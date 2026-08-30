એશિયા કપમાં ભારતીય મહિલા ટીમ થાઇલેન્ડ સામે ટકરાશે, મેચનું લાઇવ સ્ટ્રીમિંગ ક્યારે, ક્યાં અને કયા સમયે જોવું
ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમ તેની આગામી વ્યસ્ત આંતરરાષ્ટ્રીય સીઝનની શરૂઆત મહિલા T20 એશિયા કપ સાથે કરશે, જે હાલમાં દુબઈમાં ચાલી રહ્યો છે.
Published : August 30, 2026 at 1:13 PM IST
INDW VS THAW: મહિલા T20 એશિયા કપ 2026 માં બે મેચ રમાઈ ચૂકી છે, પરંતુ કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌરની આગેવાની હેઠળની ભારતીય મહિલા ટીમ 30 ઓગસ્ટના રોજ થાઈલેન્ડ સામે ગ્રુપ A માં પોતાની શરૂઆતની મેચ રમવા માટે તૈયાર છે. આ વર્ષે અત્યાર સુધી T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં ટીમ ઈન્ડિયાના નબળા પ્રદર્શનને કારણે આ ટુર્નામેન્ટ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. ભારતે ઐતિહાસિક રીતે મહિલા T20 એશિયા કપમાં પ્રભુત્વ મેળવ્યું છે; આ ટુર્નામેન્ટ પાંચ વખત આ ફોર્મેટમાં યોજાઈ છે અને ભારતે ત્રણ વખત સફળતાપૂર્વક ટ્રોફી જીતી છે. ભારત અને થાઈલેન્ડ વચ્ચેની T20 એશિયા કપ મેચનું ભારતમાં સોની સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક અને સોનીલીવ એપ પર લાઈવ પ્રસારણ કરવામાં આવશે.
મેચ ક્યારે, ક્યાં અને કયા સમયે જોવી
ભારત અને થાઈ મહિલા ટીમો વચ્ચેની આ T20 એશિયા કપ મેચ દુબઈ ઈન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે, જ્યાં ટુર્નામેન્ટની બધી મેચો યોજાઈ રહી છે. અહીં અત્યાર સુધી રમાયેલી બે મેચોમાં, એક મેચ પહેલા બેટિંગ કરનારી ટીમે જીતી હતી, જ્યારે બીજી મેચ લક્ષ્યનો પીછો કરતી ટીમે જીતી હતી. ભારત અને થાઈ મહિલા ટીમો વચ્ચેની મેચ ભારતીય સમય મુજબ રાત્રે 8:00 વાગ્યે શરૂ થવાની છે, જેમાં ટોસ સાંજે 7:30 વાગ્યે થશે.
Ready to get going 😎— BCCI Women (@BCCIWomen) August 29, 2026
Snippets of how the Captains' day looked like for #TeamIndia Captain Harmanpreet Kaur 🙌#WomensAsiaCup | @ImHarmanpreet pic.twitter.com/U2gAlCuje6
આ મેચનું ભારતમાં સોની સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક પર લાઈવ પ્રસારણ થઈ રહ્યું છે; ચાહકો તેને સોની ટેન-1 અને ટેન-3 ચેનલો પર જોઈ શકે છે. વધુમાં, આ મેચ DD FreeDish દ્વારા DD Bharati ચેનલ પર મફતમાં જોઈ શકાય છે. મેચનું ઓનલાઈન લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ SonyLIV એપ પર ઉપલબ્ધ થશે.
One day to go ⏳#TeamIndia's ACC #WomensAsiaCup 2026 campaign begins tomorrow 🙌 pic.twitter.com/jMDhvST7HE— BCCI Women (@BCCIWomen) August 29, 2026
એશિયન ગેમ્સની તૈયારીઓનું મૂલ્યાંકન કરવાની તક
મહિલા T20 એશિયા કપના સમાપન પછી તરત જ, ટીમ ઈન્ડિયા જાપાનમાં એશિયન ગેમ્સમાં ભાગ લેવા માટે તૈયાર છે. આ ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમ માટે તેમની તૈયારીઓનું મૂલ્યાંકન કરવાની એક શાનદાર તક રજૂ કરે છે. ગ્રુપ સ્ટેજમાં, થાઈ મહિલા ટીમની સાથે, ટીમ ઈન્ડિયા 3 સપ્ટેમ્બરે હોંગકોંગ ચીન અને 5 સપ્ટેમ્બરે પાકિસ્તાન મહિલા ટીમનો સામનો કરવાનો છે. થાઈલેન્ડ પહેલાથી જ હોંગકોંગ ચીન સામે ટુર્નામેન્ટની પોતાની પહેલી મેચ રમી ચૂક્યું છે, જેમાં 6 રનના નાના માર્જિનથી વિજય મેળવ્યો છે.
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