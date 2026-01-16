ETV Bharat / sports

ગૌતમ ગંભીર બાબા મહાકાલના શરણે, ધ્યાન કર્યું અને ભસ્મ આરતીમાં ભાગ લીધો

ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડની ટીમો ગુરુવારે સાંજે ઈન્દોર પહોંચી. 18 જાન્યુઆરી, રવિવારના રોજ હોલકર સ્ટેડિયમ ખાતે ત્રીજો અને અંતિમ વનડે રમાશે.

ગૌતમ ગંભીર
ગૌતમ ગંભીર (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 16, 2026 at 4:01 PM IST

1 Min Read
GAMBHIR VISITED MAHAKALESHWAR: શુક્રવારે, ભાજપના ભૂતપૂર્વ સાંસદ અને ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટર ગૌતમ ગંભીરે ઉજ્જૈનમાં બાબા મહાકાલના દર્શન કર્યા હતા. ગંભીર ગઈકાલે રાત્રે ઉજ્જૈન પહોંચ્યા હતા. તેઓ સવારે 4 વાગ્યાની આસપાસ મંદિરમાં પહોંચ્યા હતા અને ભસ્મ આરતીમાં ભાગ લીધો હતો. તેમણે નંદી હોલથી બાબા મહાકાલના દર્શન કર્યા હતા.

ગંભીરે બાબા મહાકાલનું ધ્યાન કર્યું

ગંભીરે મંદિર પરિસરમાં અઢી કલાક વિતાવ્યા હતા અને સવારે 6:30 વાગ્યે ત્યાંથી નીકળ્યા હતા. આ મુલાકાત દરમિયાન, મહાકાલેશ્વર મંદિરના સહાયક પ્રશાસક આશિષ ફળવાડિયાએ શ્રી મહાકાલેશ્વર મંદિર સમિતિ વતી ગંભીરને પ્રસાદ અને બાબા મહાકાલની તસવીર આપીને સન્માનિત કર્યા હતા. ગૌતમ ગંભીર પણ ચાંદીના દ્વાર પર બાબા મહાકાલની પૂજા કરતા જોવા મળ્યા હતા. પૂજા અને જળ અર્પણ પછી, તેઓ નંદી હોલ પહોંચ્યા અને બાબા મહાકાલનું ધ્યાન કર્યું, હાથ જોડીને ઓમ નમઃ શિવાયનો જાપ કર્યો.

ગૌતમ ગંભીર બગલામુખી મંદિર પણ પહોંચ્યા

મંદિર સંકુલમાં ગૌતમ ગંભીરના આગમનથી ભક્તોમાં નોંધપાત્ર ઉત્સાહ ફેલાયો. પૂજા દરમિયાન પુજારીઓએ વૈદિક મંત્રોચ્ચાર કર્યા. મંદિર સમિતિના અધિકારીઓ, ટ્રસ્ટના સભ્યો અને મોટી સંખ્યામાં ભક્તો હાજર રહ્યા હતા. પૂજા પછી, ગૌતમ ગંભીરે માતા દેવીના દરબારમાં શાંત સ્થિતિમાં થોડો સમય વિતાવ્યો.

ત્રીજો અને અંતિમ વનડે ઈન્દોરમાં રમાશે

ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડની ટીમો ગુરુવારે સાંજે ઈન્દોર પહોંચી. 18 જાન્યુઆરી, રવિવારના રોજ હોલકર સ્ટેડિયમ ખાતે ત્રીજો અને અંતિમ વનડે રમાશે. ઈન્દોરની પીચ તેના ઉચ્ચ રન-સ્કોરિંગ માટે જાણીતી છે. અત્યાર સુધી રમાયેલી બે મેચમાં ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડનો સ્કોર બરાબર રહ્યો છે. ટીમ ઈન્ડિયાએ 11 જાન્યુઆરીએ ગુજરાતના વડોદરામાં રમાયેલી પહેલી મેચ જીતી હતી.

14 જાન્યુઆરીએ ગુજરાતના રાજકોટમાં રમાયેલી બીજી મેચ ન્યૂઝીલેન્ડે જીતી હતી. હાલમાં શ્રેણી બરાબર છે. ઈન્દોર મેચમાં જીત કે હાર નક્કી કરશે કે કોણ શ્રેણી જીતશે.

