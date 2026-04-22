ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે ત્રીજી T20 મેચ, જાણો મેચ લાઈવ ક્યાં જોઈ શકશો

ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમ પાંચ મેચની T20 શ્રેણીમાં દક્ષિણ આફ્રિકાથી 0-2 થી પાછળ છે અને ત્રીજી મેચ 'કરો યા મરો' જેવી મુકાબલો છે.

Published : April 22, 2026 at 2:46 PM IST

IND W VS SA W: ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકાની મહિલા ટીમો વચ્ચે હાલમાં T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોની શ્રેણી ચાલી રહી છે. અત્યાર સુધીમાં બે મેચ રમાઈ છે, અને બંનેમાં ભારતીય ટીમનો પરાજય થયો છે. જોકે, આ પાંચ મેચની શ્રેણી હોવાથી, હજુ પણ વાપસીની શક્યતા છે. શ્રેણીનો ત્રીજો - અને મહત્વપૂર્ણ - મેચ આજે, બુધવાર, 22 એપ્રિલના રોજ રમાશે. તમે તમારા ટીવી અને મોબાઇલ ઉપકરણો પર મેચ કેવી રીતે જોઈ શકો છો તે અહીં છે. વધુમાં, તમારે મેચના સમયની નોંધ લેવી જોઈએ જેથી જો તમે તેમ કરવા માંગતા હો, તો તમે તેને જોવાનું ચૂકી ન જાઓ.

પાંચ મેચની T20 આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રેણીની ત્રીજી મેચ આજે જોહાનિસબર્ગના વાન્ડરર્સ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. આ શ્રેણી 2026ના ICC T20 વર્લ્ડ કપ પહેલા રમાઈ રહી છે, જે તેને વધુ મહત્વપૂર્ણ બનાવે છે. જોકે, ભારતીય ટીમનું પ્રદર્શન હજુ સુધી સારું રહ્યું નથી. છતાં, વાપસી હંમેશા શક્ય છે - કદાચ ભારતીય ટીમ આજે મેચ જીતી પણ શકે છે. ચિંતાનું કારણ એ છે કે, શરૂઆતની બે મેચમાં પ્રથમ બેટિંગ કરતી વખતે, ભારતીય મહિલા ટીમ 150 રનનો આંકડો પણ પાર કરવામાં નિષ્ફળ રહી.

હરમનપ્રીત, સ્મૃતિ અને શેફાલી વર્મા પર રહેશે નજર

કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌરે હવે આગળ વધવું પડશે અને મજબૂત બેટિંગ પ્રદર્શન કરવું પડશે. વધુમાં, ટીમને મજબૂત છતાં ઝડપી શરૂઆત આપવાની જવાબદારી સ્મૃતિ મંધાના અને શેફાલી વર્મા પર રહેશે. હવે થોડી જ મેચ બાકી હોવાથી, આ તબક્કે કોઈપણ ભૂલ સુધારવામાં મોડું થશે. દરમિયાન, દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમે અત્યાર સુધી પ્રભાવશાળી ફોર્મ દર્શાવ્યું છે; જોકે, જો તેઓ મોટા સ્કોરનો પીછો કરવાના પડકારનો સામનો કરશે તો તેમની કુશળતાની ખરેખર કસોટી થશે.

લાઈવ મેચ ક્યાં જોવી?

આ દરમિયાન, ચાલો તમને જણાવીએ કે તમે આ મેચ ટીવી અને મોબાઇલ પર લાઇવ કેવી રીતે જોઈ શકો છો. ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકાની મહિલા ટીમો વચ્ચે હાલમાં રમાઈ રહેલી T20 શ્રેણીના પ્રસારણ અધિકારો સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ પાસે છે. આનો અર્થ એ છે કે જો તમે ટીવી પર મેચ જોવા માંગતા હો, તો તમારે સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ પર ટ્યુન ઇન કરવાની જરૂર પડશે. જો કે, કૃપા કરીને ધ્યાનમાં રાખો કે મહિલા ટીમની મેચ સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ 3 પર પ્રસારિત થશે; જો તમે સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ 1 અથવા 2 પર ટ્યુન ઇન કરો છો, તો તમને ત્યાં મેચ મળશે નહીં. વૈકલ્પિક રીતે, તમે Jio Hotstar ની મુલાકાત લઈને તમારા મોબાઇલ ઉપકરણ પર લાઇવ સ્ટ્રીમ જોઈ શકો છો - તે ખરેખર ખૂબ જ સરળ છે.

મેચ કેટલા વાગ્યે શરુ થશે?

હવે, ચાલો મેચના સમય પર એક નજર કરીએ. જોકે અમે તમને આ વિશે પહેલા જ જાણ કરી દીધી છે, કારણ કે મેચ આજે રમાઈ રહી છે, અમે વિચાર્યું કે અમે તમને એક ટૂંકી યાદ અપાવીશું. ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે ત્રીજી મહિલા T20 મેચ ભારતીય સમય મુજબ રાત્રે 9:30 વાગ્યે શરૂ થવાની છે. તે સંભવતઃ લગભગ 1:00 વાગ્યા સુધી ચાલી શકે છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, જો તમે ઉત્સાહી ક્રિકેટ ચાહક છો, તો તમે આજે રાત્રે થોડી ઊંઘ ગુમાવવાની અપેક્ષા રાખી શકો છો.

