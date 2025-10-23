ટીમ ઈન્ડિયા માટે આજે ન્યુઝીલેન્ડ સામે કરો યા મરોનો મુકાબલો, મેચ બપોરે 3 વાગ્યે શરૂ થશે
સતત ત્રણ હાર બાદ, ટીમ ઈન્ડિયાએ સેમિફાઇનલમાં પહોંચવા માટે બાકીની મેચો જીતવી પડશે.
Published : October 23, 2025 at 1:35 PM IST
મુંબઈ: ICC મહિલા ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપ 2025 ના સહ-યજમાન ટીમ ઈન્ડિયા માટે કરો યા મરો જેવી સ્થિતિ ઉભી થઈ છે. સતત ત્રણ હાર બાદ, હરમનપ્રીતની ટીમ ઈન્ડિયાએ સેમિફાઇનલમાં પહોંચવા માટે બાકીની બંને મેચ જીતવી પડશે. ભારતીય ટીમ આજે ન્યુઝીલેન્ડનો સામનો કરશે. નવી મુંબઈમાં આ મેચ બપોરે 3 વાગ્યે શરૂ થશે.
ટીમ ઈન્ડિયાને મોટી જીતની જરૂર છે
દક્ષિણ આફ્રિકા, ઓસ્ટ્રેલિયા અને ઈંગ્લેન્ડ પહેલાથી જ પોતાના સેમિફાઇનલ સ્થાનો સુરક્ષિત કરી ચૂક્યા છે. ભારતની સાથે, ન્યુઝીલેન્ડ અને શ્રીલંકા પણ ચોથા સ્થાન માટે સ્પર્ધા કરી રહ્યા છે. પાકિસ્તાન અને બાંગ્લાદેશ સેમિફાઇનલમાંથી બહાર થઈ ગયા છે. ગ્રુપ સ્ટેજમાં શ્રીલંકાએ બાંગ્લાદેશને હરાવતા જ બાંગ્લાદેશની ટોચની ચારમાં પહોંચવાની શક્યતાઓ અશક્ય બની ગઈ.
Captain Harmanpreet loves playing against New Zealand! 💥— Star Sports (@StarSportsIndia) October 22, 2025
Will she deliver once again in this do-or-die clash? 👑🏏#CWC25 👉 #INDvNZ | THU, 23rd OCT, 2 PM pic.twitter.com/df0mGOIzfS
સહ-યજમાન શ્રીલંકાની ટોચની ચારમાં પહોંચવાની શક્યતાઓ ખૂબ જ ઓછી છે. પાછલી મેચમાં પાકિસ્તાન સામેની તેમની હારથી તેમનો પડકાર સમાપ્ત થઈ ગયો. તેમ છતાં, તેઓ ફક્ત છ પોઈન્ટ સુધી પહોંચી શકશે. જોકે, ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ પાસે બાકીની બંને મેચ જીતીને આઠ પોઈન્ટ સાથે સેમિફાઇનલમાં પહોંચવાની તક છે.
બંને ટીમો માટે અસ્તિત્વ ટકાવી રાખવાની લડાઈ
ગુરુવારે નવી મુંબઈના ડી.વાય. પાટિલ સ્ટેડિયમ ખાતે ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચેની મેચ બંને ટીમો માટે મહત્વપૂર્ણ છે. વિજેતા ટીમની સેમિફાઇનલમાં પહોંચવાની આશા અકબંધ રહેશે, પરંતુ હારનાર ટીમની વર્લ્ડ કપની આશાઓ ખતમ થઈ જશે. સેમિફાઇનલમાં પહોંચવા માટે, ભારતે ગુરુવારે ન્યુઝીલેન્ડને નોંધપાત્ર માર્જિનથી અને રવિવારે બાંગ્લાદેશને નોંધપાત્ર માર્જિનથી હરાવવું પડશે. ન્યુઝીલેન્ડે રવિવારે ભારત અને પછી ઇંગ્લેન્ડને પણ હરાવવું પડશે.
આ વર્ષના વર્લ્ડ કપમાં ઇંગ્લેન્ડ હજુ સુધી હાર્યું નથી. જો ભારત કે ન્યુઝીલેન્ડમાંથી કોઈ એક મેચ જીતે છે, તો ચોથા સ્થાનનો નિર્ણય નેટ રન રેટ દ્વારા કરવામાં આવશે. ફાયદો એ છે કે સતત ત્રણ મેચ હારવા છતાં, ભારતનો નેટ રન રેટ હાલમાં સારો છે. સેમિફાઇનલમાં સ્થાન મેળવવા માટે, ભારતને ન્યુઝીલેન્ડને નોંધપાત્ર માર્જિનથી હરાવવાની જરૂર પડશે, તો જ તેમનો નેટ રન રેટ સુધરશે.
મજબૂત શરૂઆત પછી ટીમ ઇન્ડિયા હાર્યું
હરમનપ્રીત કૌરના નેતૃત્વ હેઠળ, ટીમ ઇન્ડિયાએ ઘરઆંગણે વર્લ્ડ કપમાં મજબૂત શરૂઆત કરી. શ્રીલંકા અને પાકિસ્તાનને હરાવ્યા પછી, ટીમ ઈન્ડિયાને દક્ષિણ આફ્રિકા, ઓસ્ટ્રેલિયા અને ઈંગ્લેન્ડ સામે સતત ત્રણ હારનો સામનો કરવો પડ્યો. ઈંગ્લેન્ડ સામેનો વિજય તેમના બેટ્સમેનોએ અંતિમ ઓવરોમાં છીનવી લીધો. ફક્ત ચાર રનથી થયેલી આ હારથી ટીમ ઈન્ડિયા અને લાખો ક્રિકેટ ચાહકોને ખૂબ જ આઘાત લાગ્યો. આ સાંકડી તકે ટીમ ઈન્ડિયાની ઘરઆંગણે વર્લ્ડ કપમાં તકોને જોખમમાં મૂકી દીધી છે.
હાર છતાં ટીમની તાકાત
ઈંગ્લેન્ડ સામેની આ હારમાં ટીમની તાકાત એ હતી કે તેના ત્રણ મુખ્ય ખેલાડીઓએ યોગ્ય સમયે ફોર્મ મેળવ્યું. કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌર અને ઉપ-કેપ્ટન સ્મૃતિ મંધાનાએ બેટ સાથે પોતાની લય શોધી કાઢી. આ બંને બેટ્સમેનોએ યોગ્ય સમયે 125 રનની ભાગીદારી સાથે જીતની આશાઓ ફરી જીવંત કરી. બંનેએ ઈંગ્લેન્ડ સામેની મધ્ય ઓવરોમાં સારું ODI ક્રિકેટ રમ્યું અને આ પ્રશ્નનો જવાબ આપ્યો.
દીપ્તિ શર્માની ઓલરાઉન્ડ ઇનિંગ્સ ટીમનું ટ્રમ્પ કાર્ડ છે. મધ્યમ ક્રમમાં દીપ્તિએ ચાર વિકેટ લીધી અને અડધી સદી ફટકારી જેથી ટીમને જ્યારે સૌથી મહત્વપૂર્ણ હતું ત્યારે જીતની નજીક લાવી શકાય. જ્યારે આ ત્રણેયના પ્રયાસો આખરે નિષ્ફળ ગયા, તેમનું પ્રભાવશાળી ફોર્મ નિઃશંકપણે ન્યુઝીલેન્ડ સામેની મેચમાં ટીમ ઈન્ડિયા માટે એક મોટી સંપત્તિ છે.
