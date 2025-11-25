ETV Bharat / sports

ભારતીય મહિલા ટીમે સતત બીજી વખત કબડ્ડી વર્લ્ડ કપ જીત્યો, પીએમ નરેન્દ્ર મોદીએ અભિનંદન પાઠવ્યા

ભારતીય મહિલા કબડ્ડી ટીમે ફાઇનલમાં ચાઇનીઝ તાઇપેઈને 35-28 થી હરાવીને મહિલા કબડ્ડી વર્લ્ડ કપ જીત્યો.

ભારતીય મહિલા ટીમે સતત બીજી વખત કબડ્ડી વર્લ્ડ કપ જીત્યો
ભારતીય મહિલા ટીમે સતત બીજી વખત કબડ્ડી વર્લ્ડ કપ જીત્યો
By ANI

Published : November 25, 2025 at 8:16 AM IST

ઢાકા: ભારતીય મહિલા કબડ્ડી ટીમે શાનદાર પ્રદર્શન કરીને ઢાકામાં મહિલા કબડ્ડી વર્લ્ડ કપ જીત્યો, ફાઇનલમાં ચાઇનીઝ તાઇપેઈને 35-28 થી હરાવ્યું. પીકેએલના એક પ્રકાશન અનુસાર, આ ભારતનો સતત બીજો વર્લ્ડ કપ ખિતાબ છે અને રમતમાં તેમની શક્તિને વધુ દર્શાવે છે.

હરિયાણા સ્ટીલર્સના મુખ્ય કોચ મનપ્રીત સિંહે ટીમની પ્રશંસા કરતા કહ્યું, "મહિલા ટીમે એવું પ્રદર્શન કર્યું જેના પર સમગ્ર રાષ્ટ્ર ગર્વ કરી શકે. તેમનો આત્મવિશ્વાસ અને ટીમવર્ક ઉત્કૃષ્ટ હતું. ભૂતપૂર્વ ભારતીય ખેલાડી તરીકે, હું સમજું છું કે આ સ્તર સુધી પહોંચવું કેટલું મુશ્કેલ છે. ખેલાડીઓ અને સ્ટાફને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન," પીકેએલના એક પ્રકાશન અનુસાર.

ભારત સમગ્ર ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન ઉત્તમ ફોર્મમાં હતું. તેઓએ તેમની બધી ગ્રુપ મેચ જીતી અને સેમિફાઇનલમાં પહોંચ્યું, જ્યાં તેઓએ ઇરાનને 33-21 થી હરાવીને ફાઇનલમાં સ્થાન મેળવ્યું. ચાઇનીઝ તાઇપેઈ પણ તેમના ગ્રુપમાં અજેય રહ્યું, સેમિફાઇનલમાં યજમાન બાંગ્લાદેશને 25-18 થી હરાવ્યું.

પુણેરી પલટનના મુખ્ય કોચ અજય ઠાકુરે જણાવ્યું હતું કે, "ભારત માટે આ ખૂબ જ ગર્વની ક્ષણ છે કારણ કે મહિલા ટીમે ઢાકામાં વર્લ્ડ કપ ટ્રોફી જાળવી રાખી છે. ફાઇનલ સુધીની તેમની પ્રભાવશાળી દોડ અને ત્યારબાદ ટ્રોફી જીત દર્શાવે છે કે છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં મહિલા કબડ્ડીએ કેટલી પ્રગતિ કરી છે. તે રમતની વૈશ્વિક અપીલનો પણ પુરાવો છે, જેમાં બાંગ્લાદેશ વર્લ્ડ કપનું આયોજન કરી રહ્યું છે, અને મને આશા છે કે આ ગતિ આગામી વર્ષોમાં પણ ચાલુ રહેશે."

પીએમ નરેન્દ્ર મોદીએ અભિનંદન પાઠવ્યા

વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ભારતીય ટીમને આ ઐતિહાસિક જીત બદલ અભિનંદન આપતા કહ્યું: "કબડ્ડી World Cup 2025 જીતીને સમગ્ર રાષ્ટ્રને સન્માન અપાવવા બદલ આપણી મહિલા કબડ્ડી ટીમને અભિનંદન. ખેલાડીઓએ અદ્ભુત હિંમત, પ્રતિભા અને સમર્પણ દર્શાવ્યું છે. આ વિજય અસંખ્ય યુવાનોને કબડ્ડી રમતને આગળ વધારવા, મોટા સપના જોવા અને ઉચ્ચ લક્ષ્ય રાખવા માટે પ્રેરિત કરશે." આ વર્લ્ડ કપ ટુર્નામેન્ટમાં કુલ 11 દેશોએ ભાગ લીધો હતો, પરંતુ ભારતે સર્વશ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કર્યું હતું.

KABADDI WORLD CUP 2025
