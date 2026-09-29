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એથ્લેટિકસનો 'સોનાનો દુકાળ' સમાપ્ત, ભારતીય મહિલા ટીમે 4x400 મીટર રિલેમાં જીત્યો ગોલ્ડ મેડલ

ભારતે એશિયન ગેમ્સ 2026 માં વધુ એક ગોલ્ડ મેડલ મેળવ્યો છે. ભારતીય મહિલા ટીમે 4x400 મીટર રિલે દોડમાં શાનદાર પ્રદર્શન કરીને ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો.

ભારતીય મહિલા ટીમે 4x400 મીટર રિલેમાં જીત્યો ગોલ્ડ મેડલ
ભારતીય મહિલા ટીમે 4x400 મીટર રિલેમાં જીત્યો ગોલ્ડ મેડલ (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 29, 2026 at 7:39 PM IST

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ASIAN GAMES 2026: ભારતીય મહિલા ટીમે એશિયન ગેમ્સ 2026 માં એથ્લેટિક્સ (ટ્રેક એન્ડ ફિલ્ડ) માં દેશનો પહેલો ગોલ્ડ મેડલ જીતીને ઇતિહાસ રચ્યો. રોમાંચક 4x400 મીટર રિલે રેસમાં, કિરણ, માચેટ્ટીરા પૂવમ્મા, પ્રાચી અને વિથ્યા રામરાજની ચોકડીએ બહેરીન ટીમને સખત લડત આપી અને તેમને પાછળ છોડી દીધા. પોતાની ગતિ દર્શાવતા, ભારતીય ટીમે માત્ર 3 મિનિટ 29.69 સેકન્ડમાં રેસ પૂર્ણ કરી અને પોડિયમ પર પ્રથમ સ્થાન મેળવ્યું. આ શાનદાર અને સુવર્ણ વિજય સાથે, ભારતીય રમતવીરોએ સમગ્ર ટુર્નામેન્ટનો અંત ખૂબ જ યાદગાર રીતે કર્યો છે.

રોમાંચક રહી અંતિમ ક્ષણો

અંતિમ દોડ ખૂબ જ રોમાંચક રહી. ભારતના ચાર સ્ટાર દોડવીરો, કિરણ ચહલ, માચેટ્ટીરા પૂવમ્મા, પ્રાચી ચૌધરી અને વિથ્યા રામરાજે શરૂઆતથી જ પોતાનું સ્થાન જાળવી રાખ્યું. અંતિમ 100 મીટરમાં દોડ અત્યંત તીવ્ર બની ગઈ, જેમાં બહેરીન અને ચીનના દોડવીરોએ ભારતીય ટીમ માટે કઠિન લડાઈ આપી. પરંતુ ભારતીય ટીમ દબાણ સામે ઝૂકી ન ગઈ. ચારેય ખેલાડીઓએ બુદ્ધિપૂર્વક ડંડો ફેરવ્યો અને ચિત્તાની ગતિએ અંતિમ રેખા તરફ દોડ્યા.

ભારતીય મહિલા ટીમે 4x400 મીટર રિલેમાં જીત્યો ગોલ્ડ મેડલ
ભારતીય મહિલા ટીમે 4x400 મીટર રિલેમાં જીત્યો ગોલ્ડ મેડલ (AP)

માત્ર 3:29.69 સેકન્ડમાં દોડ પૂર્ણ કરી

એક ખૂબ જ રોમાંચક સ્પર્ધામાં, ભારતીય મહિલા ટીમે એટલી ગતિ દર્શાવી કે તેઓએ 3 મિનિટ 29.69 સેકન્ડમાં અંતિમ રેખા પાર કરીને પ્રથમ સ્થાન મેળવ્યું અને ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો. ભારતીય ચોકડીએ બીજા ક્રમે રહેલી બહેરીન ટીમને થોડી પાછળ છોડી દીધી, જેણે 3 મિનિટ 30.21 સેકન્ડના સમય સાથે સિલ્વર મેડલ જીત્યો. તે જ સમયે, ચીની ટીમ આ રેસમાં ત્રીજા સ્થાને રહી અને 3 મિનિટ 31.02 સેકન્ડના સમય સાથે બ્રોન્ઝ મેડલ પર સંતોષ માની લીધો.

એથ્લેટિકસનો 'સોનાનો દુકાળ' સમાપ્ત

આ એશિયન ગેમ્સમાં ભારત ઘણી રમતોમાં શાનદાર પ્રદર્શન કરી રહ્યું હતું, પરંતુ એથ્લેટિક્સની ટ્રેક ઈવેન્ટ્સમાં ગોલ્ડ મેડલની રાહ લાંબી થઈ રહી હતી. કિરણ, પૂવમ્મા, પ્રાચી અને વિથ્યાની આ તેજસ્વી ટીમે ન માત્ર ભારતની રાહનો અંત લાવ્યો પરંતુ દેશને એશિયન ગેમ્સ 2026નો છઠ્ઠો ગોલ્ડ મેડલ પણ અપાવ્યો.

મિશ્ર રિલે ટીમે બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો

અનિમેષ કુજુર, ગુરિન્દરવીર સિંઘ, હરિતા ભદ્રા અને સ્નેહા એસની ચોકડીએ મિશ્ર 4x100 મીટર રિલે દોડમાં અદ્ભુત ઝડપ અને સંકલન દર્શાવ્યું હતું. ભારતીય ટીમે માત્ર 41.06 સેકન્ડના રેકોર્ડ સમય સાથે ત્રીજું સ્થાન હાંસલ કર્યું અને બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો. આ ઉત્તમ સમય હવે નવો ભારતીય રાષ્ટ્રીય રેકોર્ડ છે. આ સાથે ભારતે એશિયન ગેમ્સના ઈતિહાસમાં 36 વર્ષના દુષ્કાળનો અંત લાવી દીધો છે, કારણ કે 1990 પછી પહેલીવાર ભારતને આ સ્પ્રિન્ટ રિલે ઈવેન્ટમાં મેડલ મળ્યો છે.

પૂજા સિંહે ઈતિહાસ રચ્યો

રિલે ટીમની સફળતા બાદ ઉંચી કૂદના મેદાનમાંથી પણ ભારત માટે સારા સમાચાર આવ્યા. હરિયાણાની 19 વર્ષીય રાષ્ટ્રીય રેકોર્ડ ધારક પૂજા સિંહે મહિલાઓની ઉંચી કૂદ સ્પર્ધામાં અનુભવી ખેલાડીઓમાં અદ્ભુત ધીરજ બતાવી અને બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો. એશિયન ગેમ્સના સમગ્ર ઈતિહાસમાં મહિલાઓની હાઈ જમ્પ ઈવેન્ટમાં ભારતનો આ માત્ર બીજો મેડલ છે, જે આ યુવા ખેલાડીની સફળતાને દેશ માટે ખૂબ જ ખાસ અને ઐતિહાસિક બનાવે છે.

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એશિયન ગેમ્સમાં વિથ્યા રામરાજ
એશિયન ગેમ્સમાં 4X400મીટર રિલે દોડ
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