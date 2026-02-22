ટીમ ઈન્ડિયાએ ઓસ્ટ્રેલિયાનો ઘમંડ તોડ્યો, ઓસ્ટ્રેલિયાએ 8 વર્ષે ઘરઆંગણે T20I શ્રેણી ગુમાવી
ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમે ઓસ્ટ્રેલિયાના પ્રવાસની શાનદાર શરૂઆત કરી, ત્રણ મેચની T20 શ્રેણીની ત્રીજી મેચ 17 રને જીતી અને શ્રેણી 2-1થી જીતી લીધી.
IND W vs AUS W: ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમે આ વર્ષે જૂનમાં યોજાનાર ICC T20 વર્લ્ડ કપ માટે પોતાની તૈયારીઓની મજબૂત શરૂઆત કરી છે, જેમાં ઓસ્ટ્રેલિયા સામે ત્રણ મેચની T20 શ્રેણી 2-1થી જીતી લીધી છે. શ્રેણીની ત્રીજી અને નિર્ણાયક મેચ બંને ટીમો વચ્ચે એડિલેડ ઓવલ ખાતે રમાઈ હતી. પ્રથમ બેટિંગ કરતા ટીમ ઈન્ડિયાએ 20 ઓવરમાં 177 રન બનાવ્યા હતા. લક્ષ્યનો પીછો કરતા, યજમાન ઓસ્ટ્રેલિયન મહિલા ટીમ 20 ઓવરમાં માત્ર 159 રન જ બનાવી શકી હતી અને તેને 17 રનથી હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. આ સાથે, ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમનો ઘરઆંગણે 10 શ્રેણી જીતવાનો વિજયી સિલસિલો પણ સમાપ્ત થઈ ગયો.
ઓસ્ટ્રેલિયાએ 8 વર્ષમાં ઘરઆંગણે T20I શ્રેણી ગુમાવી
ઓસ્ટ્રેલિયાની મહિલા ટીમે આઠ વર્ષમાં ઘરઆંગણે પહેલી T20I શ્રેણી ગુમાવી છે. અગાઉ, તેઓએ 10 દ્વિપક્ષીય T20I શ્રેણી રમી હતી, જેમાં ભારત સામે એકનો સમાવેશ થાય છે, અને તે બધી જીતી હતી. જોકે, ટીમ ઇન્ડિયા આ વખતે ત્રણ મેચની T20I શ્રેણી 2-1થી જીતીને પોતાનો વિજય ક્રમ અટકાવવામાં સફળ રહી. ભારતે ડકવર્થ-લુઇસ પદ્ધતિ હેઠળ શ્રેણીની પહેલી મેચ 21 રનથી જીતી હતી, ત્યારબાદ ઓસ્ટ્રેલિયાએ બીજી મેચ 19 રનથી જીતીને શ્રેણી 1-1થી બરાબર કરી હતી. ત્રીજી મેચમાં ટીમ ઇન્ડિયાએ બેટિંગ અને બોલિંગ બંનેમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું અને તેઓ શ્રેણી જીતવામાં સફળ રહી હતી.
ટીમ ઈન્ડિયાએ 10 વર્ષ પછી ઓસ્ટ્રેલિયામાં ટી20 શ્રેણી જીતી
હરમનપ્રીત કૌરની કેપ્ટનશીપ હેઠળ, ટીમ ઈન્ડિયાએ તાજેતરના વર્ષોમાં પ્રભાવશાળી પ્રદર્શન જોયું છે. આ સાથે, ભારતે 10 વર્ષની લાંબી રાહ જોયા પછી આખરે ઓસ્ટ્રેલિયામાં ટી20 શ્રેણી જીતી. ભારતે છેલ્લે 2016 માં ઘરઆંગણે ટી20 શ્રેણીમાં ઓસ્ટ્રેલિયાને હરાવ્યું હતું, જ્યારે તેઓએ મિતાલી રાજની કેપ્ટનશીપ હેઠળ ત્રણ મેચની શ્રેણી 2-1 થી જીતી હતી. બંને ટીમો હવે 24 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થતી ત્રણ મેચની વનડે શ્રેણીમાં રમશે, જેની પહેલી મેચ બ્રિસ્બેનના ગાબા સ્ટેડિયમમાં રમાશે.
