IND VS WI: ભારતે ટોસ જીતીને ફિલ્ડિંગ પસંદ કરી, આકિબ નબીએ કર્યું ડેબ્યું
ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચે ત્રણ મેચની ODI શ્રેણીની બીજી મેચ ગુવાહાટીના બારસાપારા ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ રહી છે.
Published : September 30, 2026 at 1:54 PM IST
IND VS WI: ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચેની બીજી વનડે ગુવાહાટીના બારસાપારા ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ રહી છે. ભારતના કેપ્ટન શુભમન ગિલ અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝના કેપ્ટન શાઈ હોપે ટોસ માટે મેદાનમાં ઉતર્યા હતા. ગિલે ટોસ જીતીને હોપને પહેલા બેટિંગ કરવાનું કહ્યું હતું. ટીમ ઈન્ડિયા હવે આ મેચમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે પહેલા બેટિંગ કરશે. આકિબ નબીએ આ મેચમાં ભારત માટે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં ડેબ્યૂ કર્યું છે.
ટીમ ઈન્ડિયા માટે આકિબ નબીનું ડેબ્યૂ
જમ્મુ અને કાશ્મીરના આ ફાસ્ટ બોલરને આજે વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે ભારત માટે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં પ્રવેશ કરવાની તક આપવામાં આવી છે. આકિબ તેની આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ કારકિર્દીની શરૂઆત ODI ફોર્મેટથી કરશે. ટોસ પહેલા, નબીને ટીમ હડલમાં વિકેટકીપર-બેટ્સમેન અને ઉપ-કપ્તાન કેએલ રાહુલ પાસેથી ડેબ્યૂ કેપ મળી. આકિબ તેની સચોટ લાઇન અને લેન્થ તેમજ વિકેટ લેવાની કુશળતા માટે જાણીતો છે. તેને નીતિશ કુમાર રેડ્ડીના સ્થાને પસંદ કરવામાં આવ્યો છે.
Another dream come true in blue ✨🤩— BCCI (@BCCI) September 30, 2026
📸 Congratulations to Auqib Nabi as he receives his ODI debut cap from Vice-captain KL Rahul 🧢#TeamIndia | #INDvWI | @mflone_ pic.twitter.com/1kxKme516R
ભારતે ટોસ જીતીને બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો
ભારતના કેપ્ટન શુભમન ગિલે ટોસ જીતીને કહ્યું, "આપણે પહેલા બોલિંગ કરીશું. અહીં થોડું વધારે ઘાસ છે, અને ક્યારેક થોડું અવ્યવસ્થિત પણ હોઈ શકે છે. તેથી મને લાગે છે કે શરૂઆતમાં ઝડપી બોલરો માટે થોડી વધુ જગ્યા હશે. મને લાગે છે કે પહેલી 20-25 ઓવરમાં દબાણ હેઠળ રહ્યા પછી અમે જે રીતે પાછા ફર્યા તે ખરેખર સારું હતું. અહીં વધુ ભેજ અને ગરમી છે, તેથી મને લાગે છે કે આ આપણા ઝડપી બોલરો માટે એક સારો પડકાર હશે. મધ્ય ઓવરો દરમિયાન મેદાનમાં તીવ્રતા રમત નક્કી કરે છે, અને મને લાગે છે કે આ એક એવો ક્ષેત્ર છે જ્યાં આપણે છેલ્લી રમતમાં થોડો સુધારો કરી શક્યા હોત. રોહિત ભાઈ પણ સારા સંપર્કમાં દેખાતા હતા, તેથી આશા છે કે આ આપણા માટે બીજી સારી રમત હશે. નીતિશ કુમારની જગ્યાએ આકિબ નબીએ આપણા માટે ડેબ્યૂ કર્યું છે."
🚨 Toss 🚨#TeamIndia have won the toss and elected to bowl first in the 2️⃣nd ODI.— BCCI (@BCCI) September 30, 2026
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વેસ્ટ ઈન્ડિઝના કેપ્ટન શાઈ હોપે કહ્યું, "જો અમે ટોસ જીત્યા હોત તો અમે ચોક્કસપણે ફિલ્ડિંગ કરી હોત. સિક્કો ટોસ 50-50 ની તક છે, અને ગમે તે હોય, અમારે સારું પ્રદર્શન કરવું પડશે. તેથી આજે અમારા માટે બોર્ડ પર કેટલાક રન મૂકવા અને સારો સ્કોર બનાવવા અને અમારા બોલરોને બચાવ કરવા માટે કંઈક આપવાની બીજી તક છે. મને લાગે છે કે શરૂઆતમાં તે થોડું કામ કરી શકે છે, પરંતુ અમારે ફક્ત ઝડપથી મૂલ્યાંકન કરવું પડશે અને અંતે સારો સ્કોર કેટલો હશે તે જોવું પડશે. અમે ચાર ફેરફારો કર્યા છે."
ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝની પ્લેઈંગ- 11
ભારત: રોહિત શર્મા, શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), વિરાટ કોહલી, રુતુરાજ ગાયકવાડ, કેએલ રાહુલ (વિકેટકીપર), નમન ધીર, રવીન્દ્ર જાડેજા, આકિબ નબી, ગુરનુર બ્રાર, કુલદીપ યાદવ, પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા
વેસ્ટ ઈન્ડિઝ: જ્હોન કેમ્પબેલ, કીસ કાર્ટી, શાઈ હોપ (વિકેટકીપર), અમીર જાંગૂ, શેરફેન રધરફોર્ડ, રોસ્ટન ચેઝ, કીમો પોલ, અલ્ઝારી જોસેફ, શમર જોસેફ, જયડન સીલ્સ, વિટેલ લોઝ.
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