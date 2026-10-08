ભારત-વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચે બીજી T20I કેટલા વાગ્યે શરૂ થશે? જાણો મેચનો સમય અને લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ વિશે
ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચે ચાલી રહેલી પાંચ મેચની T20 શ્રેણીની બીજી T20 મેચ 9 ઓક્ટોબરે રાંચીના JSCA સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે.
Published : October 8, 2026 at 7:08 PM IST
IND VS WI 2ND T20I: ભારત અને વેસ્ટ ઇન્ડીઝ વચ્ચે પાંચ મેચની T20 શ્રેણી ચાલી રહી છે. લખનૌમાં રમાયેલી શ્રેણીની પહેલી મેચમાં ટીમ ઇન્ડિયાએ વેસ્ટ ઇન્ડીઝને 8 વિકેટથી હરાવીને શ્રેણીમાં 1-0 ની લીડ મેળવી હતી. હવે, ભારતીય ટીમ બીજી T20 મેચ જીતીને પોતાની લીડ વધારવાનો પ્રયાસ કરશે, જ્યારે વેસ્ટ ઇન્ડીઝ શ્રેણીમાં વાપસી કરવાનો પ્રયાસ કરશે. પરિણામે, બંને ટીમો વચ્ચે એક રોમાંચક મુકાબલો થવાની અપેક્ષા છે. તો, ચાલો તમને બીજી ભારત-વેસ્ટ ઇન્ડીઝ T20 મેચના સમય અને લાઇવ સ્ટ્રીમિંગ અંગે સંપૂર્ણ માહિતી પ્રદાન કરીએ, જેથી તમે મેચનો ઉત્સાહ ચૂકી ન જાઓ.
બીજી T20I ક્યારે અને ક્યાં રમાશે?
ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચે T20I શ્રેણીનો બીજો T20I ગુરુવાર, 9 ઓક્ટોબરના રોજ રાંચીના JSCA સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. ભારતીય ટીમ સતત બીજી જીત મેળવવાનો લક્ષ્ય રાખશે, જ્યારે વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વાપસી કરવાનો પ્રયાસ કરશે.
A Perfect 10 for the Men in Blue! 💙 Will #TeamIndia continue their winning run? 💪 #INDvWI | 2nd T20I 👉 FRI, 9th OCT, 6 PM https://t.co/z8sCKuQyYx— Star Sports (@StarSportsIndia) October 8, 2026
બીજી T20 મેચ કેટલા વાગ્યે શરૂ થશે?
ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચે બીજી T20 મેચ ભારતીય સમય મુજબ સાંજે 7:00 વાગ્યે શરૂ થશે. બંને કેપ્ટન અડધો કલાક વહેલા, 6:30 વાગ્યે ટોસ માટે મેદાનમાં ઉતરશે. જો સંપૂર્ણ 20 ઓવર રમાય, તો મેચ રાત્રે 10:30 વાગ્યે સમાપ્ત થશે.
બીજી T20 મેચ લાઈવ ક્યાં જોવી?
ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચેની બીજી T20 મેચનું સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક પર લાઈવ પ્રસારણ કરવામાં આવશે. ભારતીય ચાહકો સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ ટીવી પર વિવિધ ભાષાઓમાં મેચનો લાઈવ આનંદ માણી શકશે. વધુમાં, મેચનું લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ JioHotstar એપ અને વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ રહેશે.
Six-hitting at its absolute peak! 💥 Packed with bold aggression and audacious strokeplay, #AbhishekSharma & #IshanKishan rule the charts in clearing the fence! 💪 Watch #INDvWI, 2nd T20I 👉 FRI, 9th OCT, 6 PM https://t.co/NCElWhaBcS— Star Sports (@StarSportsIndia) October 8, 2026
હેડ-ટુ-હેડ મેચમાં કોનો હાથ ઉપર છે?
ભારત અને વેસ્ટ ઇન્ડીઝ વચ્ચે કુલ 32 T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમાઈ છે, જેમાં ટીમ ઈન્ડિયાનો હાથ ઉપર છે. ભારતે 21 મેચ જીતી છે, જ્યારે વેસ્ટ ઇન્ડીઝે ફક્ત 10 મેચ જીતી છે. બંને ટીમો વચ્ચેની એક મેચ ડ્રો રહી છે.
બંને ટીમોની સંભવિત પ્લેઈંગ-11
ભારત: અભિષેક શર્મા, સંજુ સેમસન (વિકેટકીપર), ઈશાન કિશન, શ્રેયસ ઐયર (કેપ્ટન), તિલક વર્મા, શિવમ દુબે, નમન ધીર, અક્ષર પટેલ, અર્શદીપ સિંહ, કુલદીપ યાદવ, મયંક યાદવ.
વેસ્ટ ઈન્ડિઝ: શાઈ હોપ (કેપ્ટન), કામિલ પૂરન, શિમરોન હેટમાયર, રોવમેન પોવેલ, શેરફેન રધરફોર્ડ, રોમારીયો શેફર્ડ, મેથ્યુ ફોર્ડ, રોસ્ટન ચેઝ, અકેલ હોસેન, શમર સ્પ્રિંગર, શમર જોસેફ.
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