ તેને ભારત માટે કોઇ મેચ રમી નથી. ઇજાને કારણે તેને લાંબા સમયથી દૂર રહેવું પડ્યું હતું. બંગાળ સાથે ઘરેલુ ક્રિકેટમાં પરત ફરતા તેને પોતાની બોલિંગથી પ્રભાવિત કર્યા હતા પરંતુ સતત સારા પ્રદર્શન છતા તે રાષ્ટ્રીય ટીમમાં જગ્યા બનાવી શક્યો નહતો. આ વાતથી શમીએ નિરાશા વ્યક્ત કરી હતી અને નેશનલ પસંદગી સમિતિના પૂર્વ અધ્યક્ષ અજીત અગરકરની ટીકા પણ કરી હતી.
સોશિયલ મીડિયા પર સંન્યાસની જાહેરાત કરતા શમીએ લખ્યુ કે ભલે હું સફેદ જર્સીને અલવિદા કરી રહ્યો છું પરંતુ તેની સાથે જોડાયેલી યાદોને ક્યારેય અલવિદા ના કરી શકાય. જ્યારે તેને પ્રથમ વખત ભારતીય ટેસ્ટની જર્સી પહેરી હતી ત્યારે તેનું માત્ર એક જ સ્વપ્ન હતું પોતાના દેશ માટે યોગદાન આપવું. ત્યારથી લઇને અત્યાર સુધી ઝડપેલી દરેક વિકેટ, દરેક મુશ્કેલ સમય, દરેક ઇજાએ ઘણુ બધુ શીખવાડ્યું છે.
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