ETV Bharat / sports

વર્લ્ડ કપમાં ભારતનો સતત ત્રીજો પરાજય, ઈંગ્લેન્ડે જીત સાથે સેમિફાઇનલમાં સ્થાન મેળવ્યું

મહિલા વર્લ્ડ કપની 20મી મેચમાં ભારતનો ઈંગ્લેન્ડ સામે પરાજય થયો હતો. આ ટુર્નામેન્ટમાં ભારતનો સતત ત્રીજો પરાજય છે.

વર્લ્ડ કપમાં ભારતનો સતત ત્રીજો પરાજય
વર્લ્ડ કપમાં ભારતનો સતત ત્રીજો પરાજય (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 20, 2025 at 1:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: ICC મહિલા ODI વર્લ્ડ કપ 2025 ની 20મી મેચ ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે રમાઈ હતી. ઇંગ્લેન્ડે આ મેચ 4 રનથી જીતી હતી. આ ટુર્નામેન્ટમાં ભારતનો સતત ત્રીજો પરાજય છે. આ સાથે ટુર્નામેન્ટની સેમિફાઇનલમાં પહોંચવાની તેમની આશા પણ ધૂંધળી થઈ ગઈ છે. આ મેચમાં, ઇંગ્લેન્ડે પ્રથમ બેટિંગ કરતા 50 ઓવરમાં 8 વિકેટ ગુમાવીને 288 રન બનાવ્યા હતા. આ લક્ષ્યનો પીછો કરતા, ભારતીય ટીમ 50 ઓવરમાં 6 વિકેટ ગુમાવીને 284 રન બનાવી શકી હતી અને 4 રનથી મેચ હારી ગઈ હતી. હીથર નાઈટને પ્લેયર ઓફ ધ મેચનો એવોર્ડ મળ્યો.

ભારત તરફથી સ્મૃતિ મંધાના અને પ્રતિકા રાવલ ઇનિંગ્સ ઓપન કરવા આવ્યા. ભારતને પહેલો ફટકો 13 રનના સ્કોર પર પડ્યો જ્યારે પ્રતિકા, 14 બોલમાં 1 ફોર સાથે 6 રન બનાવીને, લોરેન બેલની બોલિંગમાં એમી જોન્સના હાથે કેચ આઉટ થઈ ગઈ. ભારતને હરલીન દેઓલના રૂપમાં 42 રનમાં બીજી હારનો સામનો કરવો પડ્યો. હરલીન 24 રનમાં ચાર્લી ડીન દ્વારા આઉટ થઈ ગઈ.

ત્યારબાદ સ્મૃતિ મંધાનાએ હરમનપ્રીત કૌર સાથે મળીને શાનદાર ભાગીદારી કરી અને ટીમને 150 રનથી વધુ રન બનાવ્યા. મંધાનાએ 60 બોલમાં ચાર ચોગ્ગા ફટકારીને પોતાની અડધી સદી પૂર્ણ કરી. હરમનપ્રીત કૌરે પણ 54 બોલમાં સાત ચોગ્ગા ફટકારીને પોતાની અડધી સદી પૂર્ણ કરી. ભારતનો ત્રીજો પરાજય કેપ્ટન હરમનના રૂપમાં થયો, જેને 70 રન બનાવ્યા બાદ નેટ સાયવર બ્રન્ટ દ્વારા આઉટ કરવામાં આવ્યો. તેણીએ પોતાની ઇનિંગમાં 10 ચોગ્ગા ફટકાર્યા.

આગામી બેટિંગ કરવા આવેલી દીપ્તિ શર્માએ પણ અડધી સદી ફટકારી. દીપ્તિએ 57 બોલમાં પાંચ ચોગ્ગા સાથે 50 રન બનાવ્યા. ત્યારબાદ સ્મૃતિ મંધાનાએ 94 બોલમાં આઠ ચોગ્ગા સાથે 88 રન બનાવ્યા. ભારતને અંતિમ ઓવરમાં જીતવા માટે 14 રનની જરૂર હતી, પરંતુ અમનજોત કૌર અને સ્નેહા રાણા માત્ર 9 રન આપી શક્યા, અને ભારત 4 રનથી મેચ હારી ગયું.

ઇંગ્લેન્ડ માટે હીથર નાઇટે સદી ફટકારી

આ મેચમાં હીથર નાઇટે ભારતીય બોલરોને ચકનાચૂર કર્યા, જેના કારણે ઇંગ્લેન્ડે ઇન્દોરના હોલકર ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં ભારતને જીતવા માટે એક વિશાળ લક્ષ્યાંક આપ્યો. ટીમ માટે નાઇટે સદી ફટકારી, 91 બોલમાં 15 ચોગ્ગા અને 1 છગ્ગાની મદદથી 109 રન બનાવ્યા. નાઇટ ઉપરાંત, એમી જોન્સે 68 બોલમાં 58 રનની અડધી સદી ફટકારી, જેમાં 8 ચોગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે.

ઇંગ્લેન્ડની કેપ્ટન નેટ સાયવર બ્રન્ટે ટીમ માટે 38 રનનું યોગદાન આપ્યું. ભારત માટે, ઓફ સ્પિનર ​​દીપ્તિ શર્માએ 10 ઓવરમાં 51 રન આપીને 4 વિકેટ લીધી. તેના ઉપરાંત, શ્રી ચારણીએ 10 ઓવરમાં 68 રન આપીને 2 વિકેટ લીધી. જ્યારે ઇંગ્લેન્ડે રન આઉટ તરીકે બે વિકેટ ગુમાવી, જેમાં હીથર નાઇટની વિકેટ પણ સામેલ હતી.

આ પણ વાંચોઃ

  1. શુભમન ગિલે બનાવ્યો શર્મનાક વિડીયો, ભારત માટે આ સિદ્ધિ મેળવનાર બીજો કેપ્ટન બન્યો
  2. સૂર્યકુમાર યાદવ પરિવાર સાથે સાંઈ બાબાના શરણે, ETV ભારત સાથે ખાસ વાત કરી

TAGGED:

WOMENS ODI WORLD CUP 2025
INDIA WOMEN LOST AGAINST ENGLAND
WOMENS ODI WORLD CUP 2025

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.