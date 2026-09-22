ETV Bharat / sports

એશિયન ગેમ્સમાં ભારતને પહેલો ગોલ્ડ, ફાઇનલમાં શ્રીલંકાને 147 રનથી હરાવીને જીત્યો મેડલ

ભારતે 2026ની એશિયન ગેમ્સમાં પોતાનો પ્રથમ ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો છે. ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમે શ્રીલંકાને 147 રનથી કારમી હાર આપી છે.

એશિયન ગેમ્સમાં ભારતને પહેલો ગોલ્ડ
એશિયન ગેમ્સમાં ભારતને પહેલો ગોલ્ડ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 22, 2026 at 1:36 PM IST

|

Updated : September 22, 2026 at 1:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

IND W VS SL W: એશિયન ગેમ્સ 2026 માં ભારતની મહિલા ટીમ અને શ્રીલંકા વચ્ચેની ફાઈનલ મેચ નિશિનના કોરોગી સ્પોર્ટ્સ પાર્કમાં રમાઈ હતી. આ મેચ 147 રનથી જીતીને ભારતીય ટીમે એશિયન ગેમ્સમાં પોતાનો પ્રથમ ગોલ્ડ મેડલ હાંસલ કર્યો, જ્યારે શ્રીલંકાએ સિલ્વર મેડલ મેળવ્યો. અગાઉ, પાકિસ્તાને બાંગ્લાદેશને હરાવીને બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો હતો. ફાઈનલમાં ભારતે શ્રીલંકાને એકતરફી મુકાબલામાં હરાવ્યું. પ્રથમ બેટિંગ કરતા, ભારતીય મહિલા ટીમે 20 ઓવરમાં 3 વિકેટના નુકસાને 216 રન બનાવ્યા હતા. તેના જવાબમાં, શ્રીલંકાની મહિલા ટીમ 15.4 ઓવરમાં 69 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી. T20 ઈન્ટરનેશનલમાં રનની દ્રષ્ટિએ ભારતીય મહિલા ટીમની આ સૌથી મોટી જીત છે.

મંધાના અને રિચા ઘોષે શાનદાર ઇનિંગ્સ રમી

એશિયન ગેમ્સની ફાઇનલમાં ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ કરતા, ભારતીય મહિલા ટીમે શ્રીલંકા માટે 217 રનનો મોટો લક્ષ્યાંક રાખ્યો. ભારતે શાનદાર શરૂઆત કરી, ઓપનર સ્મૃતિ મંધાના અને શેફાલી વર્માએ પ્રથમ વિકેટ માટે 99 રનની શાનદાર ભાગીદારી નોંધાવી. વિસ્ફોટક બેટિંગ કરતી મંધાનાએ માત્ર 30 બોલમાં પોતાની અડધી સદી પૂરી કરી, 45 બોલમાં 5 ચોગ્ગા અને 7 છગ્ગા સહિત 79 રન બનાવ્યા.

શેફાલી વર્મા પોતાની અડધી સદી ચૂકી ગઈ અને 48 રન બનાવી આઉટ થઈ, જ્યારે કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌર માત્ર 19 રન બનાવી શકી. ત્યારબાદ રિચા ઘોષે ઝડપી 49 રન બનાવીને ટીમને 200 રનનો આંકડો પાર પહોંચાડ્યો. તેણીએ 22 બોલમાં અણનમ 49 રન બનાવ્યા અને ભારતી સાથે 53 રન ઉમેર્યા. આ રીતે, ભારતીય ટીમે નિર્ધારિત 20 ઓવરમાં 3 વિકેટ ગુમાવીને 216 રન બનાવ્યા, જે મહિલા એશિયન ગેમ્સના ઇતિહાસમાં સૌથી વધુ સ્કોર બન્યો.

શ્રીલંકાના બેટ્સમેન ધરાશાયી

લક્ષ્યનો પીછો કરવા ઉતરેલી શ્રીલંકાના બેટ્સમેનોની શરૂઆત સારી નહોતી. શરૂઆતથી જ તેમના બેટ્સમેન દબાણ હેઠળ દેખાયા. ઓપનર ઇમેશા દુલાની 10 બોલમાં 3 રન બનાવીને આઉટ થઈ ગઈ, જ્યારે હસિની પરેરા એક પણ રન બનાવ્યા વિના પેવેલિયન પરત ફર્યા. શ્રીલંકા તરફથી કેપ્ટન ચમારી અટાપટ્ટુએ 21 બોલમાં 29 રન બનાવીને સૌથી વધુ રન બનાવ્યા. ત્યારબાદ કવિશા દિલહારીએ 11 રન બનાવ્યા. બાકીના બેટ્સમેન નોંધપાત્ર પ્રભાવ પાડવામાં નિષ્ફળ રહ્યા. ભારત તરફથી દીપ્તિ શર્માએ સૌથી વધુ 3 વિકેટ લીધી. શ્રી ચરાણી અને શ્રેયંકા પાટીલે 2-2 વિકેટ લીધી.

આ પણ વાંચો:

  1. લાઈવ IND vs JPN LIVE SCORE: રાંમાચક મેચમાં ભારતે જાપાનને 2 રનથી હરાવ્યું
  2. CSK માટે એક નવા યુગની શરૂઆત, ભૂતપૂર્વ ભારતીય ફાસ્ટ બોલરને બનાવ્યો હેડ કોચ
Last Updated : September 22, 2026 at 1:59 PM IST

TAGGED:

IND W VS SL W CRICKET
એશિયન ગેમ્સ 2026
એશિયન ગેમ્સ 2026માં ક્રિકેટ મેચ
ભારત અને શ્રીલંકા મેચ
ASIAN GAMES 2026

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.