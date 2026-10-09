IND vs WI: શું વરસાદ ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચેની બીજી T20I મેચ બગાડશે? જાણો રાંચીમાં હવામાન કેવું રહેશે
ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચેની બીજી T20I મેચ રાંચીમાં રમાનાર છે. ચાલો જાણીએ કે વરસાદ આ મેચને અસર કરશે કે નહીં.
Published : October 9, 2026 at 3:12 PM IST
ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચેની બીજી T20I મેચ રાંચીના JSCA ઈન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમ કોમ્પ્લેક્સમાં રમાશે. ટીમ ઈન્ડિયા શ્રેણીમાં 1-0થી આગળ છે અને પોતાની સરસાઈને 2-0 સુધી વધારવાના લક્ષ્ય સાથે મેદાનમાં ઉતરશે. ભારતે પ્રથમ T20I મેચ આઠ વિકેટથી જીતી હતી અને ચાહકો બીજી મેચમાં પણ રોમાંચક મુકાબલાની અપેક્ષા રાખી રહ્યા છે. જોકે, સૌ કોઈ હવામાન કેવું રહેશે અને શું વરસાદ મજા બગાડી શકે છે તે અંગે વિચારી રહ્યા છે. ચાલો, રાંચીના હવામાનની આગાહી પર એક નજર કરીએ.
રાંચીમાં હવામાન કેવું રહેશે?
રાંચીમાં તાપમાન 21 ડિગ્રી સેલ્સિયસની આસપાસ રહેવાની ધારણા છે. દિવસ દરમિયાન વરસાદની શક્યતા લગભગ 55% છે, જેમાં 1 મીમી વરસાદ પડી શકે છે. ભેજનું પ્રમાણ લગભગ 87% રહેવાની ધારણા છે, જેના કારણે મેચમાં ઝાકળ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી શકે છે. આકાશ મોટે ભાગે સ્વચ્છ રહેશે, અને ભારે વરસાદની શક્યતા ખૂબ ઓછી છે.
1-0 in Lucknow ✅ #TeamIndia with their 𝙏𝙤𝙤𝙛𝙖𝙣𝙞 𝘼𝙣𝙙𝙖𝙖𝙯 arrive in Ranchi! 🌪️ #INDvWI | 2nd T20I 👉 Fri, 9th Oct, 6 PM! https://t.co/jl4YyBgiIB— Star Sports (@StarSportsIndia) October 9, 2026
ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચેની મેચ સાંજે 7 વાગ્યે શરૂ થશે, ત્યારબાદ વરસાદની શક્યતા 10% છે. ચાહકો સંપૂર્ણ મેચની અપેક્ષા રાખી શકે છે. જો વરસાદ પડે તો પણ તેની મેચ પર ખાસ અસર નહીં પડે. જોકે, ઝાકળને કારણે બીજા દાવમાં બોલિંગ કરવી મુશ્કેલ બનશે, જેના કારણે ટોસ મહત્વપૂર્ણ બનશે.
𝐒𝐚𝐫𝐩𝐚𝐧𝐜𝐡 𝐤𝐢 𝐩𝐮𝐤𝐚𝐚𝐫, 𝐑𝐚𝐧𝐜𝐡𝐢 𝐡𝐚𝐢 𝐭𝐚𝐢𝐲𝐚𝐚𝐫! 🔥 #TeamIndia captain #ShreyasIyer has a message ahead of the 2nd T20I! 🇮🇳 #INDvWI | 2nd T20I 👉 FRI, 9th OCT, 6 PM https://t.co/Fqm7MDyAq5— Star Sports (@StarSportsIndia) October 9, 2026
રાંચીમાં ટીમ ઈન્ડિયાનો રેકોર્ડ શું છે?
ટીમ ઈન્ડિયાએ રાંચીના JSCA ઈન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમ કોમ્પ્લેક્સમાં કુલ ચાર T20I મેચ રમી છે, જેમાંથી ત્રણમાં જીત મેળવી છે. ફેબ્રુઆરી 2016માં, ભારતે રાંચીમાં રમાયેલી પહેલી T20I મેચમાં શ્રીલંકાને 69 રનથી હરાવ્યું હતું. ઓક્ટોબર 2017માં, ભારતે આ જ મેદાન પર DLS દ્વારા ઓસ્ટ્રેલિયાને નવ વિકેટથી હરાવ્યું હતું.
From 2016 to 2026...👀 Watch Team India’s redemption arc unfold, from the heartbreak of 2016 to the journey that followed. Sports Files FULL EPISODE 👉 https://t.co/SAeoDGNVpe #ViratKohli #MSDhoni #TeamIndia #T20WorldCup #INDvWI #HardikPandya #JatinSapru https://t.co/TBvl05avSU— Star Sports (@StarSportsIndia) October 9, 2026
ભારતનો રાંચીમાં છેલ્લો વિજય નવેમ્બર 2021માં ન્યુઝીલેન્ડ સામે સાત વિકેટથી જીત્યો હતો. બંને ટીમોએ જાન્યુઆરી 2023માં રાંચીમાં બીજી T20I મેચ રમી હતી, જેમાં ન્યુઝીલેન્ડે 21 રનથી જીત મેળવી હતી. ભારતને આ મેદાન પર ફક્ત એક જ હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. સ્પષ્ટપણે, તેમનો રેકોર્ડ ઉત્તમ છે, અને તેઓ હવે વેસ્ટ ઈન્ડિઝને હરાવીને તેને સુધારવાનો પ્રયાસ કરશે. આ પિચ બેટ્સમેનોને સપોર્ટ કરે છે અને સ્પિન બોલરોને પણ ટેકો આપે છે. તેથી, બંને ટીમો એક વધારાનો સ્પિનર મેદાનમાં ઉતારી શકે છે.
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