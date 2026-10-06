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ભારતે જીત્યો ટોસ, વેસ્ટ ઈન્ડિઝ કરશે પ્રથમ બેટિંગ, આ ખેલાડીએ ટીમ ઈન્ડિયા માટે ડેબ્યૂ કર્યું

ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચે 5 મેચની T20 શ્રેણીની પહેલી મેચ આજે લખનૌના એકાના ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ રહી છે.

ભારતે જીત્યો ટોસ, વેસ્ટ ઈન્ડિઝ કરશે પ્રથમ બેટિંગ
ભારતે જીત્યો ટોસ, વેસ્ટ ઈન્ડિઝ કરશે પ્રથમ બેટિંગ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 6, 2026 at 6:54 PM IST

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IND VS WI: ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચે પાંચ મેચની T20 શ્રેણીની પહેલી મેચ લખનૌના એકાના ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ રહી છે. ભારતીય કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયરે ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. આનો અર્થ એ થયો કે વેસ્ટ ઈન્ડિઝ પહેલા બેટિંગ કરશે. ટીમ ઈન્ડિયા માટે નામંધિરને ડેબ્યૂ કરવાની તક આપવામાં આવી છે.

આજની મેચ માટેની પ્લેઈંગ-11

ભારત: અભિષેક શર્મા, સંજુ સેમસન (વિકેટકીપર), ઈશાન કિશન, શ્રેયસ ઐયર (કેપ્ટન), તિલક વર્મા, શિવમ દુબે, નમન ધીર, અક્ષર પટેલ, અર્શદીપ સિંહ, કુલદીપ યાદવ, મયંક યાદવ.

વેસ્ટ ઈન્ડિઝ: શાઈ હોપ (wk/c), કામિલ પૂરન, શિમરોન હેટમાયર, રોવમેન પોવેલ, શેરફેન રધરફોર્ડ, રોમારીયો શેફર્ડ, મેથ્યુ ફોર્ડ, રોસ્ટન ચેઝ, અકેલ હોસેન, શમર સ્પ્રિંગર, શમર જોસેફ.

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