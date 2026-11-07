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ભારતીય ટીમના ફાસ્ટ બોલર મોહમ્મદ શમીનો ટેસ્ટ ક્રિકેટમાંથી સંન્યાસ, કહ્યું- યાદોને ક્યારેય અલવિદા ના કહી શકાય

ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના ફાસ્ટ બોલર મોહમ્મદ શમીએ ટેસ્ટ ક્રિકેટમાંથી સંન્યાસની જાહેરાત કરી છે. મોહમ્મદ શમીએ સોશિયલ મીડિયા પર એક પોસ્ટ કરીને તેની જાણકારી આપી હતી.

મોહમ્મદ શમીનો ટેસ્ટ ક્રિકેટમાંથી સંન્યાસ
મોહમ્મદ શમીનો ટેસ્ટ ક્રિકેટમાંથી સંન્યાસ (CAB મીડિયા)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : November 7, 2026 at 7:25 AM IST

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કોલકાતા: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના ફાસ્ટ બોલર મોહમ્મદ શમીએ ટેસ્ટ ક્રિકેટમાંથી સંન્યાસની જાહેરાત કરી છે. મોહમ્મદ શમીએ સોશિયલ મીડિયા પર એક પોસ્ટ કરીને તેની જાણકારી આપી હતી.

36 વર્ષીય શમીએ એક વીડિયો પોસ્ટ કરતા પોતાની સંન્યાસની જાહેરાત કરી હતી. મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે મહારાષ્ટ્ર વિરૂદ્ધ બંગાળ માટે એક મેચ સમાપ્ત થયાના 24 કલાક કરતા વધુ સમય બાદ તેને રેડ બોલ ક્રિકેટને અલવિદા કહ્યું છે. જોકે, તે રમતમાંથી સંન્યાસ નથી લઇ રહ્યો. શમીએ સ્પષ્ટ કર્યું કે તે 50 ઓવરની ક્રિકેટ અને T20 મેચ રમવાનું ચાલુ રાખશે.

મોહમ્મદ શમીએ ભારત માટે 64 ટેસ્ટ મેચમાં 229 વિકેટ ઝડપી છે. તે ઘણા સમયથી નેશનલ ટીમની બહાર છે. 2025માં ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી ફાઇનલ બાદ તેને ભારત માટે કોઇ મેચ રમી નથી. ઇજાને કારણે તેને લાંબા સમયથી દૂર રહેવું પડ્યું હતું. બંગાળ સાથે ઘરેલુ ક્રિકેટમાં પરત ફરતા તેને પોતાની બોલિંગથી પ્રભાવિત કર્યા હતા પરંતુ સતત સારા પ્રદર્શન છતા તે રાષ્ટ્રીય ટીમમાં જગ્યા બનાવી શક્યો નહતો. આ વાતથી શમીએ નિરાશા વ્યક્ત કરી હતી અને નેશનલ પસંદગી સમિતિના પૂર્વ અધ્યક્ષ અજીત અગરકરની ટીકા પણ કરી હતી.

સોશિયલ મીડિયા પર સંન્યાસની જાહેરાત કરતા શમીએ લખ્યુ કે ભલે હું સફેદ જર્સીને અલવિદા કરી રહ્યો છું પરંતુ તેની સાથે જોડાયેલી યાદોને ક્યારેય અલવિદા ના કરી શકાય. જ્યારે તેને પ્રથમ વખત ભારતીય ટેસ્ટની જર્સી પહેરી હતી ત્યારે તેનું માત્ર એક જ સ્વપ્ન હતું પોતાના દેશ માટે યોગદાન આપવું. ત્યારથી લઇને અત્યાર સુધી ઝડપેલી દરેક વિકેટ, દરેક મુશ્કેલ સમય, દરેક ઇજાએ ઘણુ બધુ શીખવાડ્યું છે.

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