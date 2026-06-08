T20 વર્લ્ડ કપ પહેલા, ટીમ ઈન્ડિયાએ દેખાડ્યો દમ, વેસ્ટ ઇન્ડીઝને 26 રનથી હરાવ્યું
ભારતીય મહિલા ટીમે પ્રેક્ટિસ મેચમાં શાનદાર પ્રદર્શન કરી વેસ્ટ ઇન્ડીઝને 26 રનથી હરાવ્યું.
Published : June 8, 2026 at 8:46 PM IST
IND-W vs WI-W : 2026 મહિલા T20 વર્લ્ડ કપ પહેલા, ભારતીય ટીમે વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે એક વોર્મ-અપ મેચ રમી. હરમનપ્રીત કૌર અને તેની ટીમે શાનદાર પ્રદર્શન કરીને 26 રનથી વિજય મેળવ્યો. પહેલા બેટિંગ કરતા, ટીમ ઈન્ડિયાએ 180 રનનો લક્ષ્યાંક રાખ્યો; જવાબમાં, વેસ્ટ ઈન્ડિઝની ટીમ ફક્ત 153 રન જ બનાવી શકી, જેના કારણે ભારતે 26 રનથી જીત મેળવી.
કાર્ડિફમાં રમાયેલી મેચમાં, ભારત દ્વારા આપવામાં આવેલા 180 રનના લક્ષ્યાંકનો પીછો કરતી વેસ્ટ ઈન્ડિઝની ટીમ 8 વિકેટ ગુમાવીને માત્ર 153 રન જ બનાવી શકી અને 26 રનથી મેચ હારી ગઈ. વેસ્ટ ઈન્ડિઝ માટે, ઓપનર ડિએન્ડ્રા ડોટિને 44 બોલમાં 49 રન બનાવ્યા, જ્યારે શેમેન કેમ્પબેલે 22 બોલમાં 25 રન બનાવ્યા બાદ રિટાયર્ડ હર્ટ થઈ ગઈ.
West Indies ✅ England ⏳#RadhaYadav & #ShreyankaPatil spin #TeamIndia to a comfortable win in their first warm-up game! 💙❤️💪👍— Star Sports (@StarSportsIndia) June 8, 2026
Next up 👉 #INDvENG | ICC Women’s #T20WorldCup Warm-up Match, WED, JUN 10, 2:30 PM pic.twitter.com/VDjeQS04KZ
શ્રેયંકા પાટિલ અને રાધા યાદવ ચમક્યા
વધુમાં, આલિયા એલેન (13) અને જેનિલિયા ગ્લાસગો (19) આઉટ થઈ ગઈ, જ્યારે શનિશા હેક્ટર 19 રન બનાવીને અણનમ રહી. પરિણામે, વેસ્ટ ઈન્ડિઝની ટીમ 20 ઓવરમાં માત્ર 153 રન જ બનાવી શકી અને ભારતીય ટીમે 26 રનથી વિજય મેળવ્યો. શ્રેયંકા પાટિલ (4 વિકેટ) અને રાધા યાદવ (3 વિકેટ) એ ભારતની જીતમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી.
Radha's got them in a spin!— Star Sports (@StarSportsIndia) June 8, 2026
Flight, drift, turn... & another wicket! Chinelle Henry falls as Radha Yadav bags her third scalp of the over! 💪#INDvWI | ICC Women’s #T20WorldCup 2026 Warm-up Match | LIVE NOW 👉 https://t.co/F5sHJ12VvO pic.twitter.com/U74XxXJcDy
ભારતીય ક્રિકેટ ટીમે 180 રનનો લક્ષ્યાંક આપ્યો
ભારતીય ક્રિકેટ ટીમે વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામેની પ્રેક્ટિસ મેચમાં પ્રથમ બેટિંગ કરતા 20 ઓવરમાં 8 વિકેટ ગુમાવીને 180 રનનો લક્ષ્યાંક રાખ્યો હતો. ભારત તરફથી ભારતી ફુલમાલીએ સૌથી વધુ રન બનાવ્યા હતા, તેમણે 40 બોલમાં અણનમ 56 રન બનાવ્યા હતા. અન્ય નોંધપાત્ર યોગદાન સ્મૃતિ મંધાના (23 બોલમાં 39), યાસ્તિકા ભાટિયા (26 બોલમાં 36) અને શેફાલી વર્મા (13 બોલમાં 29) નું હતું.
મહિલા T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ક્યારે શરુ થશે?
મહિલા T20 વર્લ્ડ કપ 2026 12 જૂનથી શરૂ થશે. ટુર્નામેન્ટની શરૂઆતની મેચ યજમાન ઈંગ્લેન્ડ અને શ્રીલંકાની ક્રિકેટ ટીમ વચ્ચે રમાશે. દરમિયાન, હરમનપ્રીત કૌરની આગેવાની હેઠળની ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ 14 જૂને તેના પ્રથમ મેચ માટે મેદાનમાં ઉતરશે, જેનો મુકાબલો કટ્ટર હરીફ પાકિસ્તાન સામે થશે. બંને ટીમો બર્મિંગહામમાં ટકરાશે; આ બંને ટીમો માટે ટુર્નામેન્ટની શરૂઆતની મેચ હશે.
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