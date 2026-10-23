'રમવાના દિવસો પૂરા થઈ ગયા' ભારતીય ખેલાડીએ 30 વર્ષની ઉંમરે નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી
ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમની બેટ્સમેન સબ્બીનેની મેઘનાએ ક્રિકેટના તમામ ફોર્મેટમાંથી નિવૃત્તિ લેવાની જાહેરાત કરી છે.
Published : October 23, 2026 at 5:39 PM IST
ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમની સ્ટાર બેટ્સમેન સબ્બીનેની મેઘનાએ ક્રિકેટના તમામ સ્વરૂપોમાંથી નિવૃત્તિ લેવાની જાહેરાત કરી છે. માત્ર 30 વર્ષની ઉંમરે તેનો નિર્ણય રમતગમતની દુનિયા અને તેના ચાહકો માટે મોટો આઘાત સમાન છે. મેઘનાએ તેની કારકિર્દીમાં ઘણા ઉતાર-ચઢાવનો અનુભવ કર્યો છે અને તેણે પોતાના દેશ માટે પોતાનું શ્રેષ્ઠ આપવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. મેઘનાએ કુલ 20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી છે.
2016 માં આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં પ્રવેશ કર્યો
આંધ્રપ્રદેશની વતની સબ્બીનેની મેઘનાએ 2016 માં ભારત માટે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં પ્રવેશ કર્યો હતો. તેણીએ તેની કારકિર્દીમાં ફક્ત 20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી હતી, જેમાં ત્રણ ODI અને 17 T20Iનો સમાવેશ થાય છે. મર્યાદિત તકો હોવા છતાં, તેણીએ તેની બેટિંગથી બધાને પ્રભાવિત કર્યા હતા. ODI માં, તેણીએ અડધી સદી સહિત 114 રન બનાવ્યા હતા, અને T20 ફોર્મેટમાં, તેણીએ 258 રન બનાવ્યા હતા, જેમાં એક અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. તેણીએ WPL માં પણ પોતાની છાપ છોડી હતી.
Thank you, Sabbineni Meghana 17 T20Is. 3 ODIs. A 2022 Commonwealth Games silver medal. 🥈 Wishing you the best for the next chapter. #SMeghana #WomenCricket #TeamIndia https://t.co/WJxsAvqUX9— Thewomencricketworld (@Thewomencricke1) October 23, 2026
મેઘનાની કારકિર્દીનો તાજ 2022 કોમનવેલ્થ ગેમ્સ હતો, જ્યાં તેણીએ શાનદાર પ્રદર્શન સાથે ભારતીય મહિલા ટીમના સિલ્વર મેડલ જીતવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. તે રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરની વિજેતા ટીમનો પણ મુખ્ય ભાગ હતી, જેણે 2024 માં ટાઇટલ જીત્યું હતું.
સોશિયલ મીડિયા પર ભાવનાત્મક પોસ્ટ કરી
ક્રિકેટને અલવિદા કહેતા, મેઘનાએ સોશિયલ મીડિયા પર ખૂબ જ ભાવનાત્મક પોસ્ટ શેર કરી. તેણીએ લખ્યું કે વિશ્વના સૌથી મોટા સ્ટેજ પર રાષ્ટ્રીય જર્સી પહેરીને મેદાન પર ઉતરવું એ તેના માટે એક સ્વપ્ન સાકાર થયું. તેણીએ દરેક મુશ્કેલ સમયમાં તેમના સમર્થન બદલ તેના પરિવાર, કોચ, સાથી ખેલાડીઓ અને સપોર્ટ સ્ટાફનો હૃદયપૂર્વક આભાર વ્યક્ત કર્યો. તેણીએ BCCI, આંધ્ર ક્રિકેટ એસોસિએશન અને તેની ફ્રેન્ચાઇઝી ટીમોનો પણ આભાર માન્યો.
મેઘનાએ પોતાનો સંદેશ એમ કહીને સમાપ્ત કર્યો કે ભલે તેના રમવાના દિવસો પૂરા થઈ ગયા હોય, પણ ક્રિકેટ સાથેનો તેનો સંબંધ ક્યારેય તૂટશે નહીં. તે રમતમાં સંકળાયેલી રહેશે અને આગામી પેઢીને માર્ગદર્શન આપવા અને રમતની સેવા કરવા માટે પોતાનું જીવન સમર્પિત કરશે.
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