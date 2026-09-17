એશિયન ગેમ્સમાં ભારતીય ટીમની મેચ કેટલા વાગ્યે શરૂ થશે? સાંજે નહીં, પણ સવારે મેચ રમાશે
એશિયન ગેમ્સમાં ક્રિકેટ મેચો શરૂ થઈ ગઈ છે. ભારતીય ટીમ 18 સપ્ટેમ્બરે જાપાન સામે પોતાની પ્રથમ મેચ રમશે.
Published : September 17, 2026 at 4:54 PM IST
IND W VS JAP W: આ મહિનાની શરૂઆતમાં દુબઈમાં વિક્રમી આઠમી વખત મહિલા T20 એશિયા કપ જીત્યા બાદ, ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ એશિયન ગેમ્સમાં ભાગ લેવા માટે તૈયાર છે. આ ટુર્નામેન્ટમાં આઠ ટીમો ભાગ લઈ રહી છે અને તે 'નોકઆઉટ' ફોર્મેટમાં રમાઈ રહી છે. ભારત ચોથી ક્વાર્ટર-ફાઈનલમાં જાપાન સામે ટકરાશે. ભારતે 2022ની એશિયન ગેમ્સમાં મહિલા ક્રિકેટમાં સુવર્ણ ચંદ્રક જીત્યો હતો અને આ વખતે પણ ટીમ મજબૂત દાવેદાર માનવામાં આવે છે. તમામ મેચો T20 ફોર્મેટમાં રમાઈ રહી છે.
ભારતીય મહિલા ટીમની એશિયન ગેમ્સ 2026 માં સફર શરૂ થવાની છે. બાંગ્લાદેશ અને પાકિસ્તાન પહેલાથી જ સેમિફાઇનલમાં પહોંચી ગયા છે. બાંગ્લાદેશ વિરુદ્ધ ચીન મેચ વરસાદના કારણે રદ થઈ ગઈ હતી, તેથી બાંગ્લાદેશની ટીમ તેમના શ્રેષ્ઠ રેન્કિંગના આધારે આગળના રાઉન્ડમાં પહોંચી ગઈ. પાકિસ્તાન અને થાઇલેન્ડ વચ્ચે એક મેચ રમાઈ હતી, જે પણ વરસાદને કારણે વિક્ષેપિત થઈ હતી અને તેને 11 ઓવરની કરવામાં આવી હતી. પાકિસ્તાને કોઈક રીતે અંતિમ ઓવરમાં મેચ જીતી લીધી અને અંતિમ ચારમાં સ્થાન મેળવ્યું.
Fresh from their Asia Cup triumph, the Women in Blue begin their #AsianGames campaign, aiming for another golden finish.🥇— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 17, 2026
Watch #INDvJPN quarter-final, Tom, from 9:30 AM, LIVE on #SonySportsNetwork TV channels & #SonyLIV.#AichiNagoya2026 #BaarBaarBharatHarBaarBharat pic.twitter.com/731sMxquJd
ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ શુક્રવારે જાપાનનો સામનો કરશે. આ મેચ ભારતીય સમય મુજબ વહેલી સવારે 10:30 વાગ્યે શરૂ થશે. 18 સપ્ટેમ્બરના રોજ, પહેલી મેચ સવારે 5:30 વાગ્યે શરૂ થશે, જેમાં શ્રીલંકા અને મલેશિયા ટકરાશે. જો તમે સાંજે T20 મેચ જોવા ટેવાયેલા છો, તો તમારે ટેવ બદલવી પડશે, કારણ કે મેચ સવારે 10:30 વાગ્યે શરૂ થશે
ભારત, પાકિસ્તાન, બાંગ્લાદેશ અને શ્રીલંકા ક્વાર્ટર ફાઇનલ માટે સીધા ક્વોલિફાય થયા છે. એક મેચ જીતવાથી ટીમો સેમિફાઇનલમાં આગળ વધશે. જો ભારતીય ટીમ સેમિફાઇનલમાં પહોંચે છે, તો તેમનો મુકાબલો 22 સપ્ટેમ્બર, મંગળવારના રોજ રમાશે. જીતથી ભારતનો મેડલ સુનિશ્ચિત થશે, અને પછી ટીમ ફાઇનલમાં રમશે.
તમે સોની સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક દ્વારા તમારા ટીવી પર ભારત વિરુદ્ધ જાપાન મહિલા ટીમો વચ્ચેની આ એશિયન ગેમ્સની મેચ જોઈ શકો છો. જો તમે આ મેચો તમારા સ્માર્ટ ટીવી અથવા મોબાઇલ પર જોવા માંગતા હો, તો તમારે સોની લિવ એપની મુલાકાત લેવાની જરૂર પડશે.
ભારતની મહિલા ટીમ: હરમનપ્રીત કૌર (કેપ્ટન), સ્મૃતિ મંધાના (વાઈસ-કેપ્ટન), શફાલી વર્મા, દીપ્તિ શર્મા, રિચા ઘોષ (વિકેટકીપર), જી. કમલિની (વિકેટકીપર), ભારતી ફુલમાલી, શ્રી ચરાણી, રેણુકા ઠાકુર, ક્રાંતિ ગૌડ, અરુંધતિ રેડ્ડી, શ્રેયંકા પાટીલ, રાધા યાદવ, નંદની શર્મા, પ્રતિકા રાવલ.
જાપાનની મહિલા ટીમ: માઈ યાનાગીડા (કેપ્ટન), અહિલ્યા ચંદેલ, આયુમી ફુજીકાવા, હિનાસે ગોટો, હારુના ઈવાસાકી, શિમાકો કાટો, આયાકા કાટો, એલેના કુસુદા, અકારી નિશિમુરા, એરિકા ઓડા, મેગ ઓગાવા, કુરુમી ઓટા, સેઇકા સુમી, એરિકા તોગુચી, નોહાતો યાસુમોતો.
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