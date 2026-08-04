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હાર્દિક પંડ્યાથી લઈને જસપ્રીત બુમરાહ સુધી... શું IPLમાં દરેક મેચ રમતા ખેલાડીઓ ટીમ ઈન્ડિયા માટે અનફિટ?

શું IPL માટે ફિટ ખેલાડીઓ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં પ્રવેશતાની સાથે જ અનફિટ થઈ જાય છે? આ એક ગંભીર પ્રશ્ન છે જે હાલમાં ઉઠાવવામાં આવી રહ્યો છે.

શું IPLમાં દરેક મેચ રમતા ખેલાડીઓ ટીમ ઈન્ડિયા માટે અનફિટ?
શું IPLમાં દરેક મેચ રમતા ખેલાડીઓ ટીમ ઈન્ડિયા માટે અનફિટ? (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 4, 2026 at 3:53 PM IST

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INDIAN CRICKETER INJURY: ઘણીવાર એવું કહેવામાં આવે છે કે પૈસામાં અપાર શક્તિ હોય છે - તે કોઈપણને કંઈપણ કરી શકે છે. છતાં, આનો વિચાર કરો: જ્યારે ભારતીય ક્રિકેટરો પર IPLમાં કરોડો રૂપિયાનો વરસાદ થાય છે - જ્યાં આવી સંપત્તિની હાજરી જ કંઈક અલગ સંકેત આપી શકે છે - શું તેમને ફિટનેસ સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડતો નથી? અને આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટના ક્ષેત્રમાં પ્રવેશતાની સાથે જ તેઓ ઘણીવાર શા માટે અયોગ્ય બની જાય છે? આજે આ એક ગંભીર પ્રશ્ન ઉઠાવવામાં આવી રહ્યો છે. જોકે, આ કારણ વગર પૂછવામાં આવતું નથી; છેવટે, જે ખેલાડીઓ સમગ્ર IPL સીઝન દરમિયાન ઉપલબ્ધ રહે છે તેઓ ટીમ ઈન્ડિયામાં જોડાતા જ ઘણીવાર ફિટનેસ સમસ્યાઓનો સામનો કરે છે. ઘણા ભારતીય ખેલાડીઓ આ વાતના ઉદાહરણ છે.

હાર્દિક પંડ્યાથી લઈને જસપ્રીત બુમરાહ સુધી, બધા માટે પરિસ્થિતિ સમાન છે. હાર્દિક પંડ્યાનું ઉદાહરણ લો, જેણે IPL 2026 માં મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ માટે 14 માંથી 10 મેચ રમી હતી. જોકે, ટુર્નામેન્ટ સમાપ્ત થયા પછી તરત જ, તેને ઈજાને કારણે પદ છોડવું પડ્યું. પરિણામે, ટીમ ઈન્ડિયાએ IPL 2026 થી કુલ 14 મેચ રમી છે - જેમાં ODI અને T20નો સમાવેશ થાય છે, પરંતુ હાર્દિક પંડ્યા ઈજાને કારણે એક પણ મેચમાં રમ્યો નથી. તેમ છતાં, હવે અહેવાલો સૂચવે છે કે તે આગામી વ્હાઇટ-બોલ શ્રેણીમાં વાપસી કરવા માટે તૈયાર છે.

જસપ્રીત બુમરાહ: જસપ્રીત બુમરાહની સ્થિતિ હાર્દિક પંડ્યા જેવી જ છે. તે IPL 2026 માં મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ માટે 14 માંથી 13 મેચ માટે ઉપલબ્ધ હતો. જોકે, ત્યારથી, તે તેની આગામી આંતરરાષ્ટ્રીય મેચની રાહ જોઈ રહ્યો છે. તેને શ્રીલંકા પ્રવાસ માટે ટેસ્ટ ટીમમાં પસંદ કરવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ છેલ્લી ઘડીએ ઘૂંટણની ઇજાને કારણે તે પ્રવાસમાંથી બહાર થઈ ગયો.

નીતિશ રેડ્ડી, વરુણ ચક્રવર્તી: નીતિશ રેડ્ડીએ IPL 2026 માં સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ માટે બધી 14 મેચ રમી હતી પરંતુ ત્યારથી તે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં ભારતીય રાષ્ટ્રીય ટીમમાંથી ગેરહાજર છે; તે ટુર્નામેન્ટ પછી એક પણ આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમ્યો નથી. સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદના હર્ષ દુબેએ IPL 2026 થી ભારત માટે ફક્ત બે ODI રમી છે. તેવી જ રીતે, ઇજાઓ સામે ઝઝૂમી રહેલા વરુણ ચક્રવર્તીએ IPL 2026 થી ભારત માટે ફક્ત ત્રણ આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી છે, જોકે તે સિઝન દરમિયાન KKR માટે 11 મેચ રમી હતી. સાઈ સુદર્શનને IPL 2026 પછી અફઘાનિસ્તાન સામે એક ટેસ્ટ મેચ રમી હતી પરંતુ ત્યારબાદ તેને અનફિટ જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો; નોંધનીય છે કે, IPL 2026 માં ગુજરાત ટાઇટન્સ માટે રમેલી 17 મેચ દરમિયાન તેને કોઈ ફિટનેસ સમસ્યાનો સામનો કરવો પડ્યો ન હતો.

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INDIAN CRICKETER INJURY

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