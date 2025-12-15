સ્ક્વોશ વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં ભારતનો ઐતિહાસિક વિજય, હોંગકોંગને 3-0થી હરાવ્યું
Published : December 15, 2025 at 1:25 PM IST
હૈદરાબાદ: જોશના ચિનપ્પા, અભય સિંહ અને અનાહત સિંહે હોંગકોંગ સામે સ્ક્વોશ વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં ભારતને ઐતિહાસિક વિજય અપાવ્યો હતો. ભારતે 3-0થી વિજય સાથે પોતાનો પહેલો સ્ક્વોશ વર્લ્ડ કપ ખિતાબ જીત્યો. ચેન્નાઈમાં પોતાની પહેલી વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં રમતી વખતે, ભારતીય ટીમે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું, ટુર્નામેન્ટ પહેલાના ફેવરિટને સીધા સેટમાં હરાવ્યું.
હોંગકોંગે પણ ટુર્નામેન્ટના ઇતિહાસમાં શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન હાંસલ કર્યું
આ ટાઇટલ સાથે, ભારતે 2023 માં બ્રોન્ઝ મેડલ જીતવાના તેમના અગાઉના શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શનને પાછળ છોડી દીધું. હોંગકોંગે પણ ટુર્નામેન્ટના ઇતિહાસમાં તેમનું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન હાંસલ કર્યું, બે વર્ષ પહેલા જીતેલા બ્રોન્ઝ મેડલને પાછળ છોડી દીધો.
🔥🔥 HISTORIC DAY FOR INDIAN SQUASH🔥🔥— SPORTS ARENA🇮🇳 (@SportsArena1234) December 14, 2025
🏆TEAM INDIA IS THE CHAMPION OF THE SQUASH WORLD CUP
Second-seeded India defeated the top-seeded Hong Kong 3-0 to win the Squash World Cup for the first time.
Former World Top 10 Joshna Chinappa defeated WR37 Ka Yi Lee🇭🇰 3-1 (7-3, 2-7,… pic.twitter.com/Vn18u0vYxQ
જોશ્ના ચિનપ્પાની શાનદાર શરૂઆત
અનુભવી ખેલાડી જોશ્ના ચિનપ્પાએ પ્રથમ મેચમાં શાનદાર અને શાંત પ્રદર્શન સાથે ભારતના અભિયાનની શરૂઆત કરી. વિશ્વની 79મા ક્રમાંકિત ખેલાડી જોશ્નાએ કા યી લીને હરાવી, જે તેનાથી 42 સ્થાન ઉપર છે. તેણીએ તેના પ્રતિસ્પર્ધીને 23 મિનિટમાં 7-3, 2-7, 7-5, 7-1 થી હરાવ્યો.
જોશ્નાએ તેના શ્રેષ્ઠ કોર્ટ કૌશલ્ય અને શોટ પસંદગીને કારણે પ્રથમ ગેમ સરળતાથી જીતી લીધી. લીએ બીજી અને ત્રીજી ગેમમાં તેની તીવ્રતા વધારી, પરંતુ જોશ્ના શાંત રહી અને અંતે સરળતાથી જીતી ગઈ.
𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎𝐑𝐘 𝐂𝐑𝐄𝐀𝐓𝐄𝐃 🇮🇳🔥— Navin Mittal (@NavinSports) December 14, 2025
𝐈𝐍𝐃𝐈𝐀 𝐀𝐑𝐄 𝐒𝐐𝐔𝐀𝐒𝐇 𝐖𝐎𝐑𝐋𝐃 𝐂𝐔𝐏 𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍𝐒 🥇🏆🇮🇳
Joshna, Abhay & Anahat won their matches Comfortably to help India to win the 1st World Cup !!
Golden Letters Written in Indian Squash History 🔥🇮🇳🙌🏻 !! pic.twitter.com/jKh0SyJ0ws
અભયે પણ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું
પહેલી મેચમાં જોશ્નાની જીત પછી, અભય સિંહ અને અનાહત સિંહે ગતિ જાળવી રાખી અને પોતાની મેચ જીતી. અભયે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું, વર્તમાન એશિયન ચેમ્પિયન એલેક્સ લાઉને સીધી ગેમમાં હરાવ્યું, અને ભારત હવે 2-0 થી આગળ છે.
આ પછી, આગામી મેચમાં, અનાહત સિંહે એશિયન ચેમ્પિયન ટોમેટો હોને માત્ર 16 મિનિટમાં હરાવ્યું અને ભારતે ટાઇમાં 3-0 થી જીત સાથે ટાઇટલ જીત્યું.
સ્ક્વોશ વર્લ્ડ કપ ફાઇનલ: પરિણામો
ફાઇનલ: ભારતે હોંગકોંગને 3-0થી હરાવ્યું
- જોશ્ના ચિનપ્પાએ કા યી લીને 7-3, 2-7, 7-5, 7-1થી હરાવ્યું
- અભય સિંહે એલેક્સ લાઉને 7-1, 7-4, 7-4થી હરાવ્યું
- અનાહત સિંહે ટોમેટો હોને 7-2, 7-2, 7-5થી હરાવ્યું
