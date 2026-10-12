શું હૈદરાબાદમાં વરસાદ બગાડશે મેચની મજા? જાણો કેવું રહેશે હવામાન
ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચે ચોથી T20I હૈદરાબાદના રાજીવ ગાંધી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. મેચના દિવસે હૈદરાબાદમાં હવામાન કેવું રહેશે? ચાલો જાણીએ.
Published : October 12, 2026 at 5:07 PM IST
IND vs WI: ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચે પાંચ મેચની T20 શ્રેણી ચાલી રહી છે. અત્યાર સુધી ત્રણ મેચ રમાઈ છે. ભારતીય ટીમ શ્રેણીમાં 2-1થી આગળ છે. ચોથી મેચ હવે હૈદરાબાદના રાજીવ ગાંધી સ્ટેડિયમમાં રમાશે. બંને ટીમો આ મેચ પર ઉત્સુકતાથી નજર રાખી રહી છે. ભારતીય ટીમ મેચ જીતીને શ્રેણી જીતવાનો લક્ષ્ય રાખશે, જ્યારે વેસ્ટ ઈન્ડિઝ શ્રેણી 2-2થી બરાબર કરવાનો લક્ષ્ય રાખશે. તો ચાલો જાણીએ કે હૈદરાબાદમાં હવામાન કેવું રહેશે.
હવામાન કેવું રહેશે?
ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચે ચોથી T20 મેચ 14 ઓક્ટોબરે હૈદરાબાદના રાજીવ ગાંધી આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. AccuWeather મુજબ, તાપમાન 33 ડિગ્રી રહેશે. વરસાદની શક્યતા 10 ટકા છે, જ્યારે ભેજ 45 ટકા રહેશે. પવનની ગતિ 11 કિમી પ્રતિ કલાક સુધી પહોંચવાની ધારણા છે. દિવસ વાદળછાયું રહેશે, ક્યારેક ક્યારેક તડકો રહેશે. હવામાન વિભાગે વરસાદ નહીં પડવાની આગાહી કરી છે.
International cricket returns to Uppal Stadium after 2 years! 😍🏟️ 📍IND vs WI 4th T20I on October 14 https://t.co/T8hyrrXM3I— Mention Cricket (@MentionCricket) October 12, 2026
હૈદરાબાદના રાજીવ ગાંધી સ્ટેડિયમની પીચ સામાન્ય રીતે બેટ્સમેન માટે સરળ માનવામાં આવે છે. બેટ્સમેન માટે બેટિંગ કરવી અને મોટા શોટ મારવા સરળ હોય છે. તેની સપાટ પીચને કારણે, બોલ સરળતાથી બેટ પર આવે છે. આ પીચ પર પીછો કરવો પણ સરળ છે. તેથી, ટોસ જીતનાર ટીમ પહેલા બોલિંગ કરવાનું પસંદ કરી શકે છે. ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચે અત્યાર સુધી રમાયેલી બે મેચમાં, એક ટીમે 200 થી વધુ રન બનાવ્યા છે.
મેચ ક્યાં જોવી?
ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચેની ચોથી મેચ ભારતીય સમય મુજબ સાંજે 7:00 વાગ્યે શરૂ થશે. ટોસ અડધો કલાક વહેલો થશે. ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચેની મેચનું લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ JioHotstar એપ અને વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ થશે. આ મેચનું સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક પર પણ લાઈવ પ્રસારણ કરવામાં આવશે. વધુમાં, આ મેચનું સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક પર મફતમાં લાઈવ પ્રસારણ કરવામાં આવશે. તમે સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ અને JioHotstar પર ઘણી ભાષાઓમાં મેચનો આનંદ માણી શકો છો.
𝐃𝐄𝐅𝐄𝐍𝐃𝐄𝐃 𝐈𝐓! 💪🇮🇳 India win while defending for the first time on this tour, beating West Indies by 14 runs in Indore and going 2-1 up in the series. 🔥 Watch #INDvWI 4th T20I 👉 WED, OCT 14, 6 PM https://t.co/J2XthBNoH1— Star Sports (@StarSportsIndia) October 11, 2026
ટીમ ઈન્ડિયા: શ્રેયસ ઐયર (કેપ્ટન), તિલક વર્મા (વાઈસ-કેપ્ટન), અભિષેક શર્મા, શિવમ દુબે, નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, કુલદીપ યાદવ, વૈભવ સૂર્યવંશી, ઈશાન કિશન, સંજુ સેમસન, અક્ષર પટેલ, રવિ બિશ્નોઈ, અર્શદીપ સિંહ, પ્રિન્સ યાદવ, મયંક યાદવ, નમન ધીર.
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