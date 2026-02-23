ETV Bharat / sports

IND W vs AUS W: પહેલી વન ડે મેચ બ્રિસ્બેનમાં રમાશે; ક્યારે અને ક્યાં લાઈવ જોઈ શકશો

ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમે ઓસ્ટ્રેલિયાને T20 શ્રેણીમાં 2-1થી હરાવ્યું. બંને ટીમો હવે 24 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થતી ત્રણ મેચની ODI શ્રેણીમાં રમશે.

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 23, 2026 at 8:42 PM IST

IND W vs AUS W: ભારતીય મહિલા ટીમ હાલમાં ઓલ-ફોર્મેટ શ્રેણી માટે ઓસ્ટ્રેલિયાના પ્રવાસે છે. બંને ટીમો વચ્ચે અત્યાર સુધીમાં ત્રણ મેચની T20 શ્રેણી રમાઈ છે. ટીમ ઈન્ડિયાએ આ શ્રેણી 2-1થી જીતીને ઇતિહાસ રચ્યો છે. ભારતીય મહિલા ટીમે ઓસ્ટ્રેલિયામાં ઓસ્ટ્રેલિયા સામે પ્રથમ વખત T20 શ્રેણી જીતી છે. હવે, તેમનું ધ્યાન ODI શ્રેણી પર છે. ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી 24 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થવાની છે.

પ્રથમ ODI મેચ કેટલા વાગ્યે શરૂ થશે?

ભારતીય ચાહકો હાલમાં વિચારી રહ્યા છે કે ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયાની મહિલા ટીમો વચ્ચેની આ મેચનું લાઇવ પ્રસારણ ભારતમાં ક્યારે અને કઈ ચેનલ પર થશે. શ્રેણીની પહેલી ODI મેચ બ્રિસ્બેનના ગાબા સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. આ મેચ ભારતીય સમય મુજબ સવારે 9:20 વાગ્યે શરૂ થશે. બરાબર અડધા કલાક પહેલા, બંને ટીમોના કેપ્ટન ટોસ માટે મેદાનમાં ઉતરશે. આ મેચમાં, એલિસા હીલી ઓસ્ટ્રેલિયાની કેપ્ટનશીપ કરશે અને હરમનપ્રીત કૌર ટીમ ઇન્ડિયાની કેપ્ટનશીપ કરશે.

મેચનું લાઈવ પ્રસારણ ક્યારે અને ક્યાં થશે?

હવે વાત કરીએ લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ અને લાઈવ ટેલિકાસ્ટ વિશે. ચાહકો ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયાની મહિલા ટીમો વચ્ચેની આ મેચનું લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ જિયો હોટસ્ટાર પર જોઈ શકશે. આ મેચનું લાઈવ પ્રસારણ સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક પર પણ કરવામાં આવશે. ઓસ્ટ્રેલિયામાં, લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ અને લાઈવ ટેલિકાસ્ટ ફોક્સટેલ અને કાયો પર ઉપલબ્ધ થશે. ટીમ ઈન્ડિયાના ચાહકો 24 ફેબ્રુઆરીની સવારથી મેચનું લાઈવ ટેલિકાસ્ટ જોઈ શકશે.

ઓસ્ટ્રેલિયા અને ભારતનો હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ

ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા મહિલા ટીમો વચ્ચેના હેડ-ટુ-હેડ ODI રેકોર્ડની વાત કરીએ તો, ઓસ્ટ્રેલિયાએ આ ફોર્મેટમાં સતત પ્રભુત્વ મેળવ્યું છે. બંને ટીમો વચ્ચે કુલ 61 ODI મેચ રમાઈ છે, જેમાંથી ઓસ્ટ્રેલિયાએ 49 મેચ જીતી છે, જ્યારે ટીમ ઈન્ડિયા ફક્ત 12 મેચ જીતી છે. જોકે, ટીમ ઈન્ડિયા હાલમાં ઉત્તમ ફોર્મમાં છે. તેમણે મહિલા ODI વર્લ્ડ કપની સેમિફાઇનલમાં ઓસ્ટ્રેલિયાને હરાવીને ફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો હતો. ભારતીય ટીમ ODI શ્રેણીમાં પણ તેમના T20I પ્રદર્શનનું પુનરાવર્તન કરવાનો પ્રયાસ કરશે.

