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ભારતીય ખેલાડીને વિદેશી ટીમમાં સ્થાન મળ્યું, આ ટીમ માટે રમતો જોવા મળશે

હાલમાં ભારતીય ટીમમાંથી બહાર રહેલા બેટ્સમેન મયંક અગ્રવાલને ઇંગ્લેન્ડ તરફથી સારા સમાચાર મળ્યા છે. ડરહામે તેને પોતાની ટીમમાં સામેલ કર્યો છે.

મયંક અગ્રવાલ
મયંક અગ્રવાલ (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 31, 2026 at 7:33 PM IST

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MAYANK AGARWAL: અનુભવી બેટ્સમેન મયંક અગ્રવાલ, જે હાલમાં ભારતીય ટેસ્ટ ટીમમાંથી બહાર છે, તેને ઇંગ્લેન્ડમાં કાઉન્ટી ક્રિકેટ રમવાની તક મળી છે. 35 વર્ષીય ખેલાડીએ ચાલુ કાઉન્ટી ચેમ્પિયનશિપ સીઝનના અંતિમ તબક્કા માટે ડરહામ ક્રિકેટ ક્લબ સાથે કરાર કર્યો છે અને તે ટીમની બાકીની મેચોમાં ભાગ લેશે. ડરહામ હાલમાં કાઉન્ટી ચેમ્પિયનશિપના ડિવિઝન ટુમાં અસાધારણ રીતે સારું પ્રદર્શન કરી રહ્યું છે; ટીમે અત્યાર સુધી તેની દસ મેચમાંથી સાત જીતી છે, જ્યારે અન્ય ત્રણ ડ્રો રહી છે. ડરહામ બીજા ક્રમે રહેલી ટીમ પર કમાન્ડિંગ લીડ ધરાવે છે અને ડિવિઝન વનમાં પ્રમોશન મેળવવાની તેની પાસે સારી તક છે.

ડેવિડ બેડિંગહામની જગ્યાએ મળી તક

મયંક અગ્રવાલને દક્ષિણ આફ્રિકાના બેટ્સમેન ડેવિડ બેડિંગહામના સ્થાને ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો છે. બેડિંગહામ આ અઠવાડિયે દક્ષિણ આફ્રિકાની રેડ-બોલ સીઝનને કારણે ઘરે પરત ફરી રહ્યો છે. તેણે તાજેતરમાં ગ્લુસ્ટરશાયર સામે સદી ફટકારી હતી અને ડરહામની 10 વિકેટની જીતમાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી.

મયંક પાસે પહેલેથી જ ઇંગ્લિશ કાઉન્ટી ક્રિકેટનો અનુભવ છે, તેણે 2025 સીઝનની છેલ્લી ત્રણ મેચમાં યોર્કશાયરનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું છે; આમ, ઇંગ્લિશ પરિસ્થિતિઓ તેના માટે સંપૂર્ણપણે નવી નથી. તેણે 2018 અને 2021 વચ્ચે ભારતીય ટીમ માટે 21 ટેસ્ટ મેચ રમી હતી, જેમાં 41.33 ની સરેરાશથી 1,488 રન બનાવ્યા હતા, જેમાં ચાર સદીનો સમાવેશ થાય છે. તેનો સર્વોચ્ચ સ્કોર 243 હતો, જે તેણે 2019 ની ઇન્દોર ટેસ્ટમાં બાંગ્લાદેશ સામે મેળવ્યો હતો. મયંકે તાજેતરમાં સ્થાનિક ક્રિકેટમાં પણ સારું પ્રદર્શન કર્યું છે, તેણે વર્તમાન રણજી ટ્રોફી સીઝનમાં કર્ણાટક માટે 678 રન બનાવ્યા છે, જેમાં એક સદી અને 160 નો ટોપ સ્કોર શામેલ છે.

હેડ કોચે ખુશી વ્યક્ત કરી

ડરહામના હેડ કોચ રાયન કેમ્પબેલે મયંકના ટીમમાં જોડાવા પર ખુશી વ્યક્ત કરી. તેમણે નોંધ્યું કે બેડિંગહામના દક્ષિણ આફ્રિકા પાછા ફર્યા બાદ ટીમને એક અનુભવી આંતરરાષ્ટ્રીય બેટ્સમેનની જરૂર હતી, અને મયંક એક ઉત્તમ વિકલ્પનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. મયંક પાસે હવે ડરહામને ડિવિઝન વનમાં પ્રમોશન અપાવવામાં મદદ કરવાનો પડકાર છે. ઇંગ્લેન્ડમાં તેનું પ્રદર્શન ભારતીય ક્રિકેટમાં પુનરાગમનની તેની આશાઓને પણ નોંધપાત્ર વેગ આપી શકે છે.

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