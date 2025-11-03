ભારતે ત્રીજી વખત ODI વર્લ્ડ કપનો જીત્યો ખિતાબ, કપિલ દેવ અને ધોની પછી, હરમનપ્રીત કૌરે રચ્યો ઇતિહાસ
ભારતે ત્રીજો વર્લ્ડ કપ જીત્યો. ભારતીય મહિલા ટીમે પોતાનો પહેલો અને દેશનો ત્રીજો વનડે વર્લ્ડ કપ જીત્યો.
હૈદરાબાદ: ભારતે પોતાનો ત્રીજો ODI વર્લ્ડ કપ ખિતાબ જીત્યો છે. ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમે ICC મહિલા ODI વર્લ્ડ કપ 2025 માં દક્ષિણ આફ્રિકાને હરાવીને દેશને ત્રીજો ODI વર્લ્ડ કપ ખિતાબ અપાવ્યો હતો. આ પહેલા, ભારતીય પુરુષ ક્રિકેટ ટીમે ભારત માટે બે ODI વર્લ્ડ કપ જીત્યા છે. કપિલ દેવે 1983 માં ભારતને તેનો પહેલો ODI વર્લ્ડ કપ ખિતાબ અપાવ્યો હતો. ત્યારબાદ મહેન્દ્ર સિંહ ધોનીએ ભારતને તેનો બીજો ODI વર્લ્ડ કપ અપાવ્યો હતો. હવે, હરમનપ્રીત કૌરે પણ ઇતિહાસના પાનામાં પોતાનું નામ અમર કરી દીધું છે.
હરમનપ્રીત કૌરની આગેવાનીમાં ભારતે ત્રીજો વનડે વર્લ્ડ કપ જીત્યો
મહિલા ODI વર્લ્ડ કપ 2025 ની ફાઇનલ 2 નવેમ્બરના રોજ નવી મુંબઈના ડી.વાય. પાટિલ સ્ટેડિયમ ખાતે ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે રમાઈ હતી. પ્રથમ બેટિંગ કરતા, ભારતે 50 ઓવરમાં 7 વિકેટ ગુમાવીને 298 રન બનાવ્યા હતા. 299 રનના લક્ષ્યાંકનો પીછો કરતા દક્ષિણ આફ્રિકા 45.3 ઓવરમાં 246 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું અને ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમે ૫૨ રનથી મેચ જીતીને વર્લ્ડ કપ જીત્યો.
મહેન્દ્ર સિંહ ધોનીની આગેવાનીમાં બીજો વનડે વર્લ્ડ કપ જીત્યો
2 એપ્રિલ, 2011ના રોજ, મહેન્દ્ર સિંહ ધોનીની કેપ્ટનશીપ હેઠળ, ભારતે મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમ ખાતે શ્રીલંકા સામે વનડે વર્લ્ડ કપ ફાઇનલ રમી. 275 રનના લક્ષ્યાંકનો પીછો કરતા ભારતે શ્રીલંકાને 6 વિકેટથી હરાવ્યું. આ મેચમાં ધોનીએ ભારત માટે વિજયી છગ્ગો ફટકાર્યો. ભારત માટે ધોનીએ 79 બોલમાં 91 રન બનાવ્યા. ગૌતમ ગંભીરે 97 રન બનાવ્યા. શ્રીલંકા માટે મહેલા જયવર્ધનેએ 103 રન બનાવ્યા. આમ છતાં, ભારતે 28 વર્ષ પછી પોતાનો બીજો વનડે વર્લ્ડ કપ જીત્યો.
કપિલ દેવની આગેવાનીમાં ભારતે પહેલો વનડે વર્લ્ડ કપ જીત્યો
કપિલ દેવે પોતાની કેપ્ટનશીપથી ભારતીય ક્રિકેટનો સુવર્ણ ઇતિહાસ લખવાનું શરૂ કર્યું. 1983ના ODI વર્લ્ડ કપમાં, ભારતીય ટીમ સાથે ઘણીવાર મજાક જેવો વ્યવહાર કરવામાં આવતો હતો. પરંતુ કપિલની ટીમે ફાઇનલમાં વેસ્ટ ઇન્ડીઝને હરાવીને ભારતને પહેલો ODI વર્લ્ડ કપ ટાઇટલ અપાવ્યું. તે સમયે વેસ્ટ ઇન્ડીઝને હરાવવું અશક્ય માનવામાં આવતું હતું, પરંતુ ભારતે ટ્રોફી જીતીને ઇતિહાસ રચ્યો.
60 ઓવરની મેચમાં પ્રથમ બેટિંગ કરતી ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ 54.4 ઓવરમાં 183 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી. ભારત તરફથી કૃષ્ણમાચારી શ્રીકાંત સૌથી વધુ 38 રન બનાવી શક્યા હતા. 184 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરતા, વેસ્ટ ઇન્ડીઝ ૫૨ ઓવરમાં 140 રનમાં સમેટાઈ ગયું, જેનાથી ભારતને 43 રનથી વિજય મળ્યો અને તેમનો પહેલો વર્લ્ડ કપ જીત્યો. મદન લાલ અને મોહિન્દર અમરનાથે ત્રણ-ત્રણ વિકેટ લીધી, જ્યારે કપિલ દેવ અને રોજર બિન્નીએ એક-એક વિકેટ લીધી.
