126 બોલ... સળંગ 21 મેડન ઓવર... 0 રન: ટેસ્ટ ક્રિકેટનો 'અજેય' રેકોર્ડ જ્યાં એક ભારતીયે અંગ્રેજોને રડાવી દીધા!
ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં ઘણા ઐતિહાસિક રેકોર્ડ બન્યા છે, પરંતુ ભારતીય સ્પિનર રમેશચંદ્ર ગંગારામ નાડકર્ણીએ1964માં એક એવી સિદ્ધિ હાંસલ કરી હતી.
Published : August 30, 2026 at 7:15 PM IST
BAPU NADKARNI: આજે ક્રિકેટ સંપૂર્ણપણે બદલાઈ ગયું છે. T20 ક્રિકેટ સમગ્ર વિશ્વમાં પ્રચલિત છે, અને ટેસ્ટ મેચો પણ ઘણીવાર ત્રણ કે ચાર દિવસમાં સમાપ્ત થઈ જાય છે કારણ કે બેટ્સમેન ભારે આક્રમકતાથી રમે છે. આધુનિક ક્રિકેટમાં, બેટ્સમેન પહેલા જ બોલથી મોટા શોટ મારવામાં અથવા રિવર્સ સ્વીપ અથવા રેમ્પ શોટ જેવા સ્ટ્રોક ચલાવવામાં અચકાતા નથી. આ યુગમાં, જો કોઈ બોલર T20 મેચમાં સતત ત્રણ કે ચાર ડોટ બોલ પણ ફેંકે છે, તો તેને મજબૂત વાપસી માનવામાં આવે છે. તેવી જ રીતે, ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં, સતત બે કે ત્રણ મેડન ઓવર ફેંકવાને એક ભવ્ય સ્પેલ માનવામાં આવે છે. છતાં, ક્રિકેટ ઇતિહાસના ઇતિહાસમાં એક જાદુઈ રેકોર્ડ છે જે આધુનિક રમતના ચમક અને ગ્લેમરથી તદ્દન વિપરીત છે. આ એક ભારતીય બોલરની કહાની છે જેણે પોતાની શિસ્તબદ્ધ અને અવિશ્વસનીય રીતે સચોટ બોલિંગથી ક્રિકેટ જગતને સ્તબ્ધ કરી દીધું. અમે ભારતીય સ્પિનર રમેશચંદ્ર ગંગારામ નાડકર્ણી વિશે વાત કરી રહ્યા છીએ, જેમણે એક જ ટેસ્ટ મેચની ઇનિંગમાં સતત 21 મેડન ઓવર ફેંકીને વિશ્વ રેકોર્ડ બનાવ્યો, જે આજે પણ અખંડ છે. ચાલો આ લેખમાં શોધીએ કે તેણે ક્યારે અને કોની સામે આ ઐતિહાસિક સિદ્ધિ મેળવી.
ભારતીય સ્પિનર રમેશચંદ્ર ગંગારામ નાડકર્ણી જેમને દુનિયા 'બાપુ નાડકર્ણી' તરીકે ખૂબ જ માનથી ઓળખે છે - એણે ટેસ્ટ મેચની એક ઇનિંગમાં એક એવી સિદ્ધિ હાંસલ કરી જે આજના ક્રિકેટમાં અકલ્પનીય છે. તેમણે સતત 21 મેડન ઓવર ફેંકવાનો એક અતૂટ વિશ્વ રેકોર્ડ બનાવ્યો; એક એવો રેકોર્ડ જેની નજીક પણ પહોંચવું અશક્ય છે, તોડવું તો દૂરની વાત છે.
ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચેની તે ઐતિહાસિક ટેસ્ટ મેચ
ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે પાંચ મેચની ટેસ્ટ શ્રેણીની પહેલી મેચ ચેન્નાઈના કોર્પોરેશન સ્ટેડિયમ (નેહરુ સ્ટેડિયમ) ખાતે રમાઈ રહી હતી. મેચના શરૂઆતના દિવસોમાં ઝડપી બોલરો માટે ન તો નોંધપાત્ર સ્વિંગ હતું અને ન તો સ્પિનરો માટે નોંધપાત્ર ટર્ન. ઇંગ્લેન્ડની ટીમ તેમની પ્રથમ ઇનિંગ્સમાં મજબૂત સ્થિતિમાંથી આગળ વધી રહી હતી, જેમાં કેન બેરિંગ્ટન અને બ્રાયન બૂથ જેવા દમદાર અંગ્રેજી બેટ્સમેન ક્રીઝ પર હતા. ભારતીય કેપ્ટન મન્સુર અલી ખાન પટૌડીને એક એવા બોલરની જરૂર હતી જે રનના પ્રવાહને રોકી શકે અને અંગ્રેજી ટીમ પર દબાણ લાવી શકે - કોઈ એવો બોલર જે સ્કોરિંગ રેટને સંપૂર્ણપણે કાબુમાં રાખી શકે. પટૌડીએ બોલ બાપુ નાડકર્ણીને આપ્યો, જે તેમના સૌથી વિશ્વસનીય ડાબા હાથના ઓર્થોડોક્સ સ્પિનર હતા જે તેમની ચુસ્ત, આર્થિક બોલિંગ માટે જાણીતા હતા.
બાપુ નાડકર્ણીનો ચમત્કારિક જાદુ
જ્યારે બાપુ નાડકર્ણીએ બોલ લીધો, ત્યારે કોઈએ કલ્પના પણ નહોતી કરી કે થોડા કલાકોમાં, તે અંગ્રેજી બેટ્સમેનોને રડાવી દેશે અને વિશ્વ ક્રિકેટ ઇતિહાસમાં એક નવો અધ્યાય લખશે. નાડકર્ણીની બોલિંગ એક્શન નોંધપાત્ર રીતે સીધી, સરળ અને શારીરિક રીતે મુશ્કેલ હતી. શરૂઆતથી જ, તેણે જાદુઈ લાઇન અને લેન્થ સાથે બોલિંગ શરૂ કરી. બોલ એવી જગ્યાએ બોલતો હતો જેનાથી બેટ્સમેન માટે સરળતાથી આગળ વધવું અથવા પાછળના પગ પર પાછળ હટવું મુશ્કેલ બનતું હતું જેથી શોટ માટે જગ્યા બનાવી શકાય.
જેમ જેમ મેચ આગળ વધતી ગઈ, બાપુ નાડકર્ણીની મેડન ઓવરની સંખ્યા વધતી ગઈ. એવું લાગતું હતું કે ચેન્નાઈ સ્ટેડિયમનું સ્કોરબોર્ડ તેની જગ્યાએ થીજી ગયું છે. અંગ્રેજી બેટ્સમેન રક્ષણાત્મક રીતે રમતા, બોલ સીધો ફિલ્ડર પાસે જતો, અને ઓવર સમાપ્ત થતી. આ પેટર્ન અવિરતપણે ચાલુ રહી; સતત 21 મેડન ઓવર ફેંકીને, નાડકર્ણીએ અંગ્રેજી બેટ્સમેનોને એક પણ રન માટે સખત સંઘર્ષ કરાવ્યો. હકીકતમાં, તેણે કોઈપણ અંગ્રેજી બેટ્સમેનને એક પણ રન આપ્યા વિના સતત 126 બોલ નાખ્યા.
ઇંગ્લેન્ડના બેટ્સમેનોએ તેમના તરફથી સતત 131 બોલનો સામનો કર્યો અને એક પણ રન બનાવ્યો નહીં. નોંધનીય છે કે, તેમણે સતત 21 ઓવરના તે સ્પેલ પહેલાના ઓવરમાં પાંચ ડોટ બોલ પણ ફેંક્યા હતા; આમ, તેમણે 131 બોલમાં સતત રન આપવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. દર્શકો અને કોમેન્ટેટર્સ બંને દરેક ઓવર પછી આંગળીઓ પર ગણતરી કરી રહ્યા હતા. આટલું અવિરત વર્ચસ્વ - વિરોધી ટીમને સંપૂર્ણપણે લાચાર બનાવી દીધી. ક્રિકેટના મેદાન પર પહેલાં ક્યારેય જોવા મળ્યું ન હતું.
બાપુ નાડકર્ણીના જાદુઈ સ્પેલનું વિશ્લેષણ
ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં ઓછામાં ઓછા 10 ઓવર નાખવાની મર્યાદાને ધ્યાનમાં લેતા એક ટેસ્ટ મેચની ઇનિંગમાં શ્રેષ્ઠ ઇકોનોમી રેટ (0.15) નો વિશ્વ રેકોર્ડ હજુ પણ બાપુ નાડકર્ણીના નામે છે. આ મેચ દરમિયાન, તેમણે 32 ઓવરનો સ્પેલ ફેંક્યો, જેમાંથી 27 મેડન હતા, જેમાં તેમણે માત્ર 5 રન આપ્યા. જોકે આ સ્પેલ દરમિયાન તેમણે કોઈ વિકેટ લીધી ન હતી, તેમણે ઇંગ્લેન્ડના સ્કોરિંગ રેટને એટલી અસરકારક રીતે દબાવી દીધો કે અન્ય બોલરો માટે દબાણ બનાવવાનું અતિ સરળ બની ગયું.
બાપુ નાડકર્ણીએ માનસિક દબાણ બનાવ્યું
ક્રિકેટ ફક્ત બેટ અને બોલની રમત નથી; તે મનની લડાઈ પણ છે. 'ડોટ બોલ' બોલરનું સૌથી મોટું અને ઘણીવાર છુપાયેલું શસ્ત્ર માનવામાં આવે છે. જ્યારે કોઈ બેટ્સમેન સતત પાંચ કે છ ડોટ બોલ રમે છે, ત્યારે રન બનાવવાનું માનસિક દબાણ વધવા લાગે છે. જો કે, જ્યારે આ દબાણ 20 કે 30 બોલ સુધી ચાલુ રહે છે, ત્યારે બેટ્સમેનની ધીરજ ખરવા લાગે છે. બાપુ નાડકર્ણીએ અંગ્રેજી બેટ્સમેન સામે આ જ માનસિક યુક્તિનો ઉપયોગ કર્યો. કેન બેરિંગ્ટન જેવા દિગ્ગજ બેટ્સમેન - જે વિશ્વના કોઈપણ બોલિંગ આક્રમણને તોડી પાડવા સક્ષમ છે - પણ નાડકર્ણીનો સામનો કરતી વખતે સંપૂર્ણપણે લાચાર અને હતાશ દેખાતા હતા.
અંગ્રેજી બેટ્સમેનોના મનમાં એક ડર ઘર કરી ગયો કે નાડકર્ણીની ચોક્કસ લાઇનને વિક્ષેપિત કરવા માટે કોઈપણ આક્રમક શોટનો પ્રયાસ કરવાથી તેમની વિકેટ ગુમાવવી પડશે. પરિણામે, અંગ્રેજી ટીમ અસરકારક રીતે શરણાગતિ સ્વીકારી અને સંપૂર્ણપણે રક્ષણાત્મક સ્થિતિમાં પીછેહઠ કરી. તેઓએ રન બનાવવાનો પ્રયાસ સંપૂર્ણપણે છોડી દીધો, જેના કારણે મેચનો સંપૂર્ણ નિયંત્રણ ભારતને સોંપી દીધો.
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