ભારતીય ટીમનું રાજકોટમાં ભવ્ય સ્વાગત, ખંઢેરી સ્ટેડીયમમાં ન્યુઝીલેન્ડ સામે મુકાબલો

આવતીકાલે ભારતીય ટીમ રાજકોટમાં બીજી વન-ડે મેચ ન્યુઝીલેન્ડ સામે રમશે.

ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ
ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ (AP Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 13, 2026 at 8:36 PM IST

IND vs NZ 2ND ODI: ભારત અને ન્યૂઝીલેન્ડ વચ્ચે 14મી જાન્યુઆરીએ રમાનારી વનડે શ્રેણીના બીજા મુકાબલા માટે 12 જાન્યુઆરીએ બંને ટીમો રાજકોટ ખાતે આવી પહોંચી હતી. જેમાં ન્યુઝીલેન્ડની ટીમ ખાનગી હોટલ અને ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ સયાજી હોટલ પહોંચી હતી. ટીમના ખેલાડીઓનું સયાજી હોટલ ખાતે ઢોલ-નગારા અને પરંપરાગત રાસ-ગરબા સાથે સ્વાગત કરાયું હતું.

ભારતીય ટીમ માટે આ મેદાન અનલકી

રાજકોટ સ્ટેડિયમ ખાતે પ્રથમ ODI મેચ 2013 માં રમાઈ હતી. ભારત અને ઈંગ્લેન્ડ એકબીજા સામે ટકરાયા હતા. ઈંગ્લેન્ડે તે પહેલી મેચ 9 રનના નાના માર્જિનથી જીતી હતી. ત્યારબાદ 2015 માં ભારત આ મેદાન પર દક્ષિણ આફ્રિકા સામે ODI રમી હતી. ભારત પણ 18 રનથી હારી ગયું હતું. 2020 માં, ભારતીય ટીમે આ મેદાન પર પહેલી વાર વિજયનો સ્વાદ ચાખ્યો. ઓસ્ટ્રેલિયન ક્રિકેટ ટીમે વિરોધી ટીમનો સામનો કર્યો. ભારતે 36 રનથી મેચ જીતી. ત્યારબાદ, 2023 માં જ્યારે ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા ફરીથી મળ્યા, ત્યારે ઓસ્ટ્રેલિયા 66 રનથી જીત્યું.

ટોસ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ બની જશે

આ રાજકોટ સ્ટેડિયમમાં રમાયેલી ચાર મેચમાંથી, ભારત ફક્ત એક જ જીતી શક્યું છે અને ત્રણ હાર્યું છે. જો તમે ધ્યાનથી અવલોકન કર્યું હોય, તો તમે જોશો કે જીતેલી દરેક ટીમે પહેલા બેટિંગ કરી છે. ભારતે અહીં ફક્ત એક જ વાર પહેલા બેટિંગ કરી છે અને જીત મેળવી છે. આનો અર્થ એ છે કે જો આ ટ્રેક રેકોર્ડ ચાલુ રહેશે, તો પહેલા બેટિંગ કરનારી ટીમની જીતની શક્યતા વધુ રહેશે. આવી સ્થિતિમાં, ટોસ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ બની જશે.

જો આ મેચમાં પહેલા બેટિંગ કરતી ટીમ 300 થી વધુનો સ્કોર કરે છે, તો તેનો પીછો કરવો સરળ રહેશે નહીં. આ સ્ટેડિયમની સમસ્યા આ છે. ભારતની બેટિંગ લાઇનઅપ ખૂબ મજબૂત છે. વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્મા રન બનાવી રહ્યા છે, અને શુભમન ગિલે પણ સારું ફોર્મ બતાવ્યું છે, જે ટીમ માટે રાહતની વાત હશે. હવે જોવાનું બાકી છે કે ટીમ ઈન્ડિયા 2020 પછી અહીં બીજી મેચ જીતી શકશે કે નહીં.

