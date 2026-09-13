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ચીનને હરાવીને ટીમ ઈન્ડિયા ચેમ્પિયન બની, સતત ત્રીજી વખત ખિતાબ જીત્યો

ભારતે ચીન સામેની મહિલા હોકી જુનિયર એશિયા કપ 2026ની ફાઈનલ જીતી લીધી છે. આ જીત સાથે ટીમે આ ટુર્નામેન્ટમાં ખિતાબની હેટ્રિક હાંસલ કરી છે.

ચીનને હરાવીને ટીમ ઈન્ડિયા ચેમ્પિયન બની
ચીનને હરાવીને ટીમ ઈન્ડિયા ચેમ્પિયન બની (@TheHockeyIndia)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 13, 2026 at 5:20 PM IST

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WOMEN HOCKEY JUNIOR ASIA CUP: ઇતિહાસનું પુનરાવર્તન થયું, ભારતીય મહિલા ટીમે ચીનને હરાવીને ફરી એકવાર જુનિયર હોકી એશિયા કપ ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો. ભારતે અગાઉ ચીનને હરાવીને ટાઇટલ જીત્યું હતું; તે વખતે, મેચ નિયમિત સમયમાં 1-1 થી ડ્રોમાં સમાપ્ત થઈ હતી, અને ભારતીય મહિલા ટીમે શૂટઆઉટમાં જીત મેળવી હતી. આ રવિવારે, ભારતીય મહિલા ટીમે ચીનને તેના જ ઘરઆંગણે 1-0 થી હરાવીને ટાઇટલની હેટ્રિક અને વર્લ્ડ કપ માટે સીધો ક્વોલિફાય થઈ હતી.

સાનિકા ચંદ્રકાંત માનેએ એકમાત્ર ગોલ કર્યો

આ ટુર્નામેન્ટની ત્રણ વખતની ચેમ્પિયન ચીને સમગ્ર ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન ઉત્તમ ફોર્મ દર્શાવ્યું હતું. તેથી, આ મેચ બિલકુલ સરળ નહોતી. મજબૂત પ્રતિસ્પર્ધી સામે ટાઇટલ મેચમાં સાનિકા ચંદ્રકાંત માનેએ એકમાત્ર ગોલ કર્યો હતો. ૧૭મી મિનિટમાં તેનો મેચવિનિંગ ફિલ્ડ ગોલ બંને ટીમો વચ્ચે નિર્ણાયક સાબિત થયો.

ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં પાકિસ્તાનને 19-0 થી કારમી હાર આપ્યા બાદ, ભારતીય મહિલા ટીમે શનિવારે સેમિફાઇનલમાં દક્ષિણ કોરિયાને 5-1 થી હરાવ્યું, જેમાં સુપ્રિયાએ હેટ્રિક નોંધાવી. દરમિયાન, અન્ય સેમિફાઇનલમાં, ચીને જાપાનને છ ગોલના માર્જિનથી હરાવીને ફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો. ફાઇનલ મેચ ખૂબ જ રોમાંચક હોવાની અપેક્ષા હતી અને બરાબર એવું જ થયું.

ફાઇનલમાં બંને ટીમો વચ્ચે રણનીતિક સ્પર્ધા હતી, પરંતુ ભારતીય ટીમે જીતવા માટે એક મહત્વપૂર્ણ ગોલ કર્યો. મજબૂત ડિફેન્સ જાળવી રાખીને, તેઓએ ટાઇટલ સુરક્ષિત કર્યું. ભારત ચાર મેચોમાં 10 પોઈન્ટ સાથે તેમના ગ્રુપમાં ટોચ પર રહીને નોકઆઉટ સ્ટેજમાં પહોંચ્યું, જ્યારે ચીન ગોલ તફાવતના આધારે તે જ ગ્રુપમાં બીજા સ્થાને રહ્યું. મહિલા ટીમની સાથે, ભારતીય પુરુષ ટીમ પણ જુનિયર એશિયા કપ હોકીની ફાઇનલમાં પહોંચી ગઈ છે; તેઓ દક્ષિણ કોરિયા સામે ટાઇટલની હેટ્રિક મેળવવા માંગે છે.

હોકી ઇન્ડિયાએ જુનિયર મહિલા ટીમના ગોલ્ડ મેડલ વિજેતા પ્રદર્શન માટે પહેલાથી જ પુરસ્કારોની જાહેરાત કરી દીધી છે. ભારતીય હોકીનું સંચાલન કરતી સંસ્થા દરેક ખેલાડીને ₹3 લાખનું રોકડ ઇનામ અને દરેક સપોર્ટ સ્ટાફ સભ્યને ₹1.5 લાખનું રોકડ ઇનામ આપશે.

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TAGGED:

મહિલા હોકી જુનિયર એશિયા કપ
ભારત અને ચીન હોકી મેચ
હોકી
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