ક્રિકેટરસ્મૃતિ મંધાના ટૂંક સમયમાં ઈન્દોરની વહુ બનશે, જાણો કોણ છે તેના સપનાનો રાજકુમાર

ICC મહિલા ODI વર્લ્ડ કપ દરમિયાન સ્ટાર બેટ્સમેન સ્મૃતિ મંધાનાના લગ્નના સમાચાર સામે આવ્યા છે.

સ્મૃતિ મંધાના
સ્મૃતિ મંધાના (IANS)
Published : October 19, 2025 at 4:18 PM IST

હૈદરાબાદ: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમની સ્ટાર મહિલા ક્રિકેટર સ્મૃતિ મંધાના અંગે મોટા સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. અહેવાલો અનુસાર, મંધાના ટૂંક સમયમાં દુલ્હન બનવા જઈ રહી છે. તે તેના સપનાના પુરુષ સાથે લગ્ન કરી શકે છે. આ સમાચાર ઈન્દોરના હોલકર ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં ભારત અને ઈંગ્લેન્ડ વચ્ચેની મેચ પહેલા આવ્યા છે.

સ્મૃતિ મંધાના ટૂંક સમયમાં લગ્ન કરશે

હવે, એવા અહેવાલો ફેલાઈ રહ્યા છે કે સ્મૃતિ મંધાના ટૂંક સમયમાં ઈન્દોરની વહુ બની શકે છે. આ સમાચાર તેના બોયફ્રેન્ડ, સંગીત નિર્દેશક અને ફિલ્મ નિર્માતા પલાશ મુચ્છલે જાહેર કર્યા છે. તેમણે પહેલી વાર જાહેરમાં તેમના સંબંધોની પુષ્ટિ કરી છે. મીડિયા સાથે વાત કરતા પલાશે કહ્યું, "તે (સ્મૃતિ મંધાના) ટૂંક સમયમાં ઈન્દોરની વહુ બનશે. હું ફક્ત એટલું જ કહેવા માંગુ છું. મેં તમને હેડલાઇન આપી છે."

પલાશ તેના પરિવાર સાથે
પલાશ તેના પરિવાર સાથે (IANS)

તેમણે વધુમાં કહ્યું, "મારી શુભેચ્છાઓ ભારતીય કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌર અને સ્મૃતિ સાથે છે. અમે હંમેશા ઇચ્છીએ છીએ કે ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ દરેક મેચ જીતે અને દેશને ગૌરવ અપાવે." આજની મેચ ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમ માટે ખાસ છે. જો તેઓ ICC મહિલા ODI વર્લ્ડ કપ 2025 ના સેમિફાઇનલની રેસમાં રહેવા માંગે છે, તો તેમણે આ મેચ જીતવી જ જોઈએ.

પલાશ ઘણા સમયથી સ્મૃતિ મંધાનાને ડેટ કરી રહ્યો છે. 2019 થી તેમના ડેટિંગના અહેવાલો આવી રહ્યા છે. તેમનો સંબંધ હવે લગ્ન તરફ આગળ વધી રહ્યો હોય તેવું લાગે છે. સ્મૃતિ મંધાના અને પલાશ ઘણીવાર કૌટુંબિક કાર્યક્રમો અને બહાર ફરવા માટે સાથે જોવા મળે છે.

પલાશ તેના પરિવાર સાથે
પલાશ તેના પરિવાર સાથે (IANS)

કોણ છે પલાશ મુચ્છલ?

પલાશે 2014 માં ફિલ્મ "ઢિશકિયાઓન" થી ગાયક તરીકે તેની બોલિવૂડ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. તેણે દીપિકા પાદુકોણની ફિલ્મ "ખેલેં હમ જી જાન સે" માં પણ કામ કર્યું હતું. તે રિયાલિટી શો "એન્ટરટેઈનમેન્ટ કે લિયે કુછ ભી કરેગા" અને "શાબાશ ઈન્ડિયા" માં પણ જોવા મળ્યો છે. તેની બહેન પલક મુચ્છલ બોલીવુડની જાણીતી ગાયિકા છે. બંનેનો જન્મ ઈન્દોરમાં થયો હતો.

