INDIA W VS AUSTRALIA W: ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા મેચ વરસાદના કારણે રદ્દ થશે તો શું થશે? જાણો
આજે મહિલા ODI વર્લ્ડ કપ 2025 ની બીજી સેમિફાઇનલ ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે ડી.વાય. પાટિલ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે.
હૈદરાબાદ: ICC મહિલા ODI વર્લ્ડ કપ 2025 ની બીજી સેમિફાઇનલ આજે, 30 ઓક્ટોબર (ગુરુવાર) ના રોજ, નવી મુંબઈના ડી.વાય. પાટિલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે બપોરે 3 વાગ્યે રમાશે. ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમ ઘરઆંગણે ODI વર્લ્ડ કપ રમી રહી છે. તેમને ટાઇટલ જીતવાની મજબૂત દાવેદાર માનવામાં આવે છે. ટીમ ઇન્ડિયાને ભારતીય ચાહકો તરફથી ભારે સમર્થન મળી રહ્યું છે. જોકે, એવા સમાચાર આવી રહ્યા છે જે ચાહકોને નિરાશ કરી શકે છે.
સમાચાર એ છે કે આ મેચ વરસાદના પડછાયા હેઠળ છે. સેમિફાઇનલ મેચ પર ભારે વરસાદનો ખતરો મંડરાઈ રહ્યો છે. જો આ મેચ વરસાદને કારણે રદ કરવામાં આવે છે, તો કઈ ટીમ ફાઇનલમાં પહોંચશે - ભારત કે ઓસ્ટ્રેલિયા? ચાહકોમાં આ એક મુખ્ય પ્રશ્ન છે. તો ચાલો, નવી મુંબઈના હવામાન વિશે જાણીને આ પ્રશ્નનો જવાબ શોધીએ.
Repeat of the 2017 CWC Semi-Final loading? 🔥— Star Sports (@StarSportsIndia) October 30, 2025
The #WomenInBlue did it in 2017, determined to do it again in 2025! 👊
Who will go through to the final tonight? 👀#CWC25 Semi-final 2 👉 #INDvAUS | THU, 30th OCT, 2 PM pic.twitter.com/9tricfb2Jl
વરસાદ ભારતની આશાઓ પર પાણી ફેરવી શકે છે
હવામાન વિભાગના જણાવ્યા મુજબ, આજે નવી મુંબઈમાં ભારે વરસાદની સંભાવના છે. મુંબઈમાં છેલ્લા ઘણા દિવસોથી સતત વરસાદ પડી રહ્યો છે, જેના કારણે ભારત-બાંગ્લાદેશ મેચ પણ રદ કરવામાં આવી છે. આગામી 48 થી 72 કલાક સુધી વરસાદની આગાહી છે. AccuWeather મુજબ, બુધવારે નવી મુંબઈમાં દિવસભર વરસાદની 6-7% શક્યતા છે. મેચ દરમિયાન વચ્ચે-વચ્ચે વરસાદ પડવાની શક્યતા છે.
જો કોઈ પરિણામ ન આવે, તો ઓસ્ટ્રેલિયા ફાઇનલમાં પ્રવેશ કરશે
જો નવી મુંબઈમાં સતત વરસાદ પડશે, તો મેચ પૂર્ણ કરવી મુશ્કેલ બનશે. જો વરસાદને કારણે બુધવારે મેચ નહીં રમાય, તો મેચ રિઝર્વ ડેમાં ખસેડવામાં આવશે. આ મેચ માટે 31 ઓક્ટોબર રિઝર્વ ડે તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યો છે. જો મેચ રિઝર્વ ડે પર નહીં રમાય અને પરિણામ ન આવે, તો ઓસ્ટ્રેલિયા લીગ સ્ટેજમાં પોતાનું સ્થાન અને લીડર તરીકેનું સ્થાન હોવાને કારણે સીધું ફાઇનલમાં પહોંચશે.
One 𝙏𝙚𝙖𝙢 🇮🇳— BCCI Women (@BCCIWomen) October 30, 2025
Vice-captain Smriti Mandhana & #TeamIndia are geared 🆙 for #INDvAUS 🙌 - By @mihirlee_58
Get your #CWC25 tickets 🎟️ now: https://t.co/vGzkkgwXt4 #WomenInBlue | @mandhana_smriti pic.twitter.com/PDLDCGOB1h
ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયાની પ્લેઈંગ 11
ભારત: સ્મૃતિ મંધાના, શફાલી વર્મા, જેમિમાહ રોડ્રિગ્સ, હરમનપ્રીત કૌર (કેપ્ટન), દીપ્તિ શર્મા, રિચા ઘોષ (વિકેટકીપર), અમનજોત કૌર, રાધા યાદવ, ક્રાંતિ ગૌડ, શ્રી ચરાણી, રેણુકા ઠાકુર.
ઓસ્ટ્રેલિયા: ફોબી લિચફિલ્ડ, એલિસા હીલી (કેપ્ટન/વિકેટકીપર), એલિસ પેરી, બેથ મૂની, એનાબેલ સધરલેન્ડ, એશલી ગાર્ડનર, તાહલિયા મેકગ્રા, સોફી મોલિનેક્સ, અલાના કિંગ, કિમ ગાર્થ, મેગન શૂટ.
