ઈડન ગાર્ડન્સ ખાતે ટીમ ઈન્ડિયાનો ટેસ્ટ રેકોર્ડ શું છે? જાણો કોના નામે સૌથી વધુ રન અને વિકેટ

કોલકાતાના ઇડન ગાર્ડન્સ ખાતે ભારતીય ક્રિકેટ ટીમનો ટેસ્ટ રેકોર્ડ કેવો છે તે જાણીએ...

ટીમ ઈન્ડિયા
ટીમ ઈન્ડિયા (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 12, 2025 at 7:02 PM IST

2 Min Read
હૈદરાબાદ: ODI અને T20 ક્રિકેટ પછી, ભારતીય ક્રિકેટ ચાહકોને રેડ-બોલ ક્રિકેટનો ડોઝ મળવાનો છે. ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા હવે બે ટેસ્ટ મેચની શ્રેણીમાં એકબીજાનો સામનો કરશે. આ શ્રેણીમાં ઋષભ પંતની વાપસી થશે, જ્યારે આકાશ દીપ પણ એક્શનમાં જોવા મળશે.

હકીકતમાં, ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકાની ક્રિકેટ ટીમો વચ્ચે 14 નવેમ્બરથી કોલકાતાના ઐતિહાસિક ઈડન ગાર્ડન્સ ખાતે પ્રથમ ટેસ્ટ મેચ રમાશે. મેચ સવારે 9:30 વાગ્યે શરૂ થશે, જેમાં ટોસ સવારે 9 વાગ્યે થશે. ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચેની આ મેચ ખાસ બનવાની છે.

એ નોંધવું જોઈએ કે ભારત છ વર્ષ પછી આ મેદાન પર ટેસ્ટ ક્રિકેટ રમશે. અહીં છેલ્લી ટેસ્ટ મેચ નવેમ્બર 2019 માં બાંગ્લાદેશ સામે રમાઈ હતી. આ શ્રેણી વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપના દૃષ્ટિકોણથી પણ મહત્વપૂર્ણ છે, કારણ કે ભારત વર્તમાન ચેમ્પિયન દક્ષિણ આફ્રિકાનો સામનો કરશે.

ઈડન ગાર્ડન્સ ખાતે ટીમ ઈન્ડિયાનો ટેસ્ટ રેકોર્ડ શું છે?

ભારતે અત્યાર સુધીમાં આ મેદાન પર કુલ 42 ટેસ્ટ મેચ રમી છે. ભારતે આ ઐતિહાસિક મેદાન પર પોતાની પહેલી ટેસ્ટ મેચ 1934માં રમી હતી, જ્યારે તેની છેલ્લી મેચ 2019માં રમાઈ હતી. ભારતે આ મેદાન પર 13 મેચ જીતી છે, 9 મેચ હારી છે અને 20 મેચ ડ્રો રહી છે. ભારતનો પહેલો વિજય 1961-62માં ઈંગ્લેન્ડ સામે 187 રનથી થયો હતો. આ મેદાન પર ભારતનો છેલ્લો પરાજય 2012માં ઈંગ્લેન્ડ સામે થયો હતો.

સૌથી વધુ રન બનાવનાર ભારતીય બેટ્સમેન

ઈડન ગાર્ડન્સની કાળી માટીની પિચ હંમેશા બેટ્સમેન માટે મદદરૂપ રહી છે. વીવીએસ લક્ષ્મણ 10 મેચમાં 1217 રન સાથે યાદીમાં ટોચ પર છે. રાહુલ દ્રવિડ 962 રન સાથે બીજા ક્રમે છે. સચિન તેંડુલકરે આ મેદાન પર 872 રન બનાવ્યા છે.

સૌથી વધુ વિકેટ લેનાર ભારતીય બોલર

આ પિચ હંમેશા સ્પિનરો માટે મદદરૂપ રહી છે. હરભજન સિંહ 7 મેચમાં 46 વિકેટ સાથે યાદીમાં ટોચ પર છે. અનિલ કુંબલે અને બિશન સિંહ બેદી બીજા ક્રમે છે. ઝડપી બોલરોમાં કપિલ દેવે અહીં સારું પ્રદર્શન કર્યું છે. શ્રેણીની બીજી ટેસ્ટ 22 નવેમ્બરથી ગુવાહાટીમાં રમાશે.

