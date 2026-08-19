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ટીમ ઈન્ડિયાએ શ્રીલંકાને તેના ઘરઆંગણે હરાવ્યું, ગાલે ટેસ્ટ 165 રનથી જીતી

ભારતે ગાલેમાં રમાયેલી પહેલી ટેસ્ટ મેચ જીતી હતી. પાંચમા દિવસે, ભારતીય ટીમે શ્રીલંકાને તેના બીજા દાવમાં 206 રનમાં ઓલઆઉટ કરી દીધું હતું.

ટીમ ઈન્ડિયાએ શ્રીલંકાને તેના ઘરઆંગણે હરાવ્યું
ટીમ ઈન્ડિયાએ શ્રીલંકાને તેના ઘરઆંગણે હરાવ્યું (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 19, 2026 at 2:13 PM IST

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IND vs SL: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમે શ્રીલંકા સામે ગાલે ટેસ્ટ મેચમાં વિજય મેળવ્યો છે. ભારત દ્વારા આપવામાં આવેલા 372 રનના લક્ષ્યાંકનો પીછો કરતા શ્રીલંકા ફક્ત 206 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું. પરિણામે, ટીમ ઈન્ડિયાએ 165 રનથી મેચ જીતી લીધી. આ જીત બાદ ભારતીય છાવણીમાં ઉજવણીનો માહોલ છવાઈ ગયો. મેચની વાત કરીએ તો, માનવ સુથારે પ્રભાવશાળી પ્રદર્શન કર્યું, જેમાં એક જ ઓવરમાં ત્રણ વિકેટનો સમાવેશ થાય છે.

માનવ સુથાર ચમક્યો

સ્પિનર ​​માનવ સુથારે ટીમ ઈન્ડિયાની જીતમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. સુથારે બે ઇનિંગ્સમાં કુલ 10 વિકેટ લીધી હતી. ગાલે ટેસ્ટની પહેલી ઇનિંગ્સમાં તેણે ચાર બેટ્સમેનોને આઉટ કર્યા હતા, જ્યારે બીજી ઇનિંગ્સમાં તેણે શ્રીલંકાના છ બેટ્સમેનોને પેવેલિયન પાછા મોકલ્યા હતા. નોંધપાત્ર રીતે, તે છમાંથી ચાર વિકેટ તેના છેલ્લા 10 બોલમાં આવી હતી. માનવ સુથારે અગાઉ અફઘાનિસ્તાન સામે ટેસ્ટ ડેબ્યૂમાં સાત વિકેટ લીધી હતી અને હવે તેણે શ્રીલંકા સામેની પહેલી ટેસ્ટમાં 10 વિકેટ લીધી છે. આ ટેસ્ટ મેચમાં તેનો પહેલો 10 વિકેટ છે.

શ્રીલંકાના બેટ્સમેનનું નિરાશાજનક પ્રદર્શન

ભારતીય ક્રિકેટ ટીમે ગાલે ખાતે રમાયેલી મેચમાં બેટ અને બોલ બંનેથી ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન કર્યું. દેવદત્ત પડિકલના 167 રનના શાનદાર ઇનિંગ્સથી, ટીમ ઈન્ડિયાએ પ્રથમ ઇનિંગ્સમાં 462 રનનો જંગી સ્કોર બનાવ્યો હતો. જવાબમાં, શ્રીલંકાની ટીમ તેમની પ્રથમ ઇનિંગ્સમાં ફક્ત 284 રન જ બનાવી શકી. ભારત બીજા દાવમાં 193 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું હતું, જેનાથી શ્રીલંકાને જીતવા માટે 372 રનનો લક્ષ્યાંક મળ્યો હતો. આ લક્ષ્યનો પીછો કરતા, શ્રીલંકાના બેટ્સમેન 77.4 ઓવરમાં 206 રન સુધી પહોંચ્યા ત્યાં સુધી ક્રીઝ પર ટકી શક્યા નહીં. શ્રીલંકા તરફથી સોનલ દિનુષાએ સૌથી વધુ 84 રનનું યોગદાન આપ્યું, જ્યારે કેપ્ટન ધનંજય ડી સિલ્વાએ 59 રનની ઇનિંગ રમી.

ભારતની શાનદાર બોલિંગ

શ્રીલંકા સામેની ગાલે ટેસ્ટ મેચમાં ટીમ ઈન્ડિયાએ સારી બોલિંગ કરી હતી. ભારતીય બોલરોને વિકેટ માટે થોડી રાહ જોવી પડી હતી, પરંતુ માનવ સુથારે બીજા સત્રમાં એકલા હાથે ચાર વિકેટ ઝડપીને ભારતને જીત અપાવી હતી. માનવ સુથાર મેચનો સૌથી વધુ વિકેટ લેનાર બોલર હતો, તેણે કુલ 10 વિકેટ લીધી હતી. આ યુવા બોલર ખરેખર પ્રશંસાને પાત્ર છે કારણ કે તેણે પોતાની બીજી ટેસ્ટ મેચમાં જ 10 વિકેટ લેવાની સિદ્ધિ મેળવી છે.

સંપૂર્ણ ટેસ્ટ મેચ પર એક નજર

મેચની વાત કરીએ તો, ટીમ ઈન્ડિયાએ ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો અને પ્રથમ ઇનિંગમાં 462 રન બનાવ્યા હતા. જવાબમાં, શ્રીલંકાની ટીમ 284 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી, જેના કારણે ભારતને પ્રથમ ઇનિંગમાં 178 રનની લીડ મળી હતી. ત્યારબાદ ટીમ ઈન્ડિયાએ પોતાની બીજી ઇનિંગમાં 193 રન બનાવીને યજમાન ટીમ માટે 372 રનનો લક્ષ્યાંક રાખ્યો હતો. આ લક્ષ્યનો પીછો કરતા, શ્રીલંકાની ટીમ પોતાની બીજી ઇનિંગમાં 206 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી. પરિણામે, ટીમ ઈન્ડિયાએ ગાલે ટેસ્ટ મેચ 165 રનથી જીતી લીધી હતી.

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TAGGED:

INDIA WON AGAINST SRI LANKA
IND BEAT SL
IND VS SL 1ST TEST
MANAV SUTHAR
IND VS SL

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