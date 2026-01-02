વિવાદો વચ્ચે ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ બાંગ્લાદેશનો પ્રવાસ કરશે, ODI અને T20 મેચ રમશે
બાંગ્લાદેશે આ વર્ષ માટે તેનું ઘરેલું કેલેન્ડર પણ જાહેર કર્યું છે.
Published : January 2, 2026 at 7:02 PM IST
IND VS BAN: આ વર્ષે ભારત અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચે શ્રેણી રમાશે. મૂળ 2025 માં નિર્ધારિત, શ્રેણી મુલતવી રાખવામાં આવી હતી. બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડે હવે પરિસ્થિતિ અંગે એક મહત્વપૂર્ણ નિવેદન જારી કર્યું છે. બાંગ્લાદેશે આ વર્ષ માટે તેનું ઘરેલું કેલેન્ડર પણ જાહેર કર્યું છે. નોંધપાત્ર રીતે, ભારતીય ટીમ ઓગસ્ટથી સપ્ટેમ્બર સુધી પ્રવાસ પર રહેશે, જેમાં ODI અને T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોની શ્રેણી રમશે. જોકે, BCCI એ હજુ સુધી આ અંગે કોઈ નિવેદન જારી કર્યું નથી.
બાંગ્લાદેશે તેનું 2026 કેલેન્ડર જાહેર કર્યું છે. નોંધપાત્ર રીતે, પાકિસ્તાન અને ઓસ્ટ્રેલિયા ઉપરાંત, ભારતીય ટીમ પણ ત્યાં પ્રવાસ કરશે. વર્તમાન માહિતી અનુસાર, ટીમ ઇન્ડિયા બાંગ્લાદેશમાં ત્રણ ODI અને ત્રણ T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમશે. કેટલાક સૂત્રોએ શેડ્યૂલ પણ જાહેર કર્યું છે, પરંતુ BCCI એ હજુ સુધી તે જાહેર કર્યું નથી.
દરમિયાન, ક્રિકબઝે બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડના ઓપરેશન્સ હેડ શહરયાર નફીસને ટાંકીને કહ્યું કે મૂળ 2025 માં નિર્ધારિત શ્રેણી ફરીથી શેડ્યૂલ કરવામાં આવી છે. રિપોર્ટમાં જણાવાયું છે કે ટીમ ઈન્ડિયા 28 ઓગસ્ટે બાંગ્લાદેશ પહોંચશે. પહેલી વનડે 1 સપ્ટેમ્બરે રમાશે. શ્રેણીની બીજી વનડે 3 સપ્ટેમ્બરે અને ત્રીજી અને અંતિમ વનડે 6 સપ્ટેમ્બરે રમાશે.
આ પછી, ત્રણ મેચની T20 શ્રેણીનું શેડ્યૂલ પણ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. તેમાં જણાવાયું છે કે શ્રેણીની પહેલી મેચ 9 સપ્ટેમ્બરે, બીજી મેચ 12 સપ્ટેમ્બરે અને છેલ્લી T20 મેચ 13 સપ્ટેમ્બરે રમાશે. જોકે, બાંગ્લાદેશમાં હાલમાં પરિસ્થિતિ અવિશ્વસનીય છે, તેથી ટીમ ઈન્ડિયા ત્યાં પ્રવાસ કરશે કે નહીં તે સ્પષ્ટ નથી. એવું માનવામાં આવે છે કે શ્રેણી શરૂ થાય તે પહેલાં BCCI ચોક્કસપણે રિપોર્ટ માંગશે. એટલું જ નહીં, બાંગ્લાદેશ દ્વારા આપવામાં આવેલ શેડ્યૂલ, BCCI દ્વારા શ્રેણી જાહેર ન થાય ત્યાં સુધી ચોક્કસ કંઈ કહેવું યોગ્ય રહેશે નહીં.