IND vs NZ: ફાઇનલ માટે ટીમ ઇન્ડિયા અમદાવાદ પહોંચી, એરપોર્ટથી ટીમ રવાના થઈ; જુઓ વીડિયો

ભારતીય ટીમે T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ની બીજી સેમિફાઇનલ મેચમાં ઇંગ્લેન્ડને 7 રને હરાવી, ફાઈનલ મેચ રમવા માટે અમદાવાદ પહોંચી ગઈ છે.

ભારતીય ટીમ
ભારતીય ટીમ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 6, 2026 at 8:17 PM IST

2 Min Read
INDIAN TEAM IRRIVES IN AHMEDABAD: ભારતીય ટીમ 8 માર્ચે અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે ICC T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ની ફાઇનલ મેચ ન્યુઝીલેન્ડ સામે રમવા માટે મેદાનમાં ઉતરશે. સૂર્યકુમાર યાદવની કેપ્ટનશીપ હેઠળ ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન ટીમ ઇન્ડિયાએ ફરી એકવાર ટૂર્નામેન્ટમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે. ફાઇનલમાં પહોંચતી વખતે, ભારત ફક્ત એક જ મેચ હારી ગયું હતું, જે સુપર 8 મેચમાં દક્ષિણ આફ્રિકા સામે હતું. ત્યારબાદ, ટીમ ઇન્ડિયાએ શાનદાર વાપસી કરી અને ફાઇનલમાં પોતાનું સ્થાન સુરક્ષિત કર્યું. ભારતીય ટીમ 6 માર્ચની સાંજે ટાઇટલ મેચ રમવા માટે અમદાવાદ પહોંચી હતી અને એરપોર્ટથી સીધી તેમની હોટેલ માટે રવાના થઈ હતી.

ટીમ ઈન્ડિયા 7 માર્ચે અમદાવાદ સ્ટેડિયમમાં પ્રેક્ટિસ કરશે

4 માર્ચે કોલકાતાના ઈડન ગાર્ડન્સ સ્ટેડિયમમાં દક્ષિણ આફ્રિકા સામે T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ની પહેલી સેમિફાઇનલ રમનાર ન્યુઝીલેન્ડ 5 માર્ચે અમદાવાદ પહોંચ્યું. ટીમ ઈન્ડિયાએ બીજી સેમિફાઇનલમાં ઈંગ્લેન્ડને 7 રનથી હરાવીને ફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો અને હવે 6 માર્ચે અમદાવાદ પહોંચ્યું. ટાઇટલ ટક્કર પહેલા, ભારતીય ટીમ હવે 7 માર્ચે અમદાવાદ સ્ટેડિયમમાં પ્રેક્ટિસ કરશે, આ પગલા પર સૌ કોઈની નજર છે. ફાઇનલના એક દિવસ પહેલા કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં શું કહે છે તેના પર પણ બધાની નજર રહેશે.

ટીમ ઈન્ડિયા અને ન્યૂઝીલેન્ડ T20માં હેડ ટુ હેડ

ભારતીય ટીમે 30 ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં ન્યૂઝીલેન્ડનો સામનો કર્યો છે, જેમાંથી 18 જીત્યા છે, 11 હાર્યા છે અને એક ટાઈ થઈ છે. વધુમાં, ન્યૂઝીલેન્ડ સામે ટીમ ઈન્ડિયાનો ઘરઆંગણેનો રેકોર્ડ દર્શાવે છે કે બંને ટીમો વચ્ચે 16 ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમાઈ છે, જેમાં ટીમ ઈન્ડિયાએ 11 જીતી છે અને ફક્ત પાંચમાં જ હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે.

ICC T20 રેન્કિંગમાં ટીમ ઈન્ડિયા નંબર 1 પર

ICC એ T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ફાઇનલ પહેલા 4 માર્ચ સુધી ટીમ રેન્કિંગ અપડેટ કરી છે. આનો અર્થ એ થયો કે ભારત વિરુદ્ધ ઇંગ્લેન્ડ મેચ પછી રેન્કિંગ અપડેટ કરવામાં આવ્યું નથી. જોકે, તેનાથી બહુ ફરક પડવાની શક્યતા નથી. દરમિયાન, ICC T20 ટીમ રેન્કિંગમાં, ભારત નંબર 1 સ્થાન ધરાવે છે. હાલમાં, તેમને પડકારવા માટે કોઈ દેખાતું નથી. ટીમ ઈન્ડિયાનું રેટિંગ હાલમાં 272 છે, અને બીજા ક્રમે રહેલી ટીમ ઘણી પાછળ છે.

ICC T20 રેન્કિંગમાં ન્યુઝીલેન્ડ નંબર 4 પર

હવે, ન્યુઝીલેન્ડ વિશે વાત કરીએ. ન્યુઝીલેન્ડ ટીમ હાલમાં ICC T20 રેન્કિંગમાં નંબર 4 પર છે. અમે તમને આ યાદીમાં બીજા અને ત્રીજા સ્થાને કોણ છે તે વિશે પણ અપડેટ કરીશું, પરંતુ પહેલા, ચાલો જાણીએ કે કઈ ટીમ ફાઇનલમાં જશે. જેમ આપણે ઉલ્લેખ કર્યો છે તેમ, ન્યુઝીલેન્ડ ચોથા ક્રમે છે, જેનું વર્તમાન રેટિંગ 250 છે. આનો અર્થ એ છે કે ટીમ ઈન્ડિયા અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે રેન્કિંગ અને રેટિંગમાં નોંધપાત્ર તફાવત છે. હવે જોવાનું એ છે કે જ્યારે નંબર વન અને નંબર ચાર ટીમો ફાઇનલમાં એકબીજા સામે ટકરાશે ત્યારે કઈ ટીમ જીતવામાં સફળ થશે.

સંપાદકની પસંદ

