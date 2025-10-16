ETV Bharat / sports

રવિવારે ક્રિકેટ ચાહકો માટે ડબલ ધમાકા, ટીમ ઈન્ડિયા ઓસ્ટ્રેલિયા અને ઈંગ્લેન્ડ સામે ટકરાશે

ટીમ ઈન્ડિયા રવિવારે બે મેચ રમશે, જેમાં પુરુષ ટીમ ઓસ્ટ્રેલિયા સામે અને મહિલા ટીમ ઈંગ્લેન્ડ સામે ટકરાશે.

ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડમાં રાષ્ટ્રગીત દરમિયાન ભારતીય ધ્વજ
ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડમાં રાષ્ટ્રગીત દરમિયાન ભારતીય ધ્વજ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 16, 2025 at 3:38 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: આ રવિવાર ક્રિકેટ પ્રેમીઓ માટે ખૂબ જ સારો રહેવાનો છે. ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના ચાહકોને રવિવારે (19 ઓક્ટોબર) દિવાળીના શુભ તહેવારની સાથે ક્રિકેટનો ડબલ ડોઝ મળશે. રવિવારે ભારતીય પુરુષ અને મહિલા ક્રિકેટ ટીમો અનુક્રમે ઓસ્ટ્રેલિયા અને ઇંગ્લેન્ડનો સામનો કરશે. તો આજે અમે તમને આ બંને મેચો વિશે જણાવીશું.

ભારત વિરુદ્ધ ઓસ્ટ્રેલિયા પુરુષ ટીમોનો મુકાબલો

ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે ત્રણ મેચની વનડે શ્રેણીની પહેલી મેચ 19 ઓક્ટોબરે ઓસ્ટ્રેલિયાના પર્થના ઓપ્ટસ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. આ મેચ ભારતીય સમય મુજબ સવારે 9:00 વાગ્યે શરૂ થશે. ટોસ 8:30 વાગ્યે થશે. શુભમન ગિલ ભારતનું નેતૃત્વ કરશે અને મિશેલ માર્શ ઓસ્ટ્રેલિયાનું નેતૃત્વ કરશે. આ શ્રેણી વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્માના ક્રિકેટ મેદાનમાં વાપસી માટે પણ યાદ રાખવામાં આવશે.

ભારત વિરુદ્ધ ઇંગ્લેન્ડ
ભારત વિરુદ્ધ ઇંગ્લેન્ડ (ANI)

ભારત-ઇંગ્લેન્ડ મહિલા મેચ

ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે આઈસીસી મહિલા વનડે વર્લ્ડ કપ 2025 ની 20મી મેચ 19 ઓક્ટોબરે રમાશે. આ મેચ મધ્યપ્રદેશના ઇન્દોરના હોલકર ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે બપોરે 3:00 વાગ્યે શરૂ થશે. ટોસ બપોરે 2:30 વાગ્યે થશે. આ મેચમાં હરમનપ્રીત કૌર ભારતનું નેતૃત્વ કરશે, જ્યારે નેટ સાયવર-બ્રન્ટ ઇંગ્લેન્ડનું નેતૃત્વ કરશે. આ મેચ જીતવાથી ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ ટુર્નામેન્ટના સેમિફાઇનલમાં પહોંચવાની નજીક જશે, જેણે વિશાખાપટ્ટનમમાં દક્ષિણ આફ્રિકા અને ઓસ્ટ્રેલિયા સામે સતત બે મેચ હારી છે.

ભારત વિરુદ્ધ ઓસ્ટ્રેલિયા
ભારત વિરુદ્ધ ઓસ્ટ્રેલિયા (ANI)

ભારતીય ક્રિકેટ ચાહકો રવિવારે ક્રિકેટનો ડબલ ડોઝ માણવા માટે તૈયાર છે. ચાહકો સવારે ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચેની પુરુષોની ક્રિકેટ મેચનો આનંદ માણશે, જ્યારે મહિલા ટીમ સાંજે ઇંગ્લેન્ડ અને ભારત વચ્ચેની મેચનો આનંદ માણતી જોવા મળશે.

આ પણ વાંચો:

  1. ઓસ્ટ્રેલિયન ચાહકો પાસે એક છેલ્લી તક છે, કમિન્સે રોહિત અને વિરાટ પર આપ્યું મોટું નિવેદન
  2. જાણો કોણ બની શકે છે રોહિત શર્માના ઉત્તરાધિકારી, આ બે ખેલાડી લઈ શકે છે હિટમેનનું સ્થાન

TAGGED:

INDIA VS AUSTRALIA
WOMENS WORLD CUP 2025
IND VS AUS
INDIA VS AUSTRALIA

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.