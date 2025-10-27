વર્લ્ડ કપ સેમિફાઇનલ પહેલા ભારતને મોટો ઝટકો, સ્ટાર બેટ્સમેન બહાર
ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની સેમિફાઇનલ પહેલા ભારતને મોટો ફટકો પડ્યો છે, જેમાં તેનો ઓપનિંગ બેટ્સમેન ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ ગઈ છે.
Published : October 27, 2025 at 6:46 PM IST
હૈદરાબાદ: ICC વર્લ્ડ કપ 2025 સેમિફાઇનલ પહેલા ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. ઓપનર પ્રતિકા રાવલ ઈજાના કારણે વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર થઈ ગઈ છે. ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની સેમિફાઇનલ પહેલા ભારત માટે આ એક મોટો ફટકો છે. પ્રતિકા ટીમ ઇન્ડિયા માટે બીજા ક્રમે સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી હતી. તેણીએ સાત મેચમાં 308 રન બનાવ્યા છે, જેમાં એક સદી અને એક અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે, અને એક વિકેટ પણ લીધી છે.
પ્રતિકા રાવલ વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર - રિપોર્ટ
ઓસ્ટ્રેલિયા ટુર્નામેન્ટમાં સૌથી મજબૂત ટીમ છે અને તેણે લીગ સ્ટેજમાં ભારતને હરાવ્યું હતું. ભારતને તેમની સામેની મેચ પહેલા પ્રતિકાના રૂપમાં મોટો ફટકો પડ્યો છે. ટીમની તાકાત નોંધપાત્ર રીતે નબળી પડી ગઈ છે, કારણ કે ટોચના ક્રમમાં મજબૂત શરૂઆત આપવા માટે જાણીતી પ્રતિકા હવે વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર થઈ ગઈ છે.
Pratika Rawal ruled out of the Women’s World Cup. pic.twitter.com/Rbe0DqOfwX— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) October 27, 2025
ટીમમાં પ્રતિકાનું સ્થાન કોણ લેશે?
ક્રિકબઝના એક અહેવાલ મુજબ, પ્રતિકા રાવલને ઈજાના કારણે ICC મહિલા વર્લ્ડ કપ 2025માંથી બહાર કરવામાં આવી છે. દરમિયાન, INSના એક અહેવાલ મુજબ, ભારતીય ટીમ મેનેજમેન્ટ હવે ટીમમાં રિપ્લેસમેન્ટ ખેલાડીનો સમાવેશ કરવા માટે વિનંતી કરશે અને ICC ટેકનિકલ કમિટી પાસેથી મંજૂરી લેશે. રિઝર્વ ખેલાડીઓની વાત કરીએ તો, તેજલ હસાબનીસ એકમાત્ર નિષ્ણાત બેટ્સમેન છે, જ્યારે શેફાલી વર્મા, જે તે યાદીમાં નથી, તે પણ બહારનો વિકલ્પ હોઈ શકે છે.
🚨 BAD NEWS FOR TEAM INDIA 🚨— Tanuj (@ImTanujSingh) October 27, 2025
- Pratika Rawal ruled out of this Women's World Cup 2025 due to injury. (Cricbuzz). pic.twitter.com/ZFQfPPGctD
🚨Pratika Rawal has been ruled out of the ICC Women's World Cup after suffering an injury in the last league game against Bangladesh #ICCWomensWorldCup2025 #IndianCricket pic.twitter.com/FTA6dchh47— Cricbuzz (@cricbuzz) October 27, 2025
પ્રતિકા રાવલ કેવી રીતે ઘાયલ થઈ
નવી મુંબઈના ડીવાય પાટિલ સ્ટેડિયમ ખાતે વરસાદથી પ્રભાવિત મેચ દરમિયાન, બાંગ્લાદેશની ઇનિંગ્સની 21મી ઓવરમાં બાઉન્ડ્રી રોપ પાસે ફિલ્ડિંગ કરતી વખતે પ્રતિકા રાવલ લપસી ગઈ અને બેડોળ રીતે પડી ગઈ. તેણીનો પગનો ઘૂંટણ ખરાબ રીતે વળ્યો. પીડાથી કંટાળીને, ટીમ સપોર્ટ સ્ટાફ દ્વારા તેણીને મેદાનની બહાર કાઢવામાં મદદ કરવામાં આવી. મેચ પછી તેણીનું સ્કેન કરવામાં આવ્યું, અને તેણીની ઈજા ગંભીર હોવાનું જાણવા મળ્યું.
આ પણ વાંચો: