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શ્રીલંકા સામે અંડર-19 મહિલા ટીમની જાહેરાત, અવની ચાવડા અને ગૌરી ગોયલની પસંદગી

ભારતીય મહિલા અંડર-19 ટીમ 22 જૂનથી શ્રીલંકા સામે રમાનારી છે. આને ધ્યાનમાં રાખીને, BCCI એ ભારતીય અંડર-19 ટીમની જાહેરાત કરી છે.

GAURI GOYAL
GAURI GOYAL (GCA)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 11, 2026 at 6:03 PM IST

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Updated : June 11, 2026 at 6:43 PM IST

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INDIA WOMANS U19 SQUADS: ભારતીય મહિલા ક્રિકેટને લઈને એક મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. BCCI એ શ્રીલંકા સામે આગામી અંડર-19 મહિલા વ્હાઇટ-બોલ શ્રેણી માટે ભારતીય ટીમની જાહેરાત કરી છે, જેમાં ઘણી આશાસ્પદ ખેલાડીઓનો સમાવેશ થાય છે. BCCI એ આ ઘરઆંગણે શ્રેણી માટે T20 અને ODI ટીમ જાહેર કરી છે. ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે કુલ છ મેચ રમાશે, જેમાં ચેન્નાઈમાં ત્રણ T20 અને પુડુચેરીમાં ત્રણ ODIનો સમાવેશ થાય છે. વિકેટકીપર-બેટર ભાવિકા આહિરેને બંને ફોર્મેટ માટે કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવી છે; પસંદગીકારોએ જુનિયર ક્રિકેટમાં તેના પ્રભાવશાળી પ્રદર્શન અને નેતૃત્વના ગુણોને પગલે તેના પર વિશ્વાસ મૂક્યો છે. દરમિયાન, મહાક નરવસેને બંને ટીમો માટે ઉપ-કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવી છે.

અનેક યુવા ચહેરાઓને તક

ઘરેલુ અને જુનિયર સ્તરે સતત પ્રભાવ પાડનારા ઘણા યુવા ખેલાડીઓએ ભારતીય ટીમમાં સ્થાન મેળવ્યું છે. ગૌરી ગોયલ, ઇરા જાધવ, ઈશ્વરી અવસારે, પૂર્વા શિવચ, કુમારી પલક, કાશ્વી કાંડીકુપ્પા, ગૌરી ગોયલ, જાન્હવી વિરકર અને અનાદી ટાગડે જેવા ખેલાડીઓને બંને ફોર્મેટમાં તક આપવામાં આવી છે. પસંદગીકારોએ T20 અને ODI બંને ટીમોમાં સંતુલન જાળવવાનો પ્રયાસ કર્યો છે; કેટલાક ખેલાડીઓને ખાસ કરીને ટૂંકા ફોર્મેટ માટે પસંદ કરવામાં આવ્યા છે, જ્યારે અન્ય ખેલાડીઓને 50-ઓવરના ક્રિકેટની જરૂરિયાતોને આધારે પસંદ કરવામાં આવ્યા છે. આ શ્રેણી આ યુવા ખેલાડીઓને આંતરરાષ્ટ્રીય વાતાવરણમાં પોતાને સાબિત કરવાની તક પૂરી પાડશે.

ગુજરાત ક્રિકેટ માટે ગર્વની ક્ષણ!

ગુજરાત ક્રિકેટ એસોસિએશન ગૌરી ગોયલને IDFC FIRST બેંક શ્રીલંકા મહિલા U19 ટીમના ભારત પ્રવાસ માટે ભારતીય મહિલા અંડર-19 ક્રિકેટ ટીમમાં પસંદગી થવા બદલ ગર્વથી અભિનંદન આપે છે. આ નોંધપાત્ર સિદ્ધિ ગૌરીના સમર્પણ, સખત મહેનત અને મેદાન પર સતત પ્રદર્શનનો પુરાવો છે. તેની પસંદગી ગુજરાત ક્રિકેટ માટે ખૂબ જ ગૌરવ લાવે છે અને રાજ્યભરના ઉભરતા યુવા ક્રિકેટરો માટે પ્રેરણાનો સ્ત્રોત છે. આ પ્રવાસમાં ત્રણ T20 મેચ અને ત્રણ ODI રમાશે, જે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે તેની પ્રતિભા દર્શાવવાની એક મહાન તક પૂરી પાડશે. અમે ગૌરીને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા પાઠવીએ છીએ કારણ કે તે ભારતીય ટીમની જર્સી પહેરે છે અને જુસ્સા અને શ્રેષ્ઠતા સાથે દેશનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.

T20I શ્રેણી માટે ભારતીય મહિલા U19 ટીમ: ભાવિકા આહિરે (કેપ્ટન અને વિકેટકીપર), ઇરા જાધવ, તનિષ્કા શર્મા, ઇશ્વરી અવસરે, અવની ચાવડા, નિધિ મહતો, પૂર્વા સિવાચ, કુમારી પલક, મહક નરવસે (વાઈસ-કેપ્ટન), કશ્વી કાંડિકુપ્પા, મૈત્રી માનિયાર, ગૌરી ગોયલ, જાન્હવી વિરકર, અનાદી ટગડે, કે દક્ષા.

ODI શ્રેણી માટે ભારતીય મહિલા U19 ટીમ: ભાવિકા આહિરે (કેપ્ટન અને વિકેટકીપર), ઈરા જાધવ, દિયા યાદવ, ઈશ્વરી અવસરે, વી પ્રતિક્ષા, નિધિ મહતો, પૂર્વા સિવાચ, કુમારી પલક, મહક નરવાસે (વાઈસ-કેપ્ટન), કશ્વી કાંડિકુપ્પા, વિધી પરમાર, જાન્હવી વિરકર, અનાદી ટગડે, કે દક્ષા.

T20I શ્રેણીનું શેડ્યુલ

  • 22 જૂન: પહેલી T20I, ચેન્નાઈ
  • 24 જૂન: બીજી T20I, ચેન્નાઈ
  • 27 જૂન: ત્રીજી T20I, ચેન્નાઈ

વનડે શ્રેણીનું શેડ્યુલ

  • 30 જૂન: પહેલી ODI, પુડુચેરી
  • 3 જુલાઈ: બીજી ODI, પુડુચેરી
  • 6 જુલાઈ: ત્રીજી ODI, પુડુચેરી

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Last Updated : June 11, 2026 at 6:43 PM IST

TAGGED:

IND U19 VS SL U19
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IND W VS SL W
GAURI GOYAL
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