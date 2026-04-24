ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચેની આગામી T20 મેચ કેટલા વાગ્યે શરૂ થશે? લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ ક્યાં જોઈ શકશો

ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચેની T20 આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રેણીની ચોથી મેચ રમાશે. આ મેચ ક્યારે અને ક્યાં રમાશે તે જાણો.

INDIA W VS SOUTH AFRICA W 4TH T20I MATCH
INDIA W VS SOUTH AFRICA W 4TH T20I MATCH
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 24, 2026 at 3:00 PM IST

IND W VS SA W: ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે હાલમાં T20 આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રેણી રમાઈ રહી છે. અત્યાર સુધી ત્રણ મેચ રમાઈ ચૂકી છે, જ્યારે બે મેચ હજુ બાકી છે. હવે ચોથી મેચ રમવાનો સમય આવી ગયો છે. મેચનો સમય એટલે કે નિર્ધારિત શરૂઆતનો સમય ધ્યાનમાં રાખો કારણ કે જો તમને શેડ્યુલની જાણ ન હોય તો તમે મેચ જોવાનું ચૂકી શકો છો. વધુમાં, અમે તમને એ પણ જણાવીશું કે બાકીની બે મેચ ક્યારે અને ક્યાં રમાશે.

ભારતીય મહિલા ટીમે પહેલી ત્રણ મેચ હારી છે

હરમનપ્રીત કૌરની કેપ્ટનશીપ હેઠળ, ભારતીય મહિલા ટીમ હાલમાં દક્ષિણ આફ્રિકાના પ્રવાસે છે. શ્રેણીની ત્રણ મેચ પહેલાથી જ રમાઈ ચૂકી છે, અને ત્રણેય હાર્યા બાદ, ટીમ ઈન્ડિયાએ શ્રેણી ગુમાવી દીધી છે. આ શ્રેણી 2026 T20 વર્લ્ડ કપ પહેલા યોજાઈ રહી હોવાથી, બાકીની બે મેચ તૈયારી માટે મહત્વપૂર્ણ રહેશે. જોકે ટીમ ઈન્ડિયાએ ત્રીજી મેચમાં નોંધપાત્ર રીતે વધુ સ્કોર નોંધાવ્યો હતો - અને પ્રથમ બે મેચની તુલનામાં તેમનું બેટિંગ પ્રદર્શન સુધર્યું હતું - તેમ છતાં તેમને હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. હવે જોવાનું એ છે કે ભારતીય ટીમ બાકીની મેચોમાં કેવું પ્રદર્શન કરે છે.

કેટલા શરુ થશે મેચ?

દરમિયાન, ચોથી મેચની વાત કરીએ તો, આગામી મુકાબલો 25 એપ્રિલે એટલે કે શનિવારે રમાશે. આ મેચ જોહાનિસબર્ગના વાન્ડરર્સ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે; શ્રેણીની ત્રીજી મેચ પણ આ જ સ્થળે રમાઈ હતી. મેચ ભારતીય સમય મુજબ રાત્રે 9:30 વાગ્યે શરૂ થવાની છે. વધુમાં, ટોસ રાત્રે 9:00 વાગ્યે થશે.

અંતિમ મેચ 27 એપ્રિલ, સોમવારના રોજ રમાશે

પાંચમી અને અંતિમ મેચ 27 એપ્રિલ, સોમવારના રોજ રમાશે. આ મેચ બેનોનીના વિલોમૂર પાર્ક ખાતે રમાશે. જોકે, આ મેચનો સમય વહેલો રહેશે. ફાઇનલ મેચ ભારતીય સમય મુજબ સાંજે 5:30 વાગ્યે (ભારતીય સમય મુજબ) શરૂ થવાની છે, જેમાં ટોસ અડધો કલાક પહેલા એટલે કે સાંજે 5:00 વાગ્યે થશે. મેચ રાત્રે 9:00 વાગ્યે સમાપ્ત થવાની અપેક્ષા છે. આશા રાખવામાં આવે છે કે, શ્રેણી પહેલાથી જ હારી ગયા પછી, ભારતીય ટીમ T20 વર્લ્ડ કપ માટેની તૈયારીઓને ધ્યાનમાં રાખીને, પોતાનું પ્રદર્શન વધારશે અને ક્રિકેટનું જોરદાર પ્રદર્શન કરશે.

વધુમાં, મેચોના લાઇવ કવરેજ અંગે, આ શ્રેણીના પ્રસારણ અધિકારો સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ પાસે છે. હાલમાં ઉપલબ્ધ માહિતી અનુસાર, ભારત વિરુદ્ધ દક્ષિણ આફ્રિકા મહિલા T20 શ્રેણીની મેચો સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ 3 પર પ્રસારિત થશે. દરમિયાન, જો તમે તમારા મોબાઇલ ઉપકરણ પર મેચો જોવા માંગતા હો, તો તમારે Jio Hotstar જોઈ શકો છો.

