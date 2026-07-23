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IND vs ZIM LIVE STREAMING: ભારત vs ઝિમ્બાબ્વે મેચ જોવા કેટલા પૈસા ખર્ચવા પડશે? જાણો ફ્રીમાં ક્યાં જોઈ શકશો

IND vs ZIM: ભારત અને ઝિમ્બાબ્વે વચ્ચે આજે (23 જુલાઈ) હરારે સ્પોર્ટ્સ ક્લબ ખાતે પહેલી T20 મેચ રમાશે.

IND vs ZIM LIVE STREAMING
IND vs ZIM LIVE STREAMING (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 23, 2026 at 1:40 PM IST

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IND vs ZIM: ભારત અને ઝિમ્બાબ્વે વચ્ચેની શ્રેણી આજથી શરૂ થઈ રહી છે. ત્રણ મેચની શ્રેણીની પહેલી મેચ હરારેમાં રમાશે, અને બંને ટીમો સ્પર્ધા માટે તૈયાર છે. શ્રેણીની શરૂઆત તરીકે, આ મેચનું ખૂબ મહત્વ છે. તે સાંજે 4:30 વાગ્યે શરૂ થવાનું છે. કૃપા કરીને નોંધ લો કે આ મેચ Jio, Hotstar અથવા SonyLIV જેવી એપ્લિકેશનો પર ઉપલબ્ધ રહેશે નહીં; તમારે તેને જોવા માટે ચૂકવણી કરવી પડશે. જો કે, ટીવી પર મફતમાં મેચ જોવાની એક રીત છે, જોકે તમારે તેને મોબાઇલ ઉપકરણ પર જોવા માટે ચૂકવણી કરવી પડશે.

આજની ભારત vs ઝિમ્બાબ્વે મેચ ટીવી પર કેવી રીતે જોવી:

ભારત અને ઝિમ્બાબ્વે વચ્ચે આજે બપોરે યોજાનારી પ્રથમ T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચના પ્રસારણ અધિકારો Unite8 સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક પાસે છે. આનો અર્થ એ છે કે જો તમે ટીવી પર મેચ જોવા માંગતા હો, તો તમારે તે ચોક્કસ ચેનલ પર ટ્યુન ઇન કરવાની જરૂર પડશે. તમને આ મેચ સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ કે સોની સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક પર નહીં મળે. તે એક નવી ચેનલ છે; જો તમે ફૂટબોલના શોખીન છો, તો તમને કદાચ આ જ ચેનલ પર તાજેતરના FIFA વર્લ્ડ કપ મેચો જોયા હશે.

જો તમે તમારા મોબાઇલ પર મેચનું લાઇવ સ્ટ્રીમ જોવા માંગતા હો, તો તમારે FanCode ની મુલાકાત લેવાની જરૂર પડશે; Jio, Hotstar, અથવા SonyLIV જેવી એપ્લિકેશનો પર મેચ ઉપલબ્ધ રહેશે નહીં. કૃપા કરીને નોંધ લો કે FanCode પર મેચ જોવાની સુવિધા પેઇડ છે - તે મફત નથી. એક મેચ જોવા માટે ₹35 નો ખર્ચ થાય છે, જ્યારે સમગ્ર શ્રેણી (ત્રણેય મેચોને આવરી લેતા) માટે પાસનો ખર્ચ ₹89 થાય છે. વૈકલ્પિક રીતે, તમે ₹99 માં માસિક પાસ ખરીદી શકો છો. તમે FanCode વેબસાઇટની મુલાકાત લઈને અથવા તમારા મોબાઇલ પર એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરીને અને ત્યાંથી પાસ ખરીદીને તમારા માટે શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ પસંદ કરી શકો છો.

ડીડી સ્પોર્ટ્સ પર પૈસા ખર્ચવા પડશે નહીં:

તમારે DD સ્પોર્ટ્સ માટે વધારાના પૈસા ખર્ચવા પડશે નહીં, પરંતુ તમારે DD ફ્રી ડિશ કનેક્શનની જરૂર પડશે. આજની મેચ Unite8 સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક પર પ્રસારિત થશે; જેમ પહેલા ઉલ્લેખ કર્યો છે, આને ઍક્સેસ કરવા માટે સેવા પ્રદાતા પાસેથી સબ્સ્ક્રિપ્શનની જરૂર પડશે, જેનો અર્થ છે કે તમારે સામાન્ય માસિક ખર્ચ ભોગવવો પડશે. જો કે, જો તમે મેચ સંપૂર્ણપણે મફતમાં જોવા માંગતા હો, તો આમ કરવાની એક રીત છે: મેચ DD સ્પોર્ટ્સ પર મફતમાં જોઈ શકાય છે. એકમાત્ર શરત એ છે કે તમારી પાસે DD ફ્રી ડિશ કનેક્શન હોવું જોઈએ; જો તમે કોઈપણ અન્ય પ્રદાતાની DTH સેવા પર સબ્સ્ક્રાઇબ કરો છો તો DD સ્પોર્ટ્સ પર મેચ જોઈ શકાતી નથી.

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