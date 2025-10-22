ટીમ ઈન્ડિયા માટે આ વર્લ્ડ કપની કરો યા મરો જેવી મેચ, જેમાં ન્યૂઝીલેન્ડ જીત મહત્વપૂર્ણ રહેશે
સતત ત્રણ હાર બાદ, ટીમ ઈન્ડિયાએ હવે સેમિફાઇનલમાં પહોંચવા માટે તેની બાકીની મેચો જીતવી પડશે અને ન્યુઝીલેન્ડને હરાવવું પડશે.
Published : October 22, 2025 at 8:41 PM IST
મુંબઈ: ICC મહિલા ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપ 2025 ના સહ-યજમાન ટીમ ઈન્ડિયા માટે કરો યા મરોની સ્થિતિ ઉભી થઈ છે. સતત ત્રણ હાર બાદ, હરમનપ્રીતની ટીમ ઈન્ડિયાએ સેમિફાઇનલમાં પહોંચવા માટે હવે બાકીની બંને મેચ મોટા માર્જિનથી જીતવી પડશે.
ટીમ ઈન્ડિયાને મોટી જીતની જરૂર છે
દક્ષિણ આફ્રિકા, ઓસ્ટ્રેલિયા અને ઈંગ્લેન્ડ પહેલાથી જ સેમિફાઇનલમાં પોતાનું સ્થાન સુરક્ષિત કરી ચૂક્યા છે. ભારતની સાથે, ન્યુઝીલેન્ડ અને શ્રીલંકા પણ ચોથા સ્થાન માટે સ્પર્ધામાં છે. પાકિસ્તાન અને બાંગ્લાદેશ સેમિફાઇનલમાંથી બહાર થઈ ગયા છે. ગ્રુપ સ્ટેજમાં શ્રીલંકાએ બાંગ્લાદેશને હરાવ્યું કે તરત જ બાંગ્લાદેશની ટોચની ચારમાં પહોંચવાની શક્યતા અશક્ય બની ગઈ.
સહ-યજમાન શ્રીલંકાની ટોચની ચારમાં પહોંચવાની શક્યતા ખૂબ જ ઓછી છે. છેલ્લી મેચમાં પાકિસ્તાન સામેની તેમની હારથી તેમનો પડકાર સમાપ્ત થઈ ગયો. તેમ છતાં, તેઓ ફક્ત છ પોઈન્ટ સુધી પહોંચી શકશે. જોકે, ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ પાસે બાકીની બંને મેચ જીતીને આઠ પોઈન્ટ સાથે સેમિફાઇનલમાં પહોંચવાની તક છે.
બંને ટીમો માટે અસ્તિત્વ ટકાવી રાખવાની લડાઈ
ગુરુવારે નવી મુંબઈના ડી.વાય. પાટિલ સ્ટેડિયમ ખાતે ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચેની મેચ બંને ટીમો માટે મહત્વપૂર્ણ છે. વિજેતા ટીમની સેમિફાઇનલમાં પહોંચવાની આશા અકબંધ રહેશે, પરંતુ હારનાર ટીમની વર્લ્ડ કપની આશાઓ ખતમ થઈ જશે. સેમિફાઇનલમાં પહોંચવા માટે, ભારતે ગુરુવારે ન્યુઝીલેન્ડને નોંધપાત્ર માર્જિનથી અને રવિવારે બાંગ્લાદેશને નોંધપાત્ર માર્જિનથી હરાવવું પડશે. ન્યુઝીલેન્ડે રવિવારે ભારત અને પછી ઇંગ્લેન્ડને પણ હરાવવું પડશે.
આ વર્ષના વર્લ્ડ કપમાં ઇંગ્લેન્ડ હજુ સુધી હાર્યું નથી. જો ભારત કે ન્યુઝીલેન્ડમાંથી કોઈ એક મેચ જીતે છે, તો ચોથા સ્થાનનો નિર્ણય નેટ રન રેટ દ્વારા કરવામાં આવશે. ફાયદો એ છે કે સતત ત્રણ મેચ હારવા છતાં, ભારતનો નેટ રન રેટ હાલમાં સારો છે. સેમિફાઇનલમાં સ્થાન મેળવવા માટે, ભારતને ન્યુઝીલેન્ડને નોંધપાત્ર માર્જિનથી હરાવવાની જરૂર પડશે, તો જ તેમનો નેટ રન રેટ સુધરશે.
મજબૂત શરૂઆત પછી ટીમ ઇન્ડિયા હાર્યું
હરમનપ્રીત કૌરના નેતૃત્વ હેઠળ, ટીમ ઇન્ડિયાએ ઘરઆંગણે વર્લ્ડ કપમાં મજબૂત શરૂઆત કરી. શ્રીલંકા અને પાકિસ્તાનને હરાવ્યા પછી, ટીમ ઈન્ડિયાએ દક્ષિણ આફ્રિકા, ઓસ્ટ્રેલિયા અને ઈંગ્લેન્ડ સામે સતત ત્રણ હારનો સામનો કરવો પડ્યો. ઈંગ્લેન્ડ સામેનો વિજય તેમના બેટ્સમેનોએ અંતિમ ઓવરોમાં છીનવી લીધો. ફક્ત ચાર રનથી થયેલી આ હારથી ટીમ ઈન્ડિયા અને લાખો ક્રિકેટ ચાહકોને ખૂબ જ આઘાત લાગ્યો. આ થોડી ચૂકી ગયેલી તકે ટીમ ઈન્ડિયાની ઘરઆંગણે વર્લ્ડ કપમાં તકોને જોખમમાં મૂકી દીધી છે.
હાર છતાં ટીમની તાકાત
ઈંગ્લેન્ડ સામેની આ હારમાં ટીમની તાકાત એ હતી કે તેના ત્રણ મુખ્ય ખેલાડીઓએ યોગ્ય સમયે ફોર્મ મેળવ્યું. કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌર અને ઉપ-કેપ્ટન સ્મૃતિ મંધાનાએ બેટ સાથે પોતાની લય શોધી કાઢી. આ બંને બેટ્સમેનોએ યોગ્ય સમયે 125 રનની ભાગીદારી સાથે જીતની આશાઓ ફરી જીવંત કરી. બંનેએ ઈંગ્લેન્ડ સામેની મધ્ય ઓવરોમાં સારું ODI ક્રિકેટ રમ્યું, આ પ્રશ્નનો જવાબ આપતા.
દીપ્તિ શર્માની ઓલરાઉન્ડ ઇનિંગ્સ ટીમ માટે ટ્રમ્પ કાર્ડ સાબિત થઈ. મિડલ ઓર્ડરમાં ચાર વિકેટ અને એક અડધી સદી સાથે, દીપ્તિએ ટીમને સૌથી મહત્વપૂર્ણ સમયે વિજયની નજીક લાવી. જ્યારે આ ત્રણેયના પ્રયાસો આખરે નિષ્ફળ ગયા, ત્યારે તેમનું પ્રભાવશાળી ફોર્મ નિઃશંકપણે ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની મેચમાં ટીમ ઈન્ડિયા માટે એક મોટી સંપત્તિ છે.
