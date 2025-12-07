ETV Bharat / sports

રોહિત અને વિરાટ હવે ક્યારે રમતા જોવા મળશે? ચાહકો તેમને જોવા માટે કેટલો સમય રાહ જોશે?

ચાલો જાણીએ કે વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્મા ભારત માટે આગામી મેચ ક્યારે અને ક્યાં રમશે.

રોહિત અને વિરાટ
રોહિત અને વિરાટ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 7, 2025 at 8:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી હવે ભારત માટે ફક્ત ODI ફોર્મેટમાં જ રમે છે. બંને સ્ટાર ખેલાડીઓ T20 આંતરરાષ્ટ્રીય અને ટેસ્ટ ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લઈ ચૂક્યા છે. રોહિત અને વિરાટ હવે ODI ક્રિકેટમાં ખાસ ધૂમ મચાવી રહ્યા છે. તેઓ તાજેતરમાં દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની ODI શ્રેણીમાં સાથે જોવા મળ્યા હતા.

ચાહકો હવે આશ્ચર્ય પામી રહ્યા છે કે, તેઓ આગામી ક્યારે ભારત માટે ક્રિકેટ રમતા જોવા મળશે. ચાહકો આ બે સ્ટાર ખેલાડીઓને એક્શનમાં જોવા માટે ઉત્સુક છે. તો આજે અમે તમને જણાવીશું કે તેઓ ક્યારે અને ક્યાં તેમને એક્શનમાં જોઈ શકશે.

રોહિત અને વિરાટ
રોહિત અને વિરાટ (IANS)

રોહિત અને વિરાટ ફરી ક્યારે જોવા મળશે

ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ જાન્યુઆરીમાં ન્યુઝીલેન્ડ ક્રિકેટ ટીમ સામે ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી રમશે. શ્રેણી 11 જાન્યુઆરીથી શરૂ થશે. પ્રથમ મેચ બરોડા ક્રિકેટ એસોસિએશન સ્ટેડિયમ, કોટંબી ખાતે રમાશે. બીજી ODI 14 જાન્યુઆરીએ નિરંજન શાહ સ્ટેડિયમ, રાજકોટ ખાતે રમાશે. શ્રેણીની અંતિમ મેચ 18 જાન્યુઆરીએ ઇન્દોરના હોલ્કર સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે.

રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની આગામી શ્રેણીમાં ભારત તરફથી રમવાની અપેક્ષા છે. ચાહકોને જાન્યુઆરીમાં રોહિત અને વિરાટના બેટનો ગર્જના જોવા મળી શકે છે. જાન્યુઆરી પછી, ચાહકોએ તેમને ફરીથી રમતા જોવા માટે લાંબો સમય રાહ જોવી પડશે.

ભારતની આગામી ODI શ્રેણી જુલાઈમાં હશે, જ્યાં ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ ઇંગ્લેન્ડ સામે ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી રમશે. આ શ્રેણીની મેચો 14, 16 અને 19 જુલાઈએ રમાશે. રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી બંને 2027 ODI વર્લ્ડ કપમાં ભારત તરફથી રમવા માંગે છે. પરંતુ આગળનો રસ્તો હજુ ઘણો લાંબો છે.

વિરાટનું શ્રેણીમાં પ્રદર્શન

ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના રન-મશીન, વિરાટ કોહલી, આ દિવસોમાં શાનદાર ફોર્મમાં છે. દક્ષિણ આફ્રિકા સામે તાજેતરમાં પૂર્ણ થયેલી ઘરઆંગણેની ODI શ્રેણીમાં, તેણે 151 ની સરેરાશથી 302 રન બનાવ્યા, જેમાં બે સદી અને એક અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. સમગ્ર શ્રેણી દરમિયાન તેના ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન માટે, કોહલીને પ્લેયર ઓફ ધ સિરીઝનો એવોર્ડ એનાયત કરવામાં આવ્યો હતો.

રોહિતનું શ્રેણીમાં પ્રદર્શન

રોહિત શર્માએ દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની શ્રેણીમાં પ્રભાવિત કર્યા છે. રાયપુરમાં રમાયેલી બીજી મેચ સિવાય, તેણે બાકીની બંને વનડેમાં અડધી સદી ફટકારી છે. ત્રણ મેચમાં, રોહિતે 48.67 ની સરેરાશથી 146 રન બનાવ્યા છે, જેમાં બે અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે.

આ પણ વાંચો:

  1. વિરાટ કોહલી ભગવાનના શરણે, ભગવાન વિષ્ણુના દર્શન કરવા માટે વિશાખાપટ્ટનમના મંદિર પહોંચ્યો
  2. IND vs SA: ભારતે દ. આફ્રિકાને 9 વિકેટે હરાવીને સીરિઝ 2-1થી જીતી, જયસ્વાલની સદી, કોહલી મેન ઓફ ધ સીરિઝ

TAGGED:

ROHIT SHARMA AND VIRAT KOHLI
NEXT ODI SERIES
ROHIT SHARMA
VIRAT KOHLI
ROHIT SHARMA AND VIRAT KOHLI

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.